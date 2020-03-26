Политика La Stampa назвала бесполезной 80% российской помощи Италии Российская помощь Италии в борьбе с коронавирусом является геополитическим и дипломатическим проектом Владимира Путина, 80% поставок российского оборудования бесполезны в отличие от того, что поставляет Китай.

Экономика Доходы по вкладам обложат налогом Президент России Владимир Путин выступил с предложением ввести налог на доходы физических лиц (НДФЛ) со стандартной ставкой в 13% на доходы по вкладам и ценным бумагам Эта мера будет действовать в том случае, если общий объем подобных активов у вкладчика превышает один миллион рублей, уточнил глава государства в своем обращении к нации в среду, 25 марта.

Общество У Льва Лещенко подтвердился коронавирус У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.

Общество Сенатор Людмила Нарусова госпитализирована в больницу в Коммунарке Указано, что ранее сенатор обратилась в одну из больниц, откуда её перенаправили в Коммунарку. У Нарусовой взяли анализ на коронавирус.

Общество Умерли два пожилых москвича с коронавирусом Два пожилых пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались в Москве, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием в Telegram-канале.

Экономика ЦБ рекомендовал банкам перейти на режим новогодних праздников ЦБ рекомендует банкам в нерабочую неделю с 30 марта по 3 апреля работать в режиме новогодних праздников, сообщается на сайте регулятора.

Общество Названы города Подмосковья, где выявили случаи заражения коронавирусом Красногорск, 25 марта 2020, 20:43 — REGNUM Список городов с выявленными случаями заражения коронавирусом опубликован 25 марта пресс-службой Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.

Экономика Союз мукомолов предупредил о риске возникновения дефицита муки Российский союз мукомольных и крупяных предприятий заявил, что в стране может возникнуть риск дефицита муки по причине роста цен на пшеницу, необходимых запасов осталось всего на две-три недели, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на письмо главы союза Аркадия Гуревича, направленного в Минсельхоз.

Футбол Роналду намерен покинуть «Ювентус» Один из самых известных футболистов нашего времени намерен покинуть команду: форварду представили два весомых предложения клубы «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед».

Общество Глава Госкомтранса Башкирии Тимур Мухаметьянов уходит в отставку Председатель госкомитета по транспорту Тимур Мухаметьянов уходит в отставку, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на встрече с представителями СМИ.

Происшествия Под Владимиром задержали фигуранта дела о гибели псковских десантников Во Владимирской области задержали бывшего боевика, 20 лет назад участвовавшего в бою у высоты 776 в Чечне, где погибли 84 псковских десантника, сообщила ФСБ.

Общество В России выявили 182 новых случая заражения коронавирусом Общее количество заболевших COVID-19 в России достигло 840 — за последние сутки зафиксированы 182 новых случая, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Экономика Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.

Общество МВД России приостановит личный приём граждан из-за коронавируса «В связи с необходимостью принятия дополнительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 Министерство внутренних дел Российской Федерации и подразделения системы МВД России с 27 марта 2020 года временно приостанавливают личный приём граждан», — указано в сообщении.

Политика Путин выступит с обращением к россиянам из-за коронавируса 25 марта президент России Владимир Путин изменил график своей работы, отменив вылет в Санкт-Петербург, чтобы закончить подготовку обращения к гражданам России, сообщает РБК со ссылкой на главу пресс-службы Кремля Дмитрия Пескова.