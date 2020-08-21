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РБК
РБК

Суд перенес слушания по делу Ефремова из-за его отказа от адвокатов

Пресненский суд Москвы перенес на 24 августа слушания по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова после того, как он отказался от своих адвокатов. Решение о переносе огласила судья Елена Абрамова, передает корреспондент ТАСС из зала суда.В источнике
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РИА Новости

Падва прокомментировал решение Ефремова сменить адвоката

РИА Новости11:57
Фонтанка.Ру

Ефремов отказался от адвоката Пашаева и его партнера из-за «расистов». Он хочет нанять «кого-то посильнее»

Фонтанка.Ру10:07
ТАСС

Адвокат Резник не хочет защищать Ефремова пока из дела окончательно не вышел Пашаев

ТАСС12:11
Аргументы и Факты

Почему Михаил Ефремов отказался от услуг своих адвокатов?

Аргументы и Факты12:04
Спорт-Экспресс

Адвокат Ефремова объяснил отказ актера от его услуг

Спорт-Экспресс10:20
РБК

Адвокат Резник пообещал изучить возможное предложение Ефремова о работе

РБК11:29
Москва 24

Как развивается дело о ДТП с участием Ефремова – последние новости за три дня

Москва 2411:36

В Омске сообщили о готовящемся вылете самолета с Навальным

Вылет из Омска самолёта Bombardier Challenger 604, на котором могут транспортировать в немецкую клинику находящегося в реанимации оппозиционера Алексея Навального, пока запланирован на утро субботы, сообщили РИА Новости в справочной службе омского аэропорта.
РИА Новости12:08

Оксфордскую вакцину от коронавируса протестируют в России

Минздрав России разрешил британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca (разрабатывает вакцину против коронавируса вместе с учеными Оксфордского университета) проводить третий, заключительный этап клинических испытаний своего препарата в России, сообщает Reuters.
Коммерсантъ10:42
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Более 9 тыс. руб. В России готовят новое повышение пенсий

Как сообщила заместитель председателя комитета СФ по социальной политике Елена Бибикова, рост прожиточного минимума повлечет и повышение пенсий.В России прожиточный минимум разнится для нескольких категорий граждан: это дети, пенсионеры и трудоспособные люди.
Уфимские Заметки06:47
107

Онколог назвал категорию людей, которые меньше подвержены раку

Кандидат медицинских наук, врач-онколог и хирург Иван Карасев на своей странице в Instagram ответил на популярный вопрос, о том, могут ли злость, агрессия, негативные эмоции, обиды спровоцировать возникновение онкологии.
Слово и Дело08:46
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Петиция против обязательного ношения масок появилась в Сети

Президент общероссийской общественной организации «Лига защитников пациентов», член экспертного совета при правительстве России Александр Саверский разметил на сайте change.org петицию против обязательного ношения масок.
Live2409:34
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Работников «Гродно Азот» угрожали убить за отказ от забастовки

«Вечером 20 августа текущего года на мобильные телефоны руководства ОАО „Гродно Азот“ поступили сообщения с угрозами убийством в случае неучастия в забастовке и поддержке стачкома», — заявили в пресс-службе.
ИА Красная Весна11:32
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