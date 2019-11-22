«Газпром» продал 3,59% своих квазиказначейских акций одному покупателю, свидетельствуют данные Московской биржи. Согласно им, неизвестный инвестор провел одну сделку с 850,59 акции компании на 187,7 млрд руб.

Пакет акций «Газпрома» на 188 млрд рублей получил один покупатель

Политика Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.

Футбол Чалов зимой может перейти в «Челси» Нападающий московского ЦСКА и молодежной сборной России Федор Чалов зимой может перебраться на туманный Альбион.

Спорт Глава Всероссийской федерации легкой атлетики временно отстранен Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) на время отстранил президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина из-за его вмешательства в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко, сообщила пресс-служба AIU.

Гаджеты Xiaomi построила суперфабрику по производству своих смартфонов В рамках мероприятия World 5G Conference руководитель компании рассказал, что в экономической зоне Пекине они уже построили новый завод.

Происшествия В Свердловской области локализовали пожар в жилом доме Крупный пожар в многоквартирном жилом доме в Нижнетуринском городском округе Свердловской области удалось локализовать, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

Происшествия Еще одна жертва Соколова рассказала о жутких отношениях с историком Выпускница СПбГУ, которая с 2004 по 2009 год была возлюбленной историка Олега Соколова, дала большое интервью, в котором рассказала, что ей пришлось пережить за время отношений с доцентом.

Кино Ситком «Интерны» стал мультсериалом Известный российский ситком "Интерны", выходивший на канале ТНТ, вернется на экраны в обновленном формате.

Общество Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.

Общество Одобрившая новый порядок медосмотра водителей врач получила повышение «Уволенный» директор Центра наркологии имени Сербского Татьяна Клименко, одобрившая новый порядок медосмотра водителей в России, назначена заместителем генерального директора головного офиса центра.

Политика МИД Швеции пожаловался на боязнь россиян посещать страну Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что иностранцы не хотят посещать страну из-за её негативного образа за рубежом.