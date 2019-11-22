Экономика

ВедомостиВедомостиПакет акций «Газпрома» на 188 млрд рублей получил один покупатель

«Газпром» продал 3,59% своих квазиказначейских акций одному покупателю, свидетельствуют данные Московской биржи. Согласно им, неизвестный инвестор провел одну сделку с 850,59 акции компании на 187,7 млрд руб.
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Пакет акций «Газпрома» на 188 млрд рублей получил один покупатель

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Рынок акций РФ вечером ушел в минус вслед за «Газпромом»

Интерфакс22 ноября в 09:12
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Американский боксёр Деонтей Уайлдер одержал победу нокаутом над кубинцем Луисом Ортисом и защитил титул чемпиона мира в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC).
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Во Владивостоке арестовали выкинувшую ребенка в окно женщину

Жительницу Владивостока арестовали по обвинению в убийстве своего новорожденного ребенка, которого она, по данным следствия, выбросила из окна, сообщает СУСК по Приморскому краю.
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Мэр Тулуна Юрий Карих отправился из больницы Черемхова домой после ДТП произошедшего в минувшую субботу, 23 ноября, пишет ТАСС.
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Зеленский прибыл на встречу с моряками в форме с черепом на шевроне

Президент Украины Владимир Зеленский был замечен в форме с шевроном, на котором изображен череп.
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Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

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Политика

Будущий посол США назвал условие улучшения отношений с Россией

"Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов", - говорится в сообщении Госдепартамента.
РИА Новости вчера в 16:55
Общество

Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии

В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
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Происшествия

Пожарные спасли пять человек из горящей квартиры на юго-востоке Москвы

РИА Новости вчера в 23:00
Политика

Глава ВМС США пригрозил уволиться из-за спора с Трампом

Начальник Военно-морских сил (ВМС) США Ричард Спенсер и глава элитного подразделения Сил специальных операций SEAL («Морские котики») контр-адмирал Коллин Грин грозились уйти в отставку.
Lenta.ru вчера в 21:29
Общество

Папа Римский Франциск в Нагасаки призвал к миру без ядерного оружия

РИА Новости вчера в 21:48
Политика

Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником

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Косторная снова обошла Загитову на Гран-при в Японии

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Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске

На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.
Privet-Rostov.ru вчера в 11:42
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Британский журнал The Economist показал карту Украины без Крыма

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Отмечается, что море отошло от линии берега приблизительно на 100 м так, что можно увидеть дно.
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Форвард «Сент-Луиса» Костин забросил первую шайбу в НХЛ

Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Клим Костин стал автором одной из шайб в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Нэшвилл Предаторз".
Вести.Ru 00:42
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Сборная России по теннису уступила Канаде в полуфинале Кубка Дэвиса

Сборная России по теннису уступила команде Канады с общим счётом 1:2 и не смогла выйти в финал обновлённого Кубка Дэвиса.
RT на русском вчера в 13:23
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Эксперт рассказал о «саморазрушающемся» состоянии украинской экономики

Политический эксперт Андрей Головачев считает, что состояние у украинской экономики сейчас как у "больного человека".
Газета.Ru вчера в 21:51
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В Астрахани сгорели два речных теплохода

РИА Новости вчера в 21:40
Футбол

Гвардиола: «„Челси“ играет невероятно хорошо»

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В Екатеринбурге документы клиентов крупного банка нашли на улице

В Екатеринбурге документы клиентов Уральского банка реконструкции и развития нашли на улице среди мусора.
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Путин призвал единороссов «терзать и трясти» чиновников в регионах

Президент Владимир Путин призвал членов партии «Единая Россия» не дожидаться, пока проблемные вопросы в регионах всплывут на прямой линии, а решать их самостоятельно.
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Минувшей ночью в Саратове на улице Чернышевского сбита женщина. Это произошло в 00:30 напротив дома № 56.
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Ugpressa.ru вчера в 00:13
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В НАТО открестились от Украины из-за России

«Не думаю, что для НАТО в целом было бы привлекательно принять Украину и вступить в прямой конфликт с Россией», — уточнил он.
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