Экономика
Эхо МосквыПадением рубля открылись сегодняшние торги на московской бирже
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Политика
La Stampa назвала бесполезной 80% российской помощи Италии
Российская помощь Италии в борьбе с коронавирусом является геополитическим и дипломатическим проектом Владимира Путина, 80% поставок российского оборудования бесполезны в отличие от того, что поставляет Китай.
Экономика
Доходы по вкладам обложат налогом
Президент России Владимир Путин выступил с предложением ввести налог на доходы физических лиц (НДФЛ) со стандартной ставкой в 13% на доходы по вкладам и ценным бумагам Эта мера будет действовать в том случае, если общий объем подобных активов у вкладчика превышает один миллион рублей, уточнил глава государства в своем обращении к нации в среду, 25 марта.
Общество
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.
Общество
Сенатор Людмила Нарусова госпитализирована в больницу в Коммунарке
Указано, что ранее сенатор обратилась в одну из больниц, откуда её перенаправили в Коммунарку. У Нарусовой взяли анализ на коронавирус.
Наука
Найден способ остановить размножение коронавируса в легких
Ученые во всем мире продолжают работу над вакциной от коронавируса.
Общество
Более 500 россиян привлекли к ответственности за нарушение карантина
В России более 500 человек привлечены к ответственности за нарушение карантина по коронавирусу, сообщает МВД.
Общество
Умерли два пожилых москвича с коронавирусом
Два пожилых пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались в Москве, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием в Telegram-канале.
Экономика
ЦБ рекомендовал банкам перейти на режим новогодних праздников
ЦБ рекомендует банкам в нерабочую неделю с 30 марта по 3 апреля работать в режиме новогодних праздников, сообщается на сайте регулятора.
Общество
В Генпрокуратуре рассказали о фейке по коронавирусу во ВКонтакте
Генеральная прокуратура РФ примет меры для удаления новой фейковой информации по поводу коронавируса, появившейся в социальной сети "ВКонтакте", сообщила пресс-служба ведомства.
Происшествия
На Красноармейском проспекте в Туле горит пиццерия
Общество
Названы города Подмосковья, где выявили случаи заражения коронавирусом
Красногорск, 25 марта 2020, 20:43 — REGNUM Список городов с выявленными случаями заражения коронавирусом опубликован 25 марта пресс-службой Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
Игры
Half-Life: Alyx запустили без VR
Экономика
Союз мукомолов предупредил о риске возникновения дефицита муки
Российский союз мукомольных и крупяных предприятий заявил, что в стране может возникнуть риск дефицита муки по причине роста цен на пшеницу, необходимых запасов осталось всего на две-три недели, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на письмо главы союза Аркадия Гуревича, направленного в Минсельхоз.
Футбол
Роналду намерен покинуть «Ювентус»
Один из самых известных футболистов нашего времени намерен покинуть команду: форварду представили два весомых предложения клубы «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед».
Политика
Песков заявил о завершении саммита G20
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что саммит G20 завершился.
Общество
В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное
26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
Общество
Глава Госкомтранса Башкирии Тимур Мухаметьянов уходит в отставку
Председатель госкомитета по транспорту Тимур Мухаметьянов уходит в отставку, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на встрече с представителями СМИ.
Происшествия
Под Владимиром задержали фигуранта дела о гибели псковских десантников
Во Владимирской области задержали бывшего боевика, 20 лет назад участвовавшего в бою у высоты 776 в Чечне, где погибли 84 псковских десантника, сообщила ФСБ.
Общество
ОАЭ дали разрешение на пять рейсов для вывоза россиян
Объединённые Арабские Эмираты дали разрешение на пять рейсов для вывоза из страны граждан России.
Общество
В России выявили 182 новых случая заражения коронавирусом
Общее количество заболевших COVID-19 в России достигло 840 — за последние сутки зафиксированы 182 новых случая, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Общество
Срок сдачи годовой отчетности перенесли на неделю
Указом Президента РФ 25.03.2020 № 206 следующая неделя объявлена нерабочей.
Авто
Появились первые фото Lada от украинского ЗАЗ
В сети Интернет появились первые фотографии нового Lada. Об этом сообщает официальный сайт «Автоновости дня».
Экономика
Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век
Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.
Общество
МВД России приостановит личный приём граждан из-за коронавируса
«В связи с необходимостью принятия дополнительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 Министерство внутренних дел Российской Федерации и подразделения системы МВД России с 27 марта 2020 года временно приостанавливают личный приём граждан», — указано в сообщении.
Политика
Путин выступит с обращением к россиянам из-за коронавируса
25 марта президент России Владимир Путин изменил график своей работы, отменив вылет в Санкт-Петербург, чтобы закончить подготовку обращения к гражданам России, сообщает РБК со ссылкой на главу пресс-службы Кремля Дмитрия Пескова.
Шоу-бизнес
Скончалась известная актриса Инна Макарова
Скончалась известная актриса Инна Макарова.
Кино
Скончался сценарист Илья Рубинштейн
Сценарист, писатель и режиссер Илья Рубинштейн скончался в Москве в возрасте 57 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление матери умершего.
Экономика
Правительство решило дать бизнесу кредиты под 0% для выплаты зарплат
Белоусов уточнил, что это будут «короткие кредиты». По его словам, они будут рассчитаны на полгода.