Финансы

ТАССТАССПадением индекса Hang Seng на 3% открылась торговая неделя в Гонконге

Новая торговая неделя на Гонконгской фондовой бирже открылась с крупного падения котировок из-за нарастания противоречий между США и Китаем. Как свидетельствуют данные этой площадки, индекс Hang Seng в понедельник утром упал на 748 пунктов (3,04%) - до значения 23 895.
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Биржевые торги в Гонконге 4 мая начались с падения индекса Hang Seng на 3%

REGNUM02:23

Торговая неделя на Гонконгской бирже открылась падением индекса Hang Seng почти на 4%

Коммерсантъ01:01

Падением индекса Hang Seng на 3% открылась торговая неделя в Гонконге

ТАССвчера в 22:51
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Комментарии

Футбол

Логотип ЦСКА вошел в десятку самых красивых эмблем по версии Marca

Испанское спортивное издание Marca подвело итоги открытого голосования за звание самого красивого логотипа среди всех футбольных клубов планеты — эмблема московского ЦСКА набрала 42,8 тыс. голосов и получила девятое место в рейтинге.
РБК 01:58
Общество

Скорректирован прогноз по эпидемии в России

Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
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Покупка автомобиля после отмены самоизоляции станет невыгодной

Чтобы не переплачивать за машину, которая еще недавно стоила намного дешевле и наверняка вернется в прежний ценовой диапазон через несколько месяцев, лучше отказаться от ее покупки, по крайней мере, до конца года.
Автоновости дня 02:23
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Главный эпидемиолог Минздрава оценил ситуацию с коронавирусом в России

Главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико в беседе с "Парламентской газетой" назвал условия, при которых эпидемию коронавируса можно будет считать остановленной.
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Общество

Новый сервис поможет бизнесу узнать о мерах поддержки в кризис

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На этой неделе индекс МосБиржи может снизиться в район 2475 пунктов

Индекс Московской биржи на прошлой неделе не смог закрепиться выше 2713,5, а американский индекс S&P-500 в пятницу на часовых графиках пробил вниз восходящий тренд, начало которому было положено 23.03.2020.
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Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 3,5 миллиона человек

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 3,5 миллиона человек, сообщает американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников.
РИА Новости вчера в 18:47
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Соловьев рассказал о недвижимости за рубежом

Во время прямого эфира в Instagram с телеведущей Тиной Канделаки журналист Владимир Соловьев рассказал, что владеет недвижимостью в Италии.
ФАН вчера в 20:21
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«Русское чудо»: пятьдесят лет назад начался выпуск «Жигулей»

В апреле исполнилось 50 лет легендарной "копейке" — ВАЗ-2101 "Жигули", самой популярной модели в истории отечественного автопрома.
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Власти Китая намеренно скрывали и уничтожали данные о вспышке коронавируса в стране, сообщила 2 мая австралийская газета The Daily Telegraph со ссылкой на 15-страничный доклад разведывательного союза «Пять глаз» (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия).
Известия 02 мая в 17:11
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Общество

Россиянам пообещали аномально теплую неделю

Аномально-теплая погода в течение недели установится в Центральном регионе России, Сибири и на Урале, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Российская газета 01:11
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Общество

Часть ограничений по коронавирусу в РФ сохранят до появления вакцины

Часть ограничительных мер, введенных в России на фоне пандемии коронавируса, будут сохранены до появления вакцины или лекарства от заболевания.
Известия вчера в 19:59
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Политика

Китай обвинили в сокрытии информации об опасности коронавируса

Китай не предоставил в январе Всемирной организации здравоохранения всю необходимую информацию о том, что коронавирус COVID-19 передается от человека к человеку.
BFM.ru 01:50
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Политика

Посол Украины в ФРГ предложил пари Шрёдеру на «возвращение» Крыма

Посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил пари экс-канцлеру Германии Герхарду Шрёдеру, что при жизни немецкого политика Крым вернется в состав Украины, сообщает агентство "Укринформ".
Газета.Ru 00:43
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Общество

В Минздраве назвали достигнутую в Москве фазу эпидемии коронавируса

В Москве эпидемиологическая ситуация с коронавирусом достигла уровня масштабного распространения без прослеживания связи случаев заражения.
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Общество

Попова заявила о невозможности закончить циркуляцию вируса

«Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна».
REGNUM 02:30
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Здоровье

В Саратовской области выявлено 74 новых случая заражения SARS-CoV-2

Саратов, 4 мая 2020, 09:40 — REGNUM По информации оперативного штаба при правительстве Саратовской области на 4 мая общее число зараженных коронавирусной инфекцией среди жителей региона достигло 659 случаев, за сутки выявлено 74 новых зараженных.
REGNUM 02:40
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Общество

В Башкирию вернулись 200 вахтовиков с Чаяндинского месторождения

Сегодня с Чаяндинского месторождения в Якутии авиакомпания «Якутия» двумя спецрейсами вывезла вахтовиков, сообщает оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.
ProUfu.ru вчера в 12:41
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Общество

80 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Ростовской области

Оперштаб сообщил в субботу, 2 мая о 80 подтвержденных за сутки случаях заражения новой коронавирусной инфекцией на территории Ростовской области.
Kursk.com 02 мая в 06:29
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Общество

В Латвии потеряли крупный беспилотник

Речь идёт о крупном неконтролируемом беспилотнике размером 5,5 метра на 3,5 метра и весом 26 килограммов с запасом горючего на 90 часов, сообщает агентство BNS.
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Названы самые ранние симптомы коронавируса

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Общество

Судно «Академик Черский» подошло к месту укладки «Северного потока-2»

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Стало известно, что Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNetzA) отклонит заявку оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG на освобождение от требований обновленной газовой директивы Евросоюза.
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Лера Кудрявцева подала в суд на Андрея Разина

Телеведущая Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина, сообщает РЕН ТВ.
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Общество

В Удмуртии подтвердили 18 новых случаев заражения коронавирусом

Еще 18 новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Удмуртии.
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Названы готовящиеся открыть границы и принять туристов страны

Не все страны начнут массово открывать границы в связи с пандемией коронавируса, однако есть ряд стран, которые готовятся пустить туристов на свои земли.
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Минздрав Карелии рассказал о состоянии 83-летней пациентки с COVID-19

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В Беларуси начали продавать седан Geely GE

Компания Geely приступила к продажам новых гибридных седанов Geely GE в Минске.
Rusargument 02 мая в 04:02
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