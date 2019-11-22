Экономика

ВедомостиВедомостиПакет акций «Газпрома» на 188 млрд рублей получил один покупатель

«Газпром» продал 3,59% своих квазиказначейских акций одному покупателю, свидетельствуют данные Московской биржи. Согласно им, неизвестный инвестор провел одну сделку с 850,59 акции компании на 187,7 млрд руб.
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Продажа акций «Газпрома» и реформа «Яндекса»: 5 важных событий недели

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Finam.Ruвчера в 08:30
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 10:55, Ашберн
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В текущем сезоне российским фигуристкам удалось выиграть все шесть этапов Гран-при.
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«Обнаружение произошло в интервале наибольшего сближения с Землёй, при этом минимальное расстояние между центром Земли составило 139 тыс. 410 км. По оценкам, обнаруженный астероид имеет поперечный размер 10-15 м, что сопоставимо с метеоритом, упавшим в районе Челябинска 15 февраля 2013 года», — говорится в сообщении «Роскосмоса».
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Чартеры между Россией и курортами Египта в 2019 году, скорее всего, возобновлены не будут, российская сторона ждёт от арабской республики подтверждения об устранении ряда замечаний в части безопасности аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
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Комитет Всемирного антидопингового агентства по соответствию издал рекомендацию исполкому лишить Российское антидопингового агентства статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу.
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Миссия МВФ не приняла решение о выделении Украине очередного транша кредита поддержки в размере 3,9 миллиарда долларов, срок которого истекает в январе, сообщает информационное агентство Reuters.
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Следователь найдена мертвой в отделе полиции в Сочи

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В прокат вышел фильм «Аббатство Даунтон»

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Президент Украины Владимир Зеленский сравнил голодомор на Украине с Холокостом.
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Представлен электрический бронированный пикап Tesla Cybertruck

Американская компания Tesla показала первый в своей истории электрический пикап Cybertruck.
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Широков не сыграет в матче КХЛ против минского «Динамо»

Форвард омского "Авангарда" Сергей Широков пропустит матч КХЛ против минского "Динамо".
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Найден предполагаемый участник казни солдата в Сирии

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Американская компания-разработчик компьютерных игр Valve опубликовала на популярном видеохостинге трейлер игры Half-Life: Alyx, ориентированной на пользователей VR-очков.
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В ходе расспросов выяснилось, что «куклы» в пенсию ей подкладывают не первый раз.
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Президент встретился с Митрополитом Московским и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви Корнилием.
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Трамп назвал Украину «очень коррумпированной» страной

Американский лидер спросил у журналиста Fox News, зачем США должны давать колоссальные суммы стране, которая "известна своей коррумпированностью".
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