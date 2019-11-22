«Газпром» продал 3,59% своих квазиказначейских акций одному покупателю, свидетельствуют данные Московской биржи. Согласно им, неизвестный инвестор провел одну сделку с 850,59 акции компании на 187,7 млрд руб.

Пакет акций «Газпрома» на 188 млрд рублей получил один покупатель

Хоккей «Вашингтон» проиграл. Овечкин отметился жестким силовым приемом В текущем сезоне россиянин успел отметиться несколькими очень жесткими силовыми приёмами против соперников и в игре с "Кэнакс" провел очередной хит.

Политика Госдеп призвал Facebook и Twitter заблокировать аккаунты властей Ирана Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук призвал Facebook, Instagram и Twitter заблокировать аккаунты в социальных сетях руководства Ирана на фоне отключения интернета в стране.

Общество Росавтодор одобрил проект моста через реку Лена Министр транспорта России Евгений Дитрих заявил, что Росавтодор рассмотрел проект автомоста через реку Лена в Якутии, который ведомство одобрило, передает ТАСС.

Армия и оружие Российский военный спутник сгорел в атмосфере Российский спутник «Космос-2422», входивший в систему обеспечения раннего предупреждения о ракетном нападении (СПРН), сошел с орбиты в ночь 23 ноября и сгорел в атмосфере.

Политика НАТО не видит выгоды в прямом конфликте с Россией из-за Украины Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что НАТО пока не заинтересована в приеме Украины в свои ряды, чтобы не вступать в прямой конфликт с Россией.

Происшествия В Петербурге задержали водителя, стрелявшего из окна автомобиля Полицейские задержали водителя, который подозревается в стрельбе из окна автомобиля в Московском районе Петербурга, возбуждено дело, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Общество Директор Ротару отреагировал на критику в ее адрес Концертный директор певицы Софии Ротару Сергей Лавров назвал заказной критику в адрес артистки, появившуюся в некоторых СМИ из-за ее запланированных концертов в России.

Происшествия Пожар на газопроводе в Нальчике потушили Пожар в Нальчике на газопроводе, оставивший без газа более 5,5 тысячи человек, полностью потушен, сообщает ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

Общество Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.

Политика Рогозин доложил Путину о строительстве второй очереди Восточного Глава ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о соблюдении сроков строительства второй очереди космодрома Восточный.