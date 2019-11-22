Пакет в 3,59% акций "Газпрома", принадлежащий "Газпром газораспределение" (дочерняя компания холдинга), продается одному покупателю, следует из данных Московской биржи. Цена продажи пакета акций холдинга была установлена в размере 220,72 рубля за акцию.

Общество Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.

Общество Пушков ответил на обвинение в травле Ротару Никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару в России нет.

Общество Немецкий врач назвала десять способных заменить лекарства продуктов Немецкий врач Франциска Рубин выбрала десять продуктов, которые могут заменить лекарства и позволят укрепить иммунитет, передает журнал Focus.

Общество Букву Ё вернули в названия почти 200 новгородских деревень Росреестр возвратил букву Ё в исторические наименования 198 населенных пунктов Новгородской области, уведомила СМИ региональный представитель ведомства Любовь Сараева.

Происшествия Полицейский в Екатеринбурге застрелил оказавшего сопротивление мужчину Сотрудник полиции Екатеринбурга смертельно ранил мужчину, который был задержан по подозрению в хранении наркотиков и попытался отобрать табельное оружие.

Политика Украинский политик призвал Киев навсегда забыть о Крыме и Донбассе Украине никогда не удастся вернуть Крым и Донбасс, так как местные жители ненавидят убивавших их политиков.

Единоборства Уайлдер нокаутировал Ортиса и сохранил титул WBC Американский боксер Деонтей Уайлдер провел десятую успешную защиту своего титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), победив нокаутом кубинца Луиса Ортиса.

Общество Минздрав раскрыл новые сроки изменения правил медосмотра для водителей Введение приказа в действие привело к тому, что россияне выстроились в очереди, чтобы успеть получить справки до вступления в силу новых правил.

Политика Лавров заявил о следовании традиции дипломата Трояновского Ректор МГИМО Анатолий Торкунов к 75-летию института рассказал «Известиям» о том, видно ли было по Лаврову, что в будущем он станет главой МИДа.

Культура Умер народный артист Украины Давид Бабаев В Киеве в возрасте 76 лет скончался актёр театра и кино, народный артист Украины Давид Бабаев.

Происшествия Иран: беспорядки в стране стали следствием заговора Беспорядки в Иране стали следствием заговора, который был нейтрализован за 48 часов.

Экономика «Вертолеты России» упустили контракты с Индией и Индонезией Российский холдинг «Вертолеты России» не смог договориться с Индией и Индонезией о поставках вертолетов Ми-171 и Ми-172.

Политика В Генштабе Украине рассказали о «кошмарной» базе в Крыму В конце ноября 2017 года начальник Генерального штаба РФ генерал армии Валерий Герасимов рассказал, что в Крыму создана самодостаточная группировка российских войск.

Авто Новая Niva перестанет быть Chevrolet Причиной станет уход General Motors из России, который планирует продать свою долю в совместном с АвтоВАЗом предприятии альянсу «Renault-Nissan», пишет журнал «За рулем».

Политика Пушков назвал цель поставок американского СПГ на Украину Начало поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США на Украину вызвано не стремлением помочь Киеву в достижении «энергетической независимости», а желанием заработать, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

Футбол Тедеско: «Спартак» заслуживал победы в матче с «Уралом» Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско дал комментарий после выездного матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с "Уралом" из Екатеринбурга (0:0).

Политика Экс-мэр Нью-Йорка хочет стать следующим президентом США Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг намерен не позволить президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу переизбраться на эту должность на выборах 2020 года.

Шоу-бизнес Лазарев выложил видео «милейшей» драки Крутого и матерящегося Баскова "Милейший финал юбилейного концерта Игоря Крутого в Минске!" - отметил под роликом исполнитель. Также он отметил свидетелей потасовки.

Шоу-бизнес Дочь Ирины Алферовой показала, как выглядит актриса в 68 лет Дочь советской и российской актрисы Ирины Алферовой опубликовала совместный с матерью снимок, показав, как выглядит артистка без прикрас в 68 лет.