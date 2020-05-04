Финансы

ТАССТАССПадением индекса Hang Seng на 3% открылась торговая неделя в Гонконге

Новая торговая неделя на Гонконгской фондовой бирже открылась с крупного падения котировок из-за нарастания противоречий между США и Китаем. Как свидетельствуют данные этой площадки, индекс Hang Seng в понедельник утром упал на 748 пунктов (3,04%) - до значения 23 895.
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Биржи Южной Кореи и Гонконга снизились на опасениях нового геополитического обострения

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Комментарии

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