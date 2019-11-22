Экономика
ВедомостиПакет акций «Газпрома» на 188 млрд рублей получил один покупатель
«Газпром» продал 3,59% своих квазиказначейских акций одному покупателю, свидетельствуют данные Московской биржи. Согласно им, неизвестный инвестор провел одну сделку с 850,59 акции компании на 187,7 млрд руб.
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Политика
Путин призвал добиться более устойчивого роста экономики в России
Российский лидер подчеркнул, что создание более устойчивого экономического роста позволит добиться увеличения доходов граждан.
Происшествия
Еще одна жертва Соколова рассказала о жутких отношениях с историком
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Президент РФ Владимир Путин 23 ноября выступит на съезде партии «Единая Россия», сообщает пресс-служба Кремля.
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В Саратовской области сотрудники правоохранительных органов и волонтеры разыскивают пропавшего 12-летнего мальчика.
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Глава Всероссийской федерации легкой атлетики Шляхтин подал в отставку
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин объявил о сложении с себя полномочий.
Экономика
Силуанов прокомментировал предложение освободить малоимущих от НДФЛ
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что нужно взвесить все плюсы и минусы при реализации идеи освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
Культура
Шахназаров раскритиковал засилье фильмов о проблемной России
Режиссер и генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров назвал популярность за рубежом фильмов о проблемной России тенденцией, вредящей имиджу страны.
Культура
Александр Панайотов станет конкурентом Бузовой на «Евровидении-2020»
Общество
В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию
При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.
Политика
В генсовете «Единой России» произойдут изменения
В генсовете «Единой России» произойдут существенные изменения.
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Китайский журналист объяснил причины быстрого старения россиянок
Журналист китайского портала Sohu объяснил, почему россиянки стареют якобы быстрее, чем китаянки.
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Алена Косторная победила на этапе Гран-при в Японии
Российская фигуристка Алена Косторная завоевала золото в соревнованиях одиночниц на последнем этапе Гран-при, проходящем в Саппоро (Япония).
Спорт
В РУСАДА прокомментировали рекомендацию ВАДА о лишении статуса
Пахноцкая согласилась с тем, что, скорее всего, исполком ВАДА лишит РУСАДА статуса. Исполком WADA рассмотрит ситуацию с РУСАДА 9 декабря.
Происшествия
У миллиардов Кирилла Черкалина объявился другой хозяин
Кому могли принадлежать деньги «Миллиарды не мои, их просто попросили подержать» — в деле полковника ФСБ Кирилла Черкалина, подозреваемого в коррупции, новый интересный поворот.
Футбол
Украинский тренер Вернидуб: в Россию не поеду ни за какие деньги
Бывший капитан петербургского "Зенита" Юрий Вернидуб, в настоящее время занимающий пост главного тренера солигорского "Шахтера", заявил об отказе работать в российских клубах.
Общество
Найден предполагаемый участник казни солдата в Сирии
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая: «Рождение ребенка не сделало меня счастливой»
Может, так и было, но сейчас Ветлицкая признается: «Рождение ребенка не сделало меня счастливой».
Экономика
Аэропортам не прилетело 175 млрд рублей
Ни один новый региональный аэропорт не пополнил комплексный план, так как на них не удалось найти финансирования.
Фигурное катание
Туктамышева рассказала о заработках в фигурном катании
Российская спортсменка Елизавета Туктамышева поделилась подробностями о заработках российских фигуристов в интервью YouTube-каналу «Всему Головин».
Здоровье
Развеяны мифы о влиянии кофе и вина на сердце
Политика
Госдума решила отправить Украине посылку с унитазами
Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой посмеялся над словами украинских властей, которые уверяют, что Россия вернула Киеву корабли, демонтировав оборудование.
Политика
Россия и Украина не смогли решить спор на заседании суда в Гааге
Москва и Киев не смогли разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе на первом заседании международного трибунала ООН по морскому праву в Гааге, сообщает российский МИД.
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк удалил все фото в Instagram
Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев удалил все фото в Instagram. Теперь его профиль абсолютно пустой.
Происшествия
Авария танкера в Одесском заливе привела к утечке нефти в Черном море
В районе крушения танкера "Делфи" в Одесском заливе существенно ухудшилась экологическая ситуация, сообщил заместитель начальника Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа Николай Гавриков изданию "Думская".
Армия и оружие
Группировки боевых роботов создадут в России
Общество