Финансы
ТАССПадением индекса Hang Seng на 3% открылась торговая неделя в Гонконге
Новая торговая неделя на Гонконгской фондовой бирже открылась с крупного падения котировок из-за нарастания противоречий между США и Китаем. Как свидетельствуют данные этой площадки, индекс Hang Seng в понедельник утром упал на 748 пунктов (3,04%) - до значения 23 895.
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Футбол
Логотип ЦСКА вошел в десятку самых красивых эмблем по версии Marca
Испанское спортивное издание Marca подвело итоги открытого голосования за звание самого красивого логотипа среди всех футбольных клубов планеты — эмблема московского ЦСКА набрала 42,8 тыс. голосов и получила девятое место в рейтинге.
РБК 01:58
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
Авто
Покупка автомобиля после отмены самоизоляции станет невыгодной
Чтобы не переплачивать за машину, которая еще недавно стоила намного дешевле и наверняка вернется в прежний ценовой диапазон через несколько месяцев, лучше отказаться от ее покупки, по крайней мере, до конца года.
Автоновости дня 02:23
Общество
Главный эпидемиолог Минздрава оценил ситуацию с коронавирусом в России
Главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико в беседе с "Парламентской газетой" назвал условия, при которых эпидемию коронавируса можно будет считать остановленной.
РИА Новости вчера в 09:10
Общество
Новый сервис поможет бизнесу узнать о мерах поддержки в кризис
На сайте правительства появился информационный сервис, который расскажет гражданам и бизнесу, какую поддержку они могут получить в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Российская газета 02:00
Финансы
На этой неделе индекс МосБиржи может снизиться в район 2475 пунктов
Индекс Московской биржи на прошлой неделе не смог закрепиться выше 2713,5, а американский индекс S&P-500 в пятницу на часовых графиках пробил вниз восходящий тренд, начало которому было положено 23.03.2020.
Finam.Ru 02:45
Шоу-бизнес
13-летняя дочь Александра Абдулова покорила своей красотой
Пользователи Instagram восхитились дочерью знаменитого российского актера Александра Абдулова, уже покойного.
Shraibikus News вчера в 16:51
Общество
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 3,5 миллиона человек
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 3,5 миллиона человек, сообщает американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников.
РИА Новости вчера в 18:47
Общество
Соловьев рассказал о недвижимости за рубежом
Во время прямого эфира в Instagram с телеведущей Тиной Канделаки журналист Владимир Соловьев рассказал, что владеет недвижимостью в Италии.
ФАН вчера в 20:21
Авто
«Русское чудо»: пятьдесят лет назад начался выпуск «Жигулей»
В апреле исполнилось 50 лет легендарной "копейке" — ВАЗ-2101 "Жигули", самой популярной модели в истории отечественного автопрома.
РИА Новости 01:00
Политика
Президент Казахстана прекратил полномочия депутата Дариги Назарбаевой
Интерфакс 02 мая в 04:17
Общество
Западные спецслужбы обвинили Китай в уничтожении данных о COVID-19
Власти Китая намеренно скрывали и уничтожали данные о вспышке коронавируса в стране, сообщила 2 мая австралийская газета The Daily Telegraph со ссылкой на 15-страничный доклад разведывательного союза «Пять глаз» (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия).
Известия 02 мая в 17:11
Общество
Россиянам пообещали аномально теплую неделю
Аномально-теплая погода в течение недели установится в Центральном регионе России, Сибири и на Урале, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Российская газета 01:11
Общество
Часть ограничений по коронавирусу в РФ сохранят до появления вакцины
Часть ограничительных мер, введенных в России на фоне пандемии коронавируса, будут сохранены до появления вакцины или лекарства от заболевания.
Известия вчера в 19:59
Политика
Китай обвинили в сокрытии информации об опасности коронавируса
Китай не предоставил в январе Всемирной организации здравоохранения всю необходимую информацию о том, что коронавирус COVID-19 передается от человека к человеку.
BFM.ru 01:50
Политика
Посол Украины в ФРГ предложил пари Шрёдеру на «возвращение» Крыма
Посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил пари экс-канцлеру Германии Герхарду Шрёдеру, что при жизни немецкого политика Крым вернется в состав Украины, сообщает агентство "Укринформ".
Газета.Ru 00:43
Общество
В Минздраве назвали достигнутую в Москве фазу эпидемии коронавируса
В Москве эпидемиологическая ситуация с коронавирусом достигла уровня масштабного распространения без прослеживания связи случаев заражения.
РБК 01:02
Общество
Попова заявила о невозможности закончить циркуляцию вируса
«Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна».
REGNUM 02:30
Здоровье
В Саратовской области выявлено 74 новых случая заражения SARS-CoV-2
Саратов, 4 мая 2020, 09:40 — REGNUM По информации оперативного штаба при правительстве Саратовской области на 4 мая общее число зараженных коронавирусной инфекцией среди жителей региона достигло 659 случаев, за сутки выявлено 74 новых зараженных.
REGNUM 02:40
Общество
В Башкирию вернулись 200 вахтовиков с Чаяндинского месторождения
Сегодня с Чаяндинского месторождения в Якутии авиакомпания «Якутия» двумя спецрейсами вывезла вахтовиков, сообщает оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.
ProUfu.ru вчера в 12:41
Общество
80 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Ростовской области
Оперштаб сообщил в субботу, 2 мая о 80 подтвержденных за сутки случаях заражения новой коронавирусной инфекцией на территории Ростовской области.
Kursk.com 02 мая в 06:29
Общество
В Латвии потеряли крупный беспилотник
Речь идёт о крупном неконтролируемом беспилотнике размером 5,5 метра на 3,5 метра и весом 26 килограммов с запасом горючего на 90 часов, сообщает агентство BNS.
Национальная служба новостей вчера в 05:44
Здоровье
Названы самые ранние симптомы коронавируса
Владимир Зайцев, врач-отоларинголог высшей категории, назвал симптомы коронавируса, которые чаще всего наблюдаются у заболевших в первые два-три дня.
Lenta.ru вчера в 11:52
Общество
Судно «Академик Черский» подошло к месту укладки «Северного потока-2»
Московский Комсомолец 01 мая в 11:59
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Стало известно, что Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNetzA) отклонит заявку оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG на освобождение от требований обновленной газовой директивы Евросоюза.
Деловое.ТВ 01 мая в 11:16
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева подала в суд на Андрея Разина
Телеведущая Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина, сообщает РЕН ТВ.
Культуромания 02 мая в 09:32
Общество
В Удмуртии подтвердили 18 новых случаев заражения коронавирусом
Еще 18 новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Удмуртии.
Коммерсантъ Ижевск 00:57
Путешествия
Названы готовящиеся открыть границы и принять туристов страны
Не все страны начнут массово открывать границы в связи с пандемией коронавируса, однако есть ряд стран, которые готовятся пустить туристов на свои земли.
Газета.Ru 01:21
Авто
В Беларуси начали продавать седан Geely GE
Компания Geely приступила к продажам новых гибридных седанов Geely GE в Минске.
Rusargument 02 мая в 04:02