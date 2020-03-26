Экономика

Эхо МосквыЭхо МосквыПадением рубля открылись сегодняшние торги на московской бирже

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Российский рынок акций открылся снижением индексов.
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Курс рубля упал

Lenta.ru03:22

Торги на Московской бирже открылись падением рубля

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Падением рубля открылись сегодняшние торги на московской бирже

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Торги на Московской бирже открылись падением рубля

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Курс рубля падает на фоне новостей о коронавирусе

Neva.Today03:48

Курс рубля снизился

ИА Новороссия04:42
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 11:09, Ашберн
Политика

La Stampa назвала бесполезной 80% российской помощи Италии

Российская помощь Италии в борьбе с коронавирусом является геополитическим и дипломатическим проектом Владимира Путина, 80% поставок российского оборудования бесполезны в отличие от того, что поставляет Китай.
РБК 08:58
Экономика

Доходы по вкладам обложат налогом

Президент России Владимир Путин выступил с предложением ввести налог на доходы физических лиц (НДФЛ) со стандартной ставкой в 13% на доходы по вкладам и ценным бумагам Эта мера будет действовать в том случае, если общий объем подобных активов у вкладчика превышает один миллион рублей, уточнил глава государства в своем обращении к нации в среду, 25 марта.
Московская газета вчера в 11:43
Общество

У Льва Лещенко подтвердился коронавирус

У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.
Lenta.ru 07:44
Общество

Сенатор Людмила Нарусова госпитализирована в больницу в Коммунарке

Указано, что ранее сенатор обратилась в одну из больниц, откуда её перенаправили в Коммунарку. У Нарусовой взяли анализ на коронавирус.
REGNUM 02:15
Наука

Найден способ остановить размножение коронавируса в легких

Ученые во всем мире продолжают работу над вакциной от коронавируса.
Pravda.Ru 24 марта в 09:32
Общество

Более 500 россиян привлекли к ответственности за нарушение карантина

В России более 500 человек привлечены к ответственности за нарушение карантина по коронавирусу, сообщает МВД.
Ведомости 09:49
Общество

Умерли два пожилых москвича с коронавирусом

Два пожилых пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались в Москве, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием в Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 14:04
Культура

Скончался актер дубляжа Сергей Смирнов

Дни24 01:52
Экономика

ЦБ рекомендовал банкам перейти на режим новогодних праздников

ЦБ рекомендует банкам в нерабочую неделю с 30 марта по 3 апреля работать в режиме новогодних праздников, сообщается на сайте регулятора.
Ведомости 10:44
Общество

В Генпрокуратуре рассказали о фейке по коронавирусу во ВКонтакте

Генеральная прокуратура РФ примет меры для удаления новой фейковой информации по поводу коронавируса, появившейся в социальной сети "ВКонтакте", сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости 09:04
Происшествия

Минобороны сообщило о падении в Черное море Су-27

Известия 00:35
Происшествия

На Красноармейском проспекте в Туле горит пиццерия

Тульские новости 10:15
Общество

Названы города Подмосковья, где выявили случаи заражения коронавирусом

Красногорск, 25 марта 2020, 20:43 — REGNUM Список городов с выявленными случаями заражения коронавирусом опубликован 25 марта пресс-службой Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
REGNUM вчера в 13:43
Игры

Half-Life: Alyx запустили без VR

Live24 09:51
Экономика

Союз мукомолов предупредил о риске возникновения дефицита муки

Российский союз мукомольных и крупяных предприятий заявил, что в стране может возникнуть риск дефицита муки по причине роста цен на пшеницу, необходимых запасов осталось всего на две-три недели, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на письмо главы союза Аркадия Гуревича, направленного в Минсельхоз.
Газета.Ru 08:25
Футбол

Роналду намерен покинуть «Ювентус»

Один из самых известных футболистов нашего времени намерен покинуть команду: форварду представили два весомых предложения клубы «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед».
Newia.ru вчера в 13:50
Политика

Песков заявил о завершении саммита G20

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что саммит G20 завершился.
RT на русском 10:20
Общество

В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное

26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
Известия 05:13
Общество

Глава Госкомтранса Башкирии Тимур Мухаметьянов уходит в отставку

Председатель госкомитета по транспорту Тимур Мухаметьянов уходит в отставку, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на встрече с представителями СМИ.
ProUfu.ru 08:09
Происшествия

Под Владимиром задержали фигуранта дела о гибели псковских десантников

Во Владимирской области задержали бывшего боевика, 20 лет назад участвовавшего в бою у высоты 776 в Чечне, где погибли 84 псковских десантника, сообщила ФСБ.
РИА Новости 07:20
Общество

ОАЭ дали разрешение на пять рейсов для вывоза россиян

Объединённые Арабские Эмираты дали разрешение на пять рейсов для вывоза из страны граждан России.
RT на русском 08:12
Общество

В России выявили 182 новых случая заражения коронавирусом

Общее количество заболевших COVID-19 в России достигло 840 — за последние сутки зафиксированы 182 новых случая, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 05:05
Общество

Срок сдачи годовой отчетности перенесли на неделю

Указом Президента РФ 25.03.2020 № 206 следующая неделя объявлена нерабочей.
Время Бухгалтера 09:13
Авто

Появились первые фото Lada от украинского ЗАЗ

В сети Интернет появились первые фотографии нового Lada. Об этом сообщает официальный сайт «Автоновости дня».
Лезги газет вчера в 20:45
Экономика

Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век

Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.
РБК вчера в 12:29
Общество

МВД России приостановит личный приём граждан из-за коронавируса

«В связи с необходимостью принятия дополнительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 Министерство внутренних дел Российской Федерации и подразделения системы МВД России с 27 марта 2020 года временно приостанавливают личный приём граждан», — указано в сообщении.
RT на русском 10:53
Политика

Путин выступит с обращением к россиянам из-за коронавируса

25 марта президент России Владимир Путин изменил график своей работы, отменив вылет в Санкт-Петербург, чтобы закончить подготовку обращения к гражданам России, сообщает РБК со ссылкой на главу пресс-службы Кремля Дмитрия Пескова.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 07:43
Шоу-бизнес

Скончалась известная актриса Инна Макарова

Скончалась известная актриса Инна Макарова.
Evo-rus.com 04:10
Кино

Скончался сценарист Илья Рубинштейн

Сценарист, писатель и режиссер Илья Рубинштейн скончался в Москве в возрасте 57 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление матери умершего.
Газета.Ru вчера в 04:47
Экономика

Правительство решило дать бизнесу кредиты под 0% для выплаты зарплат

Белоусов уточнил, что это будут «короткие кредиты». По его словам, они будут рассчитаны на полгода.
РБК 07:18
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