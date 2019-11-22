Экономика
ВедомостиПакет акций «Газпрома» на 188 млрд рублей получил один покупатель
«Газпром» продал 3,59% своих квазиказначейских акций одному покупателю, свидетельствуют данные Московской биржи. Согласно им, неизвестный инвестор провел одну сделку с 850,59 акции компании на 187,7 млрд руб.
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Политика
Вучич назвал Путина искренним другом Сербии
Президент Сербии Александар Вучич считает президента России Владимира Путина искренним другом Сербии.
Футбол
Динамо — Ростов 2:1
Происшествия
Мэр иркутского города Тулун попал в ДТП, погибла его жена
Мэр пострадавшего от летнего наводнения города Тулуна в Иркутской области Юрий Карих попал вечером в субботу в дорожную аварию, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Фигурное катание
Российские фигуристки выиграли все этапы Гран-при в одиночном катании
В текущем сезоне российским фигуристкам удалось выиграть все шесть этапов Гран-при.
Космос
К Земле летит астероид размером с челябинский метеорит
«Обнаружение произошло в интервале наибольшего сближения с Землёй, при этом минимальное расстояние между центром Земли составило 139 тыс. 410 км. По оценкам, обнаруженный астероид имеет поперечный размер 10-15 м, что сопоставимо с метеоритом, упавшим в районе Челябинска 15 февраля 2013 года», — говорится в сообщении «Роскосмоса».
Общество
В Совфеде отреагировали на планы Ротару выступить в России
Общество
Доронина обсудила с Путиным ситуацию во МХАТе
Общество
Минтранс не ожидает открытия чартеров в Египет в 2019 году
Чартеры между Россией и курортами Египта в 2019 году, скорее всего, возобновлены не будут, российская сторона ждёт от арабской республики подтверждения об устранении ряда замечаний в части безопасности аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
Музыка
Обнародованы имена номинантов на премию «Грэмми-2020»
Шоу-бизнес
Муж Анастасии Заворотнюк удалил все совместные фотографии с актрисой
Мария Потапова объяснила, что все совместные фотографии с Анастасией Завротнюк были удалены из фанатского аккаунта и это никак не связано с самочувствием звезды.
Спорт
Комитет ВАДА предложил лишить РУСАДА статуса соответствия
Комитет Всемирного антидопингового агентства по соответствию издал рекомендацию исполкому лишить Российское антидопингового агентства статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу.
Гаджеты
5 декабря состоится презентация новых смартфонов Nokia
В Twitter-аккаунте Nokia Mobile обнародовано приглашение на презентацию, которая пройдёт 5 декабря в Каире (столица Египта).
Экономика
Половина заемщиков в России отдали за кредиты большую часть дохода
В Минэкономразвития намерены в разы сократить долю граждан, отдающих на кредиты более половины дохода.
Общество
Мать Анастасии Ещенко ведет собственное расследование убийства дочери
Здоровье
Самарский Минздрав убедил частные клиники отказаться от абортов
Рассчитываем, что уже в 2020 году частные клиники в Самарской области не будут проводить аборты, — сказал глава самарского Минздрава Михаил Ратманов.
Политика
МВФ не договорился о выделении Киеву очередного транша кредита
Миссия МВФ не приняла решение о выделении Украине очередного транша кредита поддержки в размере 3,9 миллиарда долларов, срок которого истекает в январе, сообщает информационное агентство Reuters.
Кино
В прокат вышел фильм «Аббатство Даунтон»
Общество
Память жертв голодомора почтут сегодня на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский сравнил голодомор на Украине с Холокостом.
Авто
Представлен электрический бронированный пикап Tesla Cybertruck
Американская компания Tesla показала первый в своей истории электрический пикап Cybertruck.
Хоккей
Широков не сыграет в матче КХЛ против минского «Динамо»
Форвард омского "Авангарда" Сергей Широков пропустит матч КХЛ против минского "Динамо".
Общество
Найден предполагаемый участник казни солдата в Сирии
Игры
Компания Valve опубликовала трейлер игры Half-Life: Alyx
Американская компания-разработчик компьютерных игр Valve опубликовала на популярном видеохостинге трейлер игры Half-Life: Alyx, ориентированной на пользователей VR-очков.
Политика
Юмашев рассказал, что Примаков дважды пытался уволить Путина из ФСБ
Зять первого президента России Бориса Ельцина Валентин Юмашев рассказал, как бывший премьер-министр РФ Евгений Примаков дважды пытался уволить Владимира Путина с поста директора ФСБ.
Общество
Женщине в Перми выдали пенсию «билетами банка приколов»
В ходе расспросов выяснилось, что «куклы» в пенсию ей подкладывают не первый раз.
Политика
Путин призвал единороссов «терзать и трясти» чиновников в регионах
Президент Владимир Путин призвал членов партии «Единая Россия» не дожидаться, пока проблемные вопросы в регионах всплывут на прямой линии, а решать их самостоятельно.
Политика
Путин обсудил с митрополитом Корнилием переселение старообрядцев
Президент встретился с Митрополитом Московским и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви Корнилием.
Политика
Трамп назвал Украину «очень коррумпированной» страной
Американский лидер спросил у журналиста Fox News, зачем США должны давать колоссальные суммы стране, которая "известна своей коррумпированностью".