Экономика
ВедомостиПакет акций «Газпрома» на 188 млрд рублей получил один покупатель
«Газпром» продал 3,59% своих квазиказначейских акций одному покупателю, свидетельствуют данные Московской биржи. Согласно им, неизвестный инвестор провел одну сделку с 850,59 акции компании на 187,7 млрд руб.
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Происшествия
Пожар на площади 1,8 тыс. кв. м произошел в жилом доме в Королеве
В городе Королев Московской области произошло возгорание в жилом доме на площади 1,8 тыс. кв. м, в результате чего были эвакуированы 40 человек.
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Опубликовано видео с места гибели жены мэра Тулуна в ДТП
Следственный комитет опубликовал видео с места ДТП, в котором погибла жена мэра Тулуна Юрия Кариха.
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Косторная победила на этапе Гран-при в Японии
Россиянка Алена Косторная завоевала золото в соревнованиях среди фигуристок-одиночниц на последнем этапе Гран-при в Саппоро (Япония).
Хоккей
«Вашингтон» проиграл. Овечкин отметился жестким силовым приемом
В текущем сезоне россиянин успел отметиться несколькими очень жесткими силовыми приёмами против соперников и в игре с "Кэнакс" провел очередной хит.
Политика
Госдеп призвал Facebook и Twitter заблокировать аккаунты властей Ирана
Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук призвал Facebook, Instagram и Twitter заблокировать аккаунты в социальных сетях руководства Ирана на фоне отключения интернета в стране.
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Росавтодор одобрил проект моста через реку Лена
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НАТО не видит выгоды в прямом конфликте с Россией из-за Украины
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Происшествия
В Петербурге задержали водителя, стрелявшего из окна автомобиля
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Общество
Директор Ротару отреагировал на критику в ее адрес
Концертный директор певицы Софии Ротару Сергей Лавров назвал заказной критику в адрес артистки, появившуюся в некоторых СМИ из-за ее запланированных концертов в России.
Теннис
Сборная России по теннису уступила Канаде в полуфинале Кубка Дэвиса
Сборная России по теннису уступила команде Канады с общим счётом 1:2 и не смогла выйти в финал обновлённого Кубка Дэвиса.
Политика
Боливийский сенат аннулировал победу Моралеса на президентских выборах
Сенат Боливии принял законопроект, который аннулирует победу Эво Моралеса на президентских выборах 20 октября, сообщает РИА Новости.
Спорт
Шляхтин подал в отставку с поста президента ВФЛА
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин подал заявление об уходе в отставку.
Происшествия
Пожар на газопроводе в Нальчике потушили
Пожар в Нальчике на газопроводе, оставивший без газа более 5,5 тысячи человек, полностью потушен, сообщает ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
Политика
Савченко заявила о возможности исчезновения Украины в 2023 году
Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что законопроект о продаже сельскохозяйственных земель на Украине положит конец украинской государственности.
Футбол
Карпин: «Над пенальти в наши ворота смеялись даже игроки „Динамо“»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал назначенный в ворота его команды второй пенальти в матче против «Динамо».
Футбол
Рубин — Зенит 1:2
Общество
Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
Общество
Дуров извинился за вчерашний сбой в работе Telegram
Происшествия
В Иркутской области задержан напавший на женщину в лесу мужчина
В Иркутской области задержан по обвинению в покушении на убийство 31-летний житель города Железногорска-Илимского, совершивший нападение на женщину в лесу.
Политика
Рогозин доложил Путину о строительстве второй очереди Восточного
Глава ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о соблюдении сроков строительства второй очереди космодрома Восточный.
Политика
Миссия МВФ завершила визит на Украину без соглашения
Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Роден по итогам работы на Украине 14-22 ноября заявил, что для заключения соглашения о новой программе сотрудничества Staff Level Agreement необходимо продолжение обсуждений в последующие недели.
Авто
Илон Маск представил бронированный пикап Tesla Cybertruck
22.11.2019 Основатель компании Tesla Илон Маск представил новинку – первый электрический пикап Cybertruck.
Происшествия
Врача-травматолога нашли мертвым в лесу под Екатеринбургом
Тело 40-летнего врача-травматолога Дмитрия Аввакумова нашли в лесном массиве в Верхней Пышме Свердловской области.
Футбол
«Милан» и «Наполи» победителя не определили
Происшествия
В полицию подали заявление о пропаже исполнителя теракта в петербургском метро
Полицейских Калининского района Санкт-Петербурга попросили найти уроженца Киргизии Акбаржона Джалилова, которого Генпрокуратура считает террористом-смертником и исполнителем теракта в петербургском метро 3 апреля 2017 года, пишет «Фонтанка».