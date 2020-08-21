Падва оценил решение Ефремова сменить адвоката
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Ранее обвиняемый в совершении смертельного ДТП Михаил Ефремов на заседании суда отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева. Актер заявил, что у него есть знакомые юристы Падва и Никольский.В источнике
С чего всё началось
Падва ответил на сообщения о возможности стать адвокатом Ефремова
Актер мотивировал свое решение тем, что над его адвокатами, якобы, «посмеиваются», и он может найти адвокатов «посильнее». Также Ефремов считает, что его адвокаты «раздражают» судью. Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве автомобиль Ефремова попал в аварию.
РБК11:13
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