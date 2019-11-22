Экономика
ВедомостиПакет акций «Газпрома» на 188 млрд рублей получил один покупатель
«Газпром» продал 3,59% своих квазиказначейских акций одному покупателю, свидетельствуют данные Московской биржи. Согласно им, неизвестный инвестор провел одну сделку с 850,59 акции компании на 187,7 млрд руб.
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Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
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В Госдуме предложили отправить «посылочку из унитазов» для ВМС Украины
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил отправить Киеву "посылочку из унитазов".
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Спецслужбы Турции задержали в Сирии организатора терактов в РФ
Бойцам турецких спецслужб удалось задержать террориста в Сирии, который ответственен за организацию террористических актов в Российской Федерации.
Армия и оружие
Путин: подготовка новой госпрограммы вооружений начнётся в 2020 году
Подготовка новой государственной программы вооружений на период до 2033 года начнётся в 2020 году.
Футбол
Состоялась жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020
Стали известны результаты жеребьёвки стыковых матчей за право сыграть в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года, сообщает пресс-служба УЕФА.
Транспорт
Путин поблагодарил Собянина, Воробьева и Белозерова за открытие МЦД
Президент России Владимир Путин поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Московской области Андрея Воробьева и главу РЖД Олега Белозерова за открытие Московских центральных диаметров (МЦД).
Общество
«Роскосмос» сообщил о приближающемся к Земле неизвестном астероиде
«Роскосмос» сообщил, что объект обнаружили в интервале наибольшего сближения, минимальное расстояние от центра Земли составило 139 тыс. 410 км. «Обнаруженный объект ранее не наблюдался и является новым астероидом, периодически сближающимся с Землей», — указывается в сообщении.
Происшествия
Пожар в плавнях усилился. В Анапе ввели режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности введён в Анапе в связи с горящими в районе посёлка Чембурка плавнями.
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Кардиолог рассказал о влиянии кофе и алкоголя на сердце
Кофе не несет угрозы для здоровья сердца и не повышает давления, если пить его регулярно.
Космос
В NASA сообщили об угрозе падения астероида на Землю
Авто
Toyota представила новую Toyota RAV4 Prime
Компания Toyota представила на автосалоне новый гибридный кроссовер Toyota RAV4 Prime.
Кино
Раскрыт секрет эротической сцены с Асмус в фильме «Текст»
При съемке интимных сцен в российском кино используются тончайшие накладки, которые совпадают по тону с цветом кожи.
Общество
В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России
Общество
Симоньян назвала YouTube главным российским телеканалом
В России с каждым годом уменьшается аудитория зрителей телевидения и растёт численность людей, черпающих информацию в соцсетях и видеохостингах интернета, заявила 22 ноября главный редактор МИА Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Общество
Китайский журналист объяснил, почему россиянки «быстро стареют»
Журналист китайского портала Sohu объяснил, почему россиянки "стареют быстрее", чем китаянки.
Общество
Путин назвал чушью изменения правил медосмотра для водителей
Президент Российской Федерации В. В. Путин, узнавший из СМИ грядущие изменения правил получения медсправок для водителей, назвал полной чушью.
Фигурное катание
Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд
Российская фигуристка Алена Косторная обновила мировой рекорд по количеству набранных баллов в короткой программе на этапе Гран-при, который проходил в японском Саппоро, сообщает «РИА Новости» в пятницу, 22 ноября.
Политика
Пушков прокомментировал поставку американского СПГ на Украину
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter начало поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину.
Спорт
Керлингистки сборной России обыграли команду Швеции в матче ЧЕ
Авто
Названы основные ошибки при сезонной смене колес
Журнал "За рулем" назвал основные ошибки, совершаемые автовладельцами при сезонной смене колес.
Космос
У России появится новая группировка геодезических спутников
Происшествия
Еще одна жертва Соколова рассказала о жутких отношениях с историком
Выпускница СПбГУ, которая с 2004 по 2009 год была возлюбленной историка Олега Соколова, дала большое интервью, в котором рассказала, что ей пришлось пережить за время отношений с доцентом.
Политика
Украина приняла от России корабли с отремонтированными унитазами
Корабли ВМС Украины, задержанные в ноябре прошлого года Керченском проливе, были отремонтированы и отмыты перед тем, как их вернули Киеву.
Общество
В Приамурье устраняют последствия ледяного дождя
Политика
МВФ выдвинул Украине жесткое условие
Украинский политик Сергей Лещенко сообщил, что Международный валютный фонд требует от Киева принятия закона, который сделает невозможным возвращение национализированных банков прежним владельцам.
Армия и оружие
Российская армия завершила перевооружение на комплекс «Искандер»
Ракетные соединения Сухопутных войск России завершили перевооружение на оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер», сообщает пресс-служба Минобороны России.
Кино
Тодд Филлипс получил разрешение на съемки сиквела «Джокера»
Футбол