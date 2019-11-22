Экономика

ВедомостиВедомостиПакет акций «Газпрома» на 188 млрд рублей получил один покупатель

«Газпром» продал 3,59% своих квазиказначейских акций одному покупателю, свидетельствуют данные Московской биржи. Согласно им, неизвестный инвестор провел одну сделку с 850,59 акции компании на 187,7 млрд руб.
Читать в источнике
Комментировать302

Подробнее о событии

Рынок акций РФ в пятницу подрос вслед за миром

Интерфакс22 ноября в 11:28

Продажа акций «Газпрома» и реформа «Яндекса»: 5 важных событий недели

РБК22 ноября в 11:43

Продажа 3,6% «Газпрома» единственному покупателю помогла компании избежать коррекции цены акций

Finam.Ru22 ноября в 08:30

Компания «Газпром газораспределение» продала 3,59% акций «Газпрома»

ТАСС22 ноября в 05:51

«Газпром» оценил выставленные на продажу акции в 220 рублей

РИА Новости22 ноября в 01:32

Пакет акций «Газпрома» на 188 млрд рублей получил один покупатель

Ведомости22 ноября в 06:49

«Газпром» и его друзья: что стоит за сделкой с акциями газового монополиста на $3 млрд

Forbes22 ноября в 07:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 00:40, Ашберн
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Газета.Ru вчера в 18:00
Происшествия

В Оренбургской области пять человек погибли в ДТП с фурой

ДТП произошло в 04.10 мск в районе поселка Чистый. В результате погибли пять человек, включая ребенка.
Российская газета вчера в 23:59
Шоу-бизнес

Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети

Муж тяжелобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев удалил все фотографии с женой в своем аккаунте в Instagram.
Ugpressa.ru вчера в 00:13
Теннис

Сборная России уступила Канаде в полуфинале Кубка Дэвиса

Чемпионат вчера в 11:22
Общество

В Малайзии умер последний суматранский носорог

В Малайзии в заповеднике на острове Борнео умерла последняя известная ученым особь суматранского носорога - 25-летняя самка по имени Иман.
ТК Звезда вчера в 16:38
Транспорт

В России запустят систему перехвата и розыска транспорта

«В качестве пилотного проекта в 2020 году будет создана Единая сквозная система перехвата и розыска транспортных средств в Центральном федеральном округе», — сообщили в пресс-службе ЦОДД.
RT на русском вчера в 14:13
Армия и оружие

С-400 будут развернуты в Турции в автономном режиме

Российские зенитные ракетные системы С-400 будут работать в Турции в автономном режиме, заявил глава турецкого Минобороны Хулуси Акара.
Русская Планета вчера в 07:43
Происшествия

В Чили неизвестные в ходе акции протеста ограбили банк

В Сантьяго неизвестные ограбили банк почти на $190 тыс. в ходе акции протеста, которые проходят в стране с середины октября, передает телеканал France 24.
РБК вчера в 19:54
Политика

США решили включить санкции против «Северного потока» в военный бюджет

К законопроекту об оборонном бюджете США на 2020 год будет добавлено положение о санкциях против компаний, участвующих в проекте газопровода «Северный поток — 2». Об этом изданию Defence News сообщил председатель комитета сената США по международным делам республиканец Джим Риш.
РБК вчера в 23:40
Футбол

Дзюба вывел «Зенит» вперед во втором тайме матча с «Рубином»

Мойка78 вчера в 07:58
Политика

Рогозин рассказал Путину о строительстве второй очереди Восточного

Глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил о ходе строительства второй очереди космодрома Восточный.
iReactor вчера в 11:24
Происшествия

Мэр Тулуна уехал из больницы после ДТП

Мэр города Тулуна Юрий Карих отказался от госпитализации после ДТП, в котором погибла его жена, здоровье его самого не вызывает опасений, сообщил РИА Новости мэр Черемхово Вадим Семенов.
РИА Новости вчера в 21:15
Политика

