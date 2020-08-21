Суд перенес слушания по делу Ефремова из-за его отказа от адвокатов

Пресненский суд Москвы перенес на 24 августа слушания по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова после того, как он отказался от своих адвокатов. Решение о переносе огласила судья Елена Абрамова, передает корреспондент ТАСС из зала суда.