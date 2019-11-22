Экономика
ВедомостиПакет акций «Газпрома» на 188 млрд рублей получил один покупатель
«Газпром» продал 3,59% своих квазиказначейских акций одному покупателю, свидетельствуют данные Московской биржи. Согласно им, неизвестный инвестор провел одну сделку с 850,59 акции компании на 187,7 млрд руб.
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«Калашников» представил электромотоцикл «Иж»
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Выход Half-Life: Alyx состоится в марте 2020 года. До выхода игру можно приобрести со скидкой в 10% – 976 pублей.
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В Петербурге задержали водителя, стрелявшего из окна автомобиля
Полицейские задержали водителя, который подозревается в стрельбе из окна автомобиля в Московском районе Петербурга, возбуждено дело, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
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Путин обсудил возвращение старообрядцев в Россию
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Савченко заявила о возможности исчезновения Украины в 2023 году
Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что законопроект о продаже сельскохозяйственных земель на Украине положит конец украинской государственности.
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Эксперты рассказали, что нет разницы, какое масло доливать в двигатель
Первое правило, которым стоит пользоваться в данной ситуации - лучше любое моторное масло, чем его отсутствие.
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Опубликовано видео с места гибели жены мэра Тулуна в ДТП
Следственный комитет опубликовал видео с места ДТП, в котором погибла жена мэра Тулуна Юрия Кариха.
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В открытый доступ попали данные более миллиарда человек
Компания занимается продажей данных полутора миллиардов человек.
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Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский прокомментировал для РИА Новости планы Софии Ротару выступить на российской сцене.
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Инсайдер уверен, что этот смартфон станет настоящим хитом и посоветовал не торопить его, а дождаться подробностей о «ядерном оружии» компании Samsung.
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Напоминаем, что сегодня, 23 ноября, в шести городах Республики некоторые кинотеатры будут бесплатно показывать фильмы на военную и патриотическую тематику.
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В Самаре BMW потушили водой из канализации
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Видеокарта NVIDIA GeForce 1650 Super представлена официально
Компания NVIDIA официально представила видеокарту GeForce GTX 1650 Super, которая оказалась весьма любопытной.
Общество
Очередной визит миссии МВФ в Киев закончился безрезультатно
Миссия МВФ прибыла в Киев 14 ноября для проведения переговоров с украинскими властями и оценке реформ, необходимых для принятия новой программы помощи.
Армия и оружие
Ростех займется производством композитов для серийных Су-57
Производством деталей и агрегатов из композитных материалов для истребителя пятого поколения Су-57 займется обнинское научно-производственное предприятие «Технология».
Фигурное катание
Российская фигуристка Косторная победила на Гран-при в Японии
Российская фигуристка Алена Косторная завоевала золотую медаль на последнем, шестом этапе соревнований Гран-при в японском городе Саппоро.
Политика
Госдеп призвал Facebook и Twitter заблокировать аккаунты властей Ирана
Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук призвал Facebook, Instagram и Twitter заблокировать аккаунты в социальных сетях руководства Ирана на фоне отключения интернета в стране.
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Боливийский сенат аннулировал победу Моралеса на выборах президента
Сенат Боливии в субботу, 23 ноября, принял законопроект, который аннулирует победу Эво Моралеса на выборах президента, прошедших в стране 20 октября.
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23-летняя следователь найдена мертвой в Сочи
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«Манчестер Сити» обыграл «Челси» в АПЛ
Политика
Путин призвал единороссов «терзать и трясти» чиновников в регионах
Президент Владимир Путин призвал членов партии «Единая Россия» не дожидаться, пока проблемные вопросы в регионах всплывут на прямой линии, а решать их самостоятельно.
Политика
НАТО не видит выгоды в прямом конфликте с Россией из-за Украины
Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что НАТО пока не заинтересована в приеме Украины в свои ряды, чтобы не вступать в прямой конфликт с Россией.
Футбол
Чалов может перейти в «Челси» по инициативе Абрамовича
Российский бизнесмен Роман Абрамович, владеющий футбольным клубом «Челси», проявляет интерес к нападающему московского ЦСКА Федору Чалову.
Футбол
«Зенит» победил «Рубин» со счетом 2:1
Петербургский «Зенит» одержал победу над казанским «Рубином» в матче 17-го тура чемпионата России по футболу.
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Общество
Доронина обсудила с Путиным ситуацию во МХАТе
Кино
Режиссер «Джокера» получил разрешение на съемки сиквела
Экономика
Силуанов прокомментировал предложение освободить малоимущих от НДФЛ
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что нужно взвесить все плюсы и минусы при реализации идеи освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).