Медведев пообещал сохранить советские льготы

Председатель партии «Единая Россия», премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что ни один акт периода СССР, касающийся льгот и прав граждан, не будет аннулирован.
Известия вчера в 08:20
Хоккей

Василевский побил рекорд «Тампы» по победам

Спорт-Экспресс 00:08
Фигурное катание

Алена Косторная стала победительницей Гран-при Японии

Российская фигуристка Алена Косторная одержала победу на этапе Гран-при в Японии, опередив местную фаворитку Рику Кихиру и олимпийскую чемпионку Алину Загитову.
Российская газета вчера в 05:00
Общество

Папа Римский Франциск в Нагасаки призвал к миру без ядерного оружия

РИА Новости вчера в 21:48
Политика

Адвокат Трампа заявил о наличии у него компромата на семью Байденов

Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что располагает компроматом на семью бывшего вице-президента США Джо Байдена.
RT на русском вчера в 21:54
Шоу-бизнес

Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске

На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.
Privet-Rostov.ru вчера в 11:42
Политика

Парламент Боливии принял закон о новых выборах президента

Палата депутатов парламента Боливии одобрила закон о проведении новых выборов президента.
Коммерсантъ вчера в 18:59
Общество

Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии

В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
РБК вчера в 15:40
Политика

Зеленский прибыл на встречу с моряками в форме с черепом на шевроне

Президент Украины Владимир Зеленский был замечен в форме с шевроном, на котором изображен череп.
Известия 00:09
Футбол

Ван Бастен произнес нацистское приветствие в прямом эфире

В ходе трансляции слов специалиста в эфир попали и слова Ван Бастена, который, скорее всего, решил пошутить и произнес нацистское приветствие («Sieg Heil»).
Матч ТВ вчера в 17:30
Футбол

«Фламенго» победил в финале Кубка Либертадорес

Bookmaker-ratings.ru 00:11
Политика

Миссия МВФ завершила визит на Украину без соглашения

Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Роден по итогам работы на Украине 14-22 ноября заявил, что для заключения соглашения о новой программе сотрудничества Staff Level Agreement необходимо продолжение обсуждений в последующие недели.
Газета.Ru вчера в 10:00
Здоровье

Саратовская Госавтоинспекция опровергла слухи о сдаче экзамена при замене прав

Госавтоинспекция сделали специальное заявление по поводу сдачи экзаменов при замене прав. Эту информацию в ГИБДД назвали недостоверной.
Новости Саратова вчера в 06:31
Политика

Путин призвал единороссов «терзать и трясти» чиновников в регионах

Президент Владимир Путин призвал членов партии «Единая Россия» не дожидаться, пока проблемные вопросы в регионах всплывут на прямой линии, а решать их самостоятельно.
Ведомости вчера в 07:30
Единоборства

Майкл Пейдж одержал очередную победу нокаутом в Bellator

В Лондоне прошёл очередной турнир Bellator, в главном бою которого звезда британских ММА Майкл Пейдж (17-1) одержал победу нокаутом в первом раунде над итальянцем Джованни Мелилло (13-6).
News.ru вчера в 22:59
Экономика

У крупнейшего российского страховщика появился новый совладелец

Российский бизнесмен Владимир Колбин перестал быть абсолютным владельцем компании «Спектр», миноритария СОГАЗа.
РБК вчера в 13:16
Общество

Tesla получила уже 146 тысяч заказов на электропикап Cybertruck

Основатель Tesla Илон Маск сообщил, что компания получила уже 146 тысяч заказов на новый электромобиль - пикап Cybertruck.
РИА Новости вчера в 17:17
Политика

Египетские парламентарии отвергли требование США не закупать СУ-35

Парламентарий отметил, что давление США никак не повлияет на решимость Египта развивать военно-техническое сотрудничество с Россией в соответствии с интересами Египта.
Красная весна вчера в 15:08
Как работают Яндекс.Новости?
Главное