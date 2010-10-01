Финансы
ТАССПадением индекса Hang Seng на 3% открылась торговая неделя в Гонконге
Новая торговая неделя на Гонконгской фондовой бирже открылась с крупного падения котировок из-за нарастания противоречий между США и Китаем. Как свидетельствуют данные этой площадки, индекс Hang Seng в понедельник утром упал на 748 пунктов (3,04%) - до значения 23 895.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 04:27, Ашберн
Комментарии
Общество
Коронавирус обнаружили ещё в трёх районах Омской области
За последние сутки COVID-19 был впервые диагностирован у жителей трёх районов — Одесского, Любинского и Калачинского.
НГС55 03:58
Шоу-бизнес
В сети появилось фото постаревшего Андрея Губина
Многие поклонники Андрея обратили внимание на то, что за последние годы он сильно постарел и стал выглядеть старше своего фактического возраста.
Uznayvse.ru вчера в 06:20
Хоккей
Тренер «Авангарда» сравнил Капризова с Овечкиным и Ковальчуком
RT на русском 03:57
Происшествия
Несовершеннолетняя прилетела в Нижневартовск, скрыв коронавирус
Несовершеннолетняя девушка прибыла самолетом в Нижневартовск, скрыв подтвержденный у нее диагноз коронавирусной инфекции.
ТАСС 01:56
Здоровье
Министр здравоохранения Карелии призвал жить иначе из-за коронавируса
Охлопков сообщил, что в ковид-центре в Петрозаводске врачи борются за жизнь 83-летней женщины, которая находится на вспомогательной вентиляции лёгких через трахеостому.
FlashNord 03:34
Экономика
ФНС раскрыла сумму полученной крупным бизнесом отсрочки по налогам
В отличие от малого и среднего бизнеса из проблемных отраслей (с выручкой до 2 млрд руб. и числом занятых до 250 человек), которые получают отсрочку по налогам автоматически, крупные компании, чтобы получить льготу, должны подавать заявление в налоговую.
РБК вчера в 02:00
Политика
Китай обвинили в сокрытии информации об опасности коронавируса
Китай не предоставил в январе Всемирной организации здравоохранения всю необходимую информацию о том, что коронавирус COVID-19 передается от человека к человеку.
BFM.ru 01:50
Общество
Попова рассказала, когда отменят все ограничения из-за коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пока не появится лекарство или вакцина от коронавируса в России будут сохраняться определенные ограничения.
Infox.ru 04:11
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
Политика
Посол Украины в ФРГ предложил пари Шредеру на «возвращение» Крыма
Посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил пари экс-канцлеру Германии Герхарду Шредеру, что при жизни немецкого политика Крым вернется в состав Украины, сообщает агентство "Укринформ".
Газета.Ru 00:43
Авто
Составлен список самых дешёвых автомобилей в 2020 году
Тарантас Ньюс 01 мая в 13:35
Общество
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 3,5 миллиона человек
В мире количество людей, заразившихся новой коронавирусной инфекцией превысило 3,5 миллиона.
Областная газета 01:07
Общество
Власти Японии могут продлить режим ЧС до конца мая
Премьер Японии Синдзо Абэ хочет продлить режим ЧС, введённый в стране из-за коронавируса, до 31 мая.
News.ru вчера в 05:43
Общество
Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая
Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.
RT на русском 00:40
Здоровье
Проценко рассказал о количестве находящихся в Коммунарке пациентов
На лечении находятся 516 пациентов, 54 из них находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, 29 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Известия 02 мая в 03:12
Футбол
Смолов вернется в «Сельту» на следующей неделе
Нападающий «Сельты» Федор Смолов вернется в расположение клуба на следующей неделе.
Sports.ru вчера в 16:14
Общество
В России за сутки коронавирус выявили у 10 581 человека
За сутки в 82 российских регионах выявили 10 581 больного COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:57
Политика
Стали известны детали проведения воздушного парада в День Победы
В Москве 4 мая пройдет репетиция воздушной части парада, посвященного Победе в Великой Отечественной войне, сообщает Росавиация.
Газета.Ru 02:45
Здоровье
В Ростовской области умерла десятая пациентка с коронавирусом
У всех умерших были сопутствующие заболевания. Всего, по данным на 4 мая, в Ростовской области число заражённых составило 1 263 человека.
Rostov.ru 04:05
Общество
Попова заявила о невозможности закончить циркуляцию вируса
«Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна».
REGNUM 02:30
Киберспорт
Call Of Duty: Warzone свяжет между собой все будущие части серии
CyberSport.ru 01:42
Общество
Названы регионы РФ с наибольшим числом новых заражений коронавирусом
Москва, 4 мая 2020, 11:09 — REGNUM В России за минувшие сутки зафиксирован после проведения исследований 10 581 новый случай заражения коронавирусом.
REGNUM 04:09
Общество
Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии
Телеведущая и блогер Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии в России после скандала, разразившемся из-за ее высказывания о женщинах, которые столкнулись с данной проблемой.
Газета.Ru вчера в 15:47
Общество
Попова назвала условия для снятия ограничений с 12 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, при каких обстоятельствах можно будет ослабить после 12 мая ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Городовой 03:58
Общество
Минздрав РФ: часть ограничений сохранят до появления вакцины
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины.
Реальное время вчера в 13:08
Происшествия
Два человека погибли при столкновении Audi с мотоциклом в Калининграде
Народные новости 03:16
Общество
В России вторые сутки регистрируется прирост в 10 тыс. зараженных
Вторые сутки в России фиксируется свыше 10 тыс. случаев коронавируса, сообщает федеральный оперативный штаб.
Евразия Daily 04:13
Общество
На Среднем Урале выявили еще 53 случая заражения коронавирусом
Новые 53 случая заражения коронавирусом выявили в Свердловской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном регштабе.
REGNUM 04:16
Музыка
Неизвестная песня Пола Маккартни и Ринго Старра выставлена на аукцион
На кассете записано две версии «Ангела во плоти».
Говорит Москва 02:18
Общество
Аэрофлот назвал сроки восстановления международного авиасообщения
Возобновить международное авиасообщение "Аэрофлот" планирует в середине лета.
Российская газета 00:40