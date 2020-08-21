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РИА Новости
РИА Новости

Падва оценил решение Ефремова сменить адвоката

Ранее обвиняемый в совершении смертельного ДТП Михаил Ефремов на заседании суда отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева. Актер заявил, что у него есть знакомые юристы Падва и Никольский.В источнике
С чего всё началось
РБК

Падва ответил на сообщения о возможности стать адвокатом Ефремова

Актер мотивировал свое решение тем, что над его адвокатами, якобы, «посмеиваются», и он может найти адвокатов «посильнее». Также Ефремов считает, что его адвокаты «раздражают» судью. Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве автомобиль Ефремова попал в аварию.
РБК11:13
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Ефремов отказался от своих адвокатов. Как это скажется на деле о смертельной аварии

Телеканал 360°13:21
Интерфакс

Ефремов решил сменить адвокатов

Интерфакс09:50
RT на русском

Адвокат Пашаев прокомментировал отказ Ефремова от его услуг

RT на русском10:14
РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК12:17
Известия

Защитная реакция: почему Михаил Ефремов решил сменить адвокатов

Известия13:38
ТАСС

Защитник одного из потерпевших по делу Ефремова назвал отказ артиста от адвоката логичным

ТАСС11:01
РИА Новости

Адвокат ответил на сообщения о том, что Ефремов пришел в суд пьяным

РИА Новости12:31

Плавающий танк «Спрут-СДМ1» вышел на госиспытания

Москва, 21 августа 2020, 16:38 — REGNUM Единственный в мире плавающий танк «Спрут-СДМ1», вооруженный полноценным танковым 125-мм орудием, отправлен на госиспытания, которые завершатся в 2022 году, сообщает 21 августа пресс-служба госкорпорации «Ростех».
REGNUM09:38
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Петиция против обязательного ношения масок появилась в Сети

Президент общероссийской общественной организации «Лига защитников пациентов», член экспертного совета при правительстве России Александр Саверский разметил на сайте change.org петицию против обязательного ношения масок.
Live2409:34
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Американцы восхитились российским автомобилем-амфибией «Дрозд»

Впервые широкой публике будет показана российская полноприводная глиссирующая машина-амфибия "Дрозд", на которую, как сообщает Lenta.ru, обратили внимание в американском издании Drive, где машину сравнили с одним из автомобилей Джеймса Бонда.
Экономика сегоднявчера в 06:43
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Фанаты киевского «Динамо» прорвались на стадион и поругали Луческу

Встреча первого тура чемпионата Украины завершилась со счетом 4:1. По ходу игры, которая проходила без зрителей из-за пандемии COVID-19, на стадион имени Лобановского прорвались ультрас «Динамо», которые стали выступать против президента клуба Игоря Суркиса и Луческу.
Матч ТВ13:36

Лукашенко назвал идею Макрона о посредничестве в Белоруссии неуместной

Минск, 21 августа 2020, 16:27 — REGNUM Предложение французского президента Эммануэля Макрона стать посредником между властью и оппозицией в Белоруссии отверг белорусский лидер Александр Лукашенко, сообщает 21 августа Telegram-канал «Пул Первого».
REGNUM09:27
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ООН: МВД Белоруссии подтвердило гибель 4 человек в ходе протестов

Министерство внутренних дел Белоруссии подтвердило Управлению Верховного комиссара ООН по правам человека гибель четырех человек во время протестов, передает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя УВКПЧ ООН Элизабет Тросселл.
Газета.Ru14:40

Загитова не выступит на этапах Кубка России по фигурному катанию

Кубок России по фигурному катанию сезона-2020/21 будет состоять из пяти этапов, которые пройдут в Сызрани (18—22 сентября), Москве (10—13 октября), Сочи (23—27 октября), Казани (8—12 ноября), и последний этап также пройдёт в Москве с 5 по 8 декабря.
RT на русском11:44

США пригрозили России и Китаю за отказ соблюдать санкции против Ирана

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что если Россия и Китай откажутся соблюдать восстанавливаемый Штатами режим санкций ООН против Ирана, то от Вашингтона последует ответ в виде очередных санкций.
Телеканал 360°вчера в 20:33
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Клинические исследования вакцины от COVID-19 завершатся в сентябре

Клинические исследования вакцины против коронавирусной инфекции, разработанной в ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора России, планируется завершить в сентябре 2020 года, сообщили в ведомстве.
Российская газета06:47
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