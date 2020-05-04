Финансы
ТАССПадением индекса Hang Seng на 3% открылась торговая неделя в Гонконге
Новая торговая неделя на Гонконгской фондовой бирже открылась с крупного падения котировок из-за нарастания противоречий между США и Китаем. Как свидетельствуют данные этой площадки, индекс Hang Seng в понедельник утром упал на 748 пунктов (3,04%) - до значения 23 895.
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Комментарии
Общество
Шалимов заявил, что его слова о «россиянах-дармоедах» были шуткой
Ранее бывший футболист сборной России, главный тренер грозненского клуба "Ахмат" Игорь Шалимов раскритиковал людей, которые требуют от государства денег в условиях ограничений и режима самоизоляции, назвав их "дармоедами" и заявив, что те, кто "ноет", "живут лучше бомжей".
РИА Новости 05:14
Политика
В Москве прошла репетиция воздушной части парада Победы
В небе над Москвой состоялся тренировочный пролет воздушных частей вооруженных сил России в рамках репетиции парада Победы.
РБК 05:24
Путешествия
Названы готовящиеся открыть границы и принять туристов страны
Не все страны начнут массово открывать границы в связи с пандемией коронавируса, однако есть ряд стран, которые готовятся пустить туристов на свои земли.
Газета.Ru 01:21
Наука
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости вчера в 01:49
Происшествия
Несовершеннолетняя прилетела в Нижневартовск, скрыв коронавирус
Несовершеннолетняя девушка прибыла самолетом в Нижневартовск, скрыв подтвержденный у нее диагноз коронавирусной инфекции.
ТАСС 01:56
Политика
Владимир Путин 9 мая обратится к россиянам
Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент России Владимир Путин 16 апреля заявил об отмене подготовки к параду Победы 9 мая в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Кубань 24 02 мая в 10:46
Политика
Посол Украины в Германии предложил Шрёдеру пари на «возвращение» Крыма
Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью агентству «Укринформ» назвал бесстыдным высказывание бывшего канцлера Германии и председателя совета директоров «Роснефти» Герхарда Шрёдера о том, что ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым.
РБК вчера в 23:11
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
Общество
Еще 60 человек заболели коронавирусом в Самарской области
В Самарской области за сутки зафиксировано еще 60 случаев заболевания коронавирусом, говорится в сообщении оперативного штаба.
Другой город (Самара) 04:04
Общество
Попова назвала условия для снятия ограничений с 12 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, при каких обстоятельствах можно будет ослабить после 12 мая ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Городовой 03:58
Гаджеты
Huawei выпустит P30 Pro с сервисами Google
По логике вещей и нынешний Huawei P30 Pro New Edition должен был выйти без них, но все-таки сервисы Google на нем присутствуют.
The GEEK 01:26
Общество
В Минздраве оценили сроки спада эпидемии коронавируса
Условия, при которых эпидемия коронавируса будет считаться остановленной, назвал главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико в беседе с «Парламентской газетой» .
Мой Брянск вчера в 11:46
Здоровье
В Омской области коронавирусной инфекцией заболели сразу 34 человека
Всего с 29 марта в Омской области зарегистрирован 161 случай заболевания коронавирусной инфекцией, четверо человек скончались, 39 выздоровели.
НГС55 03:00
Общество
Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии
Телеведущая и блогер Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии в России после скандала, разразившемся из-за ее высказывания о женщинах, которые столкнулись с данной проблемой.
Газета.Ru вчера в 15:47
Общество
Банки увеличили выпуск цифровых карт во время самоизоляции
Крупные банки на фоне режима самоизоляции зафиксировали рост спроса на цифровые карты, которые можно выпустить онлайн и использовать без «пластика», рассказали РБК представители кредитных организаций.
РБК 02:00
Общество
В России выявили еще более 10,5 тысяч случаев заражения коронавирусом
В России второй день подряд фиксируется более десяти с половиной тысяч новых случаев заражения коронавирусом.
Суть событий 04:41
Здоровье
Врачи предсказали «масочное» будущее
В будущем ношение медицинской маски, скорее всего, станет чем-то привычным и обыденным.
РИА Новости 03:31
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:12
Общество
Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая
Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.
RT на русском 00:40
Общество
В России выявлено более 10 тыс. новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России были подтверждены 10 581 новых случаев заражения коронавирусом в 82 регионах.
Будущее России. Национальные проекты 05:12
Технологии
Осеннее обновление Windows 10 может разочаровать пользователей
Согласно информации источника, осеннее обновление Windows 10 под кодовым названием 20H2 не получило каких-либо принципиально новых функций, равно как и ноябрьское обновление Windows 10 ноября 2019 года.
Профиль 04:00
Игры
Щедрый подарок: все игроки GTA Online получат $500 тыс
Нью-Йорк, США, 4 мая 2020, 12:07 — REGNUM Rockstar Games подарит 500 тыс. виртуальных долларов США всем игрокам GTA Online.
REGNUM 05:07
Армия и оружие
Северный флот взял на сопровождение корабли НАТО в Баренцевом море
Северный флот взял на сопровождение корабельную ударную группу НАТО, зашедшую 4 мая в акваторию Баренцева моря, сообщает Национальный центр управления обороной России.
RT на русском 04:50
Футбол
«Шахтёр» рассчитывает на возобновление чемпионата Украины с 30 мая
Генеральный директор донецкого «Шахтёра» Сергей Палкин выразил надежду на возобновление чемпионата Украины к концу мая.
Чемпионат 00:56