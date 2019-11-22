Экономика
ВедомостиПакет акций «Газпрома» на 188 млрд рублей получил один покупатель
«Газпром» продал 3,59% своих квазиказначейских акций одному покупателю, свидетельствуют данные Московской биржи. Согласно им, неизвестный инвестор провел одну сделку с 850,59 акции компании на 187,7 млрд руб.
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Общество
В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России
Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский прокомментировал для РИА Новости планы Софии Ротару выступить на российской сцене.
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В центре Калининграда пассажирский автобус въехал в цветочный павильон
Калининград.Ru 10:47
Футбол
Агент Зинченко оценил Алексея Миранчука в 30 миллионов евро
Футбольный агент Алан Прудников, который представляет интересы украинского полузащитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко, оценил перспективы Алексея Миранчука уехать в европейский клуб.
РИА Новости 11:38
Политика
В команде Зеленского рассказали о стратегии «возвращения» Крыма
Команда президента Украины Владимира Зеленского работает над стратегией «возвращения» Крыма.
RT на русском 11:49
Экономика
Каждый второй заёмщик в России отдал за кредиты более 50% дохода
Каждый второй заёмщик в России тратил в 2019 году на выплаты по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода.
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Кино
Ситком «Интерны» стал мультсериалом
Известный российский ситком "Интерны", выходивший на канале ТНТ, вернется на экраны в обновленном формате.
Piter.tv 12:35
Музыка
Пол Маккартни выложил в Сеть две новые песни
Культуромания 12:51
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Школьные уроки отменили в Новороссийске из-за ураганного ветра
В ближайшие часы в Новороссийске ожидается усиление северо-восточного ураганного ветра до 35–38 м/c.
Известия вчера в 13:29
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова случайно показала лицо сына
Больше месяца назад Анастасия Решетова в первый раз стала мамой. 16 октября модель подарила Тимати мальчика, которого назвали Ратмиром.
Lisa.ru 19 ноября в 09:00
Авто
Илон Маск представил бронированный пикап Tesla Cybertruck
Бронированный электромобиль Tesla Cybertruck представил генеральный директор Tesla Илон Маск в дизайн-студии Tesla в Лос-Анджелесе.
Автоновости дня 00:38
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
ТАСС 13:01
Фигурное катание
Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Газета.Ru 04:29
Футбол
Абрамович отказался продавать «Челси»
Лондонским клубом Абрамович владеет с 2003 года. За это время «Челси» выиграл абсолютно все европейские трофеи, включая Лигу чемпионов.
Metaratings 10:54
Общество
Мединский признался в своем увлечении стрелялкой Doom
Владимир Мединский «не поощряет», когда его дети играют в компьютерные игры, и сам имел опыт увлечения играми.
РБК 14:03
Общество
К Земле несется опасный астероид, сравнимый с Челябинским метеоритом
Исполнительный директор "Роскосмоса" отметил, что размер небесного тела составляет 10-15 метров — это позволяет сопоставить его с астероидом, который разрушился в районе Челябинска 15 февраля 2013 года.
Вести.Ru 13:37
Политика
МИД Швеции пожаловался, что россияне боятся посещать страну
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде пожаловалась, что иностранцы не хотят посещать страну из-за ее негативного образа за рубежом.
РИА Новости 10:04
Общество
Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького
Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
RT на русском 11:04
Армия и оружие
Россия выставила Турции неожиданное условие по истребителям Су-35
Российская сторона озвучила Турции условие относительно продажи истребителей четвертого поколения Су-35.
Южный Федеральный 13:44
Авто
Этот тип автомобиля идеально подходит для России
Эксперт Центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при правительстве РФ Ирина Сосенкина назвала тип автомобиля, наиболее выгодный для россиян.
Автоновости дня вчера в 21:39
Футбол
ЦСКА следит за лучшим бомбардиром ФНЛ
С 13 забитыми мячами 24-летний футболист возглавляет гонку бомбардиров ФНЛ.
ФАН 12:05
Происшествия
Заклинивший затвор пистолета спас жизнь полицейским под Сыктывкаром
На счастье стражей порядка, у пистолета заклинило затвор. Сыпавшего угрозами хулигана скрутили.
Вести.Ru 08:31
Политика
В военную доктрину России могут внести изменения
Между Патрушев допустил внесения изменений в военную доктрину России.
Московский Комсомолец 07:13
Общество
Берлускони получил ушиб во время падения и попал в больницу
Бывший итальянский премьер-министр, лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони попал в больницу с ушибом после того, как упал во время конгресса Европейской народной партии в хорватском Загребе, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 12:31
Общество
Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Андрея Чернякова
Польша выдала России бывшего владельца и главу строительной корпорации НПО "Космос" Андрея Чернякова, обвиняемого в мошенничестве почти на 17 млрд рублей.
ТАСС 06:43
Общество
Путин назвал чушью введение новых правил медосмотра для водителей
Глава государства Владимир Путин считает чушью попытки Минздрава ввести новый порядок прохождения осмотра для получения водительских прав.
9111.ru вчера в 07:43
Здоровье
Немецкий кардиолог рассеял мифы о влиянии кофе и вина на сердце
Телеканал 360° 11:49
Политика
CNN: Сотрудник ФБР подделал документ из «российского дела»
Хоровиц передал информацию о подделке документа сотрудником ФБР спецпрокурору Джону Дарему, который проверяет законность расследования дела о предполагаемом российском вмешательстве в выборы президента США, сообщает CNN.
Daily Storm 02:01