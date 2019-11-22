Экономика
ВедомостиПакет акций «Газпрома» на 188 млрд рублей получил один покупатель
«Газпром» продал 3,59% своих квазиказначейских акций одному покупателю, свидетельствуют данные Московской биржи. Согласно им, неизвестный инвестор провел одну сделку с 850,59 акции компании на 187,7 млрд руб.
Читать в источнике
Оценить202
Подробнее о событии
Показать все источники
«Газпром» вновь продал весь объем квазиказначейских акций одному покупателю
Интерфакс22 ноября в 08:29
Продажа 3,6% «Газпрома» единственному покупателю помогла компании избежать коррекции цены акций
Finam.Ru22 ноября в 08:30
«Газпром» и его друзья: что стоит за сделкой с акциями газового монополиста на $3 млрд
Forbes22 ноября в 07:40
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 02:09, Ашберн
Политика
США решили включить санкции против «Северного потока» в военный бюджет
К законопроекту об оборонном бюджете США на 2020 год будет добавлено положение о санкциях против компаний, участвующих в проекте газопровода «Северный поток — 2». Об этом изданию Defence News сообщил председатель комитета сената США по международным делам республиканец Джим Риш.
Единоборства
Макгрегор рассказал, с кем готов подраться в 2020 году
Футбол
Манчестер Сити — Челси 2:1
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Ортиса и защитил титул чемпиона мира WBC
Американский боксёр Деонтей Уайлдер одержал победу нокаутом над кубинцем Луисом Ортисом и защитил титул чемпиона мира в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC).
Происшествия
Мэр Тулуна уехал из больницы после ДТП
Политика
В Праге хотят Конева заменить на Власова
В столице Чехии хотят установить памятник генералу Власову, но не где-нибудь, а непременно на месте легендарного маршала Конева.
Происшествия
Житель Германии умер после того, как его облизала собака
Пожилой житель Германии из города Бремен умер из-за заражения бактериями.
Происшествия
Число жертв ДТП с фурой в Оренбуржье возросло до шести
Уточняется, что число жертв возросло до шести. Кроме того, еще два человека госпитализированы в тяжелом состоянии.
Шоу-бизнес
Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети
Муж тяжелобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев удалил все фотографии с женой в своем аккаунте в Instagram.
Общество
Пушков ответил на обвинение в травле Ротару
Никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару в России нет.
Происшествия
Документы из российского банка оказались на свалке
Ранее осенью сразу в нескольких крупнейших российских банках произошла утечка личных данных клиентов.
Фигурное катание
Косторная снова обошла Загитову на Гран-при в Японии
Российская фигуристка Алена Косторная стала первой на Гран-при в Японии, ей уступила японская спортсменка Рика Кихира.
Финансы
Средняя ставка по вкладам в России достигла десятилетнего минимума
Средняя максимальная ставка по вкладам во второй декаде ноября снизилась до 6,03%, это минимальное значение с 2009 года, следует из данных Банка России.
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая призналась, что ее посещали мысли о суициде
Сама артистка поделилась, что чувствовала себя несчастной и ее посещали мысли о том, чтобы свести счеты с жизнью.
Шоу-бизнес
Саша Савельева устроила «грязные» танцы возле коляски сына
В начале октября Кирилл Сафонов и Саша Савельева с маленьким сыном отправились в Израиль на свадьбу дочери актера.
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
Политика
Шохин заявил, что встреча Путина с бизнесом может пройти до конца года
Встреча президента РФ Владимира Путина с представителями крупного российского бизнеса может состояться до конца года, сообщил РИА Новости глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
Политика
Глава ВМС США опроверг информацию о своей готовности уйти в отставку
Глава ВМС США Ричард Спенсер не собирается уходить в отставку из-за разногласий с президентом Дональдом Трампом по поводу морского пехотинца, которого могут исключить из элитных войск.
Авто
Илон Маск представил бронированный электропикап Cybertruck
Генеральный директор фирмы по производству электромобилей Tesla Илон Маск представил очередное творение компании — электрический пикап Cybertruck.
Здоровье
Медики рассказали, как очистить лёгкие после курения сигарет
Длительные прогулки помогут восстановить работу лёгких и быстрее избавиться от токсических веществ, скопившихся внутри.
Политика
Зеленский прибыл на встречу с моряками в форме с черепом на шевроне
Президент Украины Владимир Зеленский был замечен в форме с шевроном, на котором изображен череп.
Музыка
Финал «Детского Евровидения - 2019» пройдет в Польше
Финал международного конкурса "Детское Евровидение - 2019" состоится в польском городе Гливице в воскресенье, 24 ноября – в шоу примут участие юные исполнители из 19 стран.
Политика
Британский журнал The Economist показал карту Украины без Крыма
Политика
Будущий посол США назвал условие улучшения отношений с Россией
"Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов", - говорится в сообщении Госдепартамента.
Общество
Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
Футбол
Состоялась жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провёл жеребьёвку стыковых матчей квалификации чемпионата Европы 2020 года.
Происшествия
В Саратовской области начали поиски пропавшего мальчика
В Саратовской области сотрудники правоохранительных органов и волонтеры разыскивают пропавшего 12-летнего мальчика.
Здоровье
Саратовская Госавтоинспекция опровергла слухи о сдаче экзамена при замене прав
Госавтоинспекция сделали специальное заявление по поводу сдачи экзаменов при замене прав. Эту информацию в ГИБДД назвали недостоверной.
Общество