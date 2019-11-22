Экономика
ВедомостиПакет акций «Газпрома» на 188 млрд рублей получил один покупатель
«Газпром» продал 3,59% своих квазиказначейских акций одному покупателю, свидетельствуют данные Московской биржи. Согласно им, неизвестный инвестор провел одну сделку с 850,59 акции компании на 187,7 млрд руб.
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Продажа 3,6% «Газпрома» единственному покупателю помогла компании избежать коррекции цены акций
Finam.Ru22 ноября в 08:30
«Газпром» и его друзья: что стоит за сделкой с акциями газового монополиста на $3 млрд
Forbes22 ноября в 07:40
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