Экономика

ВедомостиВедомостиПакет акций «Газпрома» на 188 млрд рублей получил один покупатель

«Газпром» продал 3,59% своих квазиказначейских акций одному покупателю, свидетельствуют данные Московской биржи. Согласно им, неизвестный инвестор провел одну сделку с 850,59 акции компании на 187,7 млрд руб.
Читать в источнике
Комментировать306

Подробнее о событии

Компания «Газпром газораспределение» продала 3,59% акций «Газпрома»

ТАСС22 ноября в 05:51

«Газпром» вновь продал весь объем квазиказначейских акций одному покупателю

Интерфакс22 ноября в 08:29

«Газпром» и его друзья: что стоит за сделкой с акциями газового монополиста на $3 млрд

Forbes22 ноября в 07:40

Продажа акций «Газпрома» и реформа «Яндекса»: 5 важных событий недели

РБК22 ноября в 11:43

«Газпром» оценил выставленные на продажу акции в 220 рублей

РИА Новости22 ноября в 01:32

Пакет акций «Газпрома» на 188 млрд рублей получил один покупатель

Ведомости22 ноября в 06:49

Продажа 3,6% «Газпрома» единственному покупателю помогла компании избежать коррекции цены акций

Finam.Ru22 ноября в 08:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 03:41, Ашберн
Общество

Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле

Известия вчера в 16:43
Общество

Путин поздравил Кустурицу с юбилеем

Владимир Путин поздравил кинорежиссера Эмира Кустурицу с 65-летием. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
РБК 02:59
Происшествия

Пилот самолета скончался после экстренной посадки в Ростове-на-Дону

Командир лайнера доложил о произошедшем диспетчерам ростовского авиаузла, после чего самолет благополучно совершил посадку в аэропорту "Платов".
Газета.Ru 03:04
Политика

США намерены блокировать «Северный поток — 2» через военный бюджет

Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода "Северный поток — 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год.
РИА Новости вчера в 22:37
Армия и оружие

ЛНР обвинила ВСУ в переброске военной техники к линии соприкосновения

РИА Новости 01:22
Происшествия

В Екатеринбурге полицейский расстрелял молодого человека

В Екатеринбурге сотрудник полиции применил табельное оружие против гражданина 1991 года рождения.
REGNUM 02:49
Футбол

Фанаты «Реала» ответили Бэйлу на его празднование с баннером

Фанаты «Реала» ответили хавбеку Гарету Бэйлу, нарисовав свой плакат.
Bookmaker-ratings.ru 01:51
Происшествия

Два теплохода загорелись в Астрахани

Два речных теплохода загорелись в Трусовском районе Астрахани в ночь на воскресенье, 24 ноября.
Известия вчера в 21:29
Политика

На одежде президента Украины заметили шеврон с черепом

На встрече с военнослужащими ВМС Украины президент страны Владимир Зеленский показался в форме, на шевроне которой изображен череп.
REGNUM вчера в 20:00
Происшествия

Названа причина ДТП под Оренбургом, где погибли шесть человек

Причиной ДТП в Оренбургской области, в котором погибли шесть человек, стал выезд микроавтобуса на полосу встречного движения.
РИА Новости 02:56
Футбол

«Луч» на выезде обыграл московское «Торпедо» в матче первенства ФНЛ

Футболисты "Луча" (Владивосток) на выезде обыграли московское "Торпедо" в матче 25-го тура первенства ФНЛ.
РИА Новости вчера в 13:49
Происшествия

Молодой водитель внедорожника сбил насмерть человека на Чернышевского

Сегодня ночью на улице Чернышевского в Саратове произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает портал "ЧП Саратов".
Взгляд-инфо 00:06
Хоккей

Панарин признан 2-й звездой матча «Монреаль» — «Рейнджерс»

Газета.Ru 00:29
Хоккей

Хоккейный тренер Назаров возвращается в Челябинск. Он может возглавить «Трактор»

Как сообщает в своем телеграм-канале хоккейный эксперт Игорь Жуков, известный хоккейный тренер Андрей Назаров сегодня утром был замечен в аэропорту Шереметьево при посадке на рейс до Челябинска.
31 канал Челябинска 03:12
Технологии

PlayStation 5 оказалась мощнее Xbox Scarlett

Ferra 21 ноября в 12:35
Общество

Доронина обсудила с Путиным ситуацию во МХАТе

Газета.Ru 22 ноября в 11:31
Происшествия

Во Владивостоке арестована женщина, выкинувшая младенца в окно

По версии следствия, находясь в квартире на восьмом этаже, мать бросила ребенка в открытое окно умышленно.
Российская газета 01:38
Культура

Эмиру Кустурице — 65

RT на русском 00:40
Общество

Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии

В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
РБК вчера в 15:40
Единоборства

Деонтей Уайлдер отстоял титул чемпиона мира по боксу по версии WBC

Боксер Деонтей Уайлдер одержал волевую побед над боксером Луисом Ортисом в бою за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
REGNUM 02:35
Происшествия

Задержанный за стрельбу в центре Петербурга водитель принес извинения

РИА Новости вчера в 21:08
Происшествия

Пожар на газопроводе в Нальчике потушили

Пожар в Нальчике на газопроводе, оставивший без газа более 5,5 тысячи человек, полностью потушен, сообщает ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
РИА Новости вчера в 15:54
Транспорт

Собянин пообещал устранить технические проблемы в работе МЦД

В ближайшее время будет проведена работа по технической отладке и налаживанию стабильной работы Московских центральных диаметров, пассажирское движение по которым было запущено 21 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью программе "Неделя в городе" канала "Россия", вышедшем в воскресенье.
Интерфакс 01:43
Политика

Британский журнал The Economist показал карту Украины без Крыма

РИА Новости 01:15
Происшествия

Мэр Тулуна вышел из больницы после ДТП

Вести.Ru 01:59
Шоу-бизнес

Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети

Муж тяжелобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев удалил все фотографии с женой в своем аккаунте в Instagram.
Ugpressa.ru вчера в 00:13
Авто

Kia Telluride назван «Внедорожником года»

Американское авторитетное автомобильное издание MotorTrend назвало «Внедорожником 2020 года» автомобиль Kia Telluride.
Daily-Motor.Ru 02:38
Политика

Лавров назвал условие для мирного договора с Японией

Вопрос о мирном договоре между Россией и Японией остается нерешенным уже более 70 лет.
Вечерняя Москва вчера в 03:24
Фигурное катание

Стали известны все участники финала Гран-при по фигурному катанию

В японском Саппоро завершился заключительный этап серии Гран-при по фигурному катанию.
Вести.Ru вчера в 08:32
Игры

Valve показали геймплей Half-Life: Alyx

Разработчики новой части игры из знаменитой серии Half-Life решили показать пользователям сети несколько минут геймплейного видео.
Goroday.ru 22 ноября в 18:27
Как работают Яндекс.Новости?
Главное