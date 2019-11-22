«Газпром» продал 3,59% своих квазиказначейских акций одному покупателю, свидетельствуют данные Московской биржи. Согласно им, неизвестный инвестор провел одну сделку с 850,59 акции компании на 187,7 млрд руб.

Пакет акций «Газпрома» на 188 млрд рублей получил один покупатель

Экономика Силуанов прокомментировал предложение освободить малоимущих от НДФЛ Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что нужно взвесить все плюсы и минусы при реализации идеи освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Политика Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником 22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.

Культура Шахназаров раскритиковал засилье фильмов о проблемной России Режиссер и генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров назвал популярность за рубежом фильмов о проблемной России тенденцией, вредящей имиджу страны.

Общество В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.

Происшествия У миллиардов Кирилла Черкалина объявился другой хозяин Кому могли принадлежать деньги «Миллиарды не мои, их просто попросили подержать» — в деле полковника ФСБ Кирилла Черкалина, подозреваемого в коррупции, новый интересный поворот.

Экономика Аэропортам не прилетело 175 млрд рублей Ни один новый региональный аэропорт не пополнил комплексный план, так как на них не удалось найти финансирования.