Экономика
ВедомостиПакет акций «Газпрома» на 188 млрд рублей получил один покупатель
«Газпром» продал 3,59% своих квазиказначейских акций одному покупателю, свидетельствуют данные Московской биржи. Согласно им, неизвестный инвестор провел одну сделку с 850,59 акции компании на 187,7 млрд руб.
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«Тамбов» и «Локомотив» откроют 17-й тур РПЛ
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
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Чалов зимой может перейти в «Челси»
Нападающий московского ЦСКА и молодежной сборной России Федор Чалов зимой может перебраться на туманный Альбион.
Спорт
Глава Всероссийской федерации легкой атлетики временно отстранен
Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) на время отстранил президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина из-за его вмешательства в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко, сообщила пресс-служба AIU.
Спорт
Россия проиграла Швеции в полуфинале чемпионата Европы по кёрлингу
Женская сборная России по кёрлингу не смогла выйти в финал чемпионат Европы. Россиянки проиграли сборной Швеции со счётом 3:9.
Гаджеты
Xiaomi построила суперфабрику по производству своих смартфонов
В рамках мероприятия World 5G Conference руководитель компании рассказал, что в экономической зоне Пекине они уже построили новый завод.
Политика
Малайзия призвала обнародовать все доказательства по крушению MH17
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» рассказала о жизни после развода с экс-королем Малайзии
Instagram "Мисс Москва" Оксана Воеводина рассказала о трудностях жизни после развода с экс-королем Малайзии Мухаммадом V. Об этом она написала в своем Instagram.
Происшествия
В Свердловской области локализовали пожар в жилом доме
Крупный пожар в многоквартирном жилом доме в Нижнетуринском городском округе Свердловской области удалось локализовать, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Общество
Китайский журналист объяснил причины быстрого старения россиянок
Журналист китайского портала Sohu объяснил, почему россиянки стареют якобы быстрее, чем китаянки.
Шоу-бизнес
Жанна Агузарова выступила на одной сцене с Аллой Пугачевой
Особое внимание журналистов привлекла к себе Жанна Агузарова. Звезда 90-х давно не появлялась на сцене и в свете.
Авто
Названы основные ошибки при сезонной смене колес
Журнал "За рулем" назвал основные ошибки, совершаемые автовладельцами при сезонной смене колес.
Происшествия
Еще одна жертва Соколова рассказала о жутких отношениях с историком
Выпускница СПбГУ, которая с 2004 по 2009 год была возлюбленной историка Олега Соколова, дала большое интервью, в котором рассказала, что ей пришлось пережить за время отношений с доцентом.
Политика
Вучич прокомментировал сообщения о «российском разведчике» в Сербии
Сербский президент Александр Вучич прокомментировал сообщения о «российском разведчике» в Сербии, отметив, что на территории страны действуют многочисленные разведывательные службы.
Кино
Ситком «Интерны» стал мультсериалом
Известный российский ситком "Интерны", выходивший на канале ТНТ, вернется на экраны в обновленном формате.
Политика
Пушков прокомментировал поставки сжиженного газа США на Украину
Российский сенатор Алексей Пушков оценил начало поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США на Украину.
Общество
Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького
Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
Здоровье
Кардиолог рассказал о влиянии кофе и алкоголя на сердце
Кофе не несет угрозы для здоровья сердца и не повышает давления, если пить его регулярно.
Общество
Одобрившая новый порядок медосмотра водителей врач получила повышение
«Уволенный» директор Центра наркологии имени Сербского Татьяна Клименко, одобрившая новый порядок медосмотра водителей в России, назначена заместителем генерального директора головного офиса центра.
Экономика
Помощник Путина назвал три составляющих экономического роста России
Андрей Белоусов, помощник президента, рассказал о трех составляющих для ускорения экономического роста России.
Политика
МИД Швеции пожаловался на боязнь россиян посещать страну
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что иностранцы не хотят посещать страну из-за её негативного образа за рубежом.
Политика
В столице Колумбии из-за протестов ввели комендантский час
В столице Колумбии ввели комендантский час из-за беспорядков.
Политика
Джонсон уподобил влияние России на Brexit бермудскому треугольнику
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе дебатов отверг предположения о том, что вмешательство России повлияло на результаты референдума о выходе Великобритании из состава ЕС.
Музыка
Пол Маккартни опубликовал в Сети две новые песни
Общество
Мэр Екатеринбурга назвал новый срок окончания ремонта в центре города
Как сообщало ИА REGNUM, ранее градоначальник предложил создать муниципальную компанию по укладке тротуаров.
Политика
Украина обвинила Россию в краже унитазов с возвращённых кораблей
Россия варварски относилась к кораблям, задержанным в прошлом году в Керченском проливе.