Экономика
ВедомостиПакет акций «Газпрома» на 188 млрд рублей получил один покупатель
«Газпром» продал 3,59% своих квазиказначейских акций одному покупателю, свидетельствуют данные Московской биржи. Согласно им, неизвестный инвестор провел одну сделку с 850,59 акции компании на 187,7 млрд руб.
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Политика
Советник Трампа заявил о нежелании НАТО прямого конфликта с Россией
Помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Североатлантический альянс не намерен вступать в прямой конфликт с Россией.
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Директор Ротару назвал заказной травлю певицы в России
Концертный директор украинской певицы Софии Ротару Сергей Лавров заявил, что критика в ее адрес и призывы лишить певицу звания Народной артистки СССР являются заказной информацией.
Происшествия
Пожар в жилом доме в Королеве локализовали
Пожар в многоквартирном жилом доме в подмосковном Королеве локализован.
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Опубликовано видео с места гибели жены мэра Тулуна в ДТП
Следственный комитет опубликовал видео с места ДТП, в котором погибла жена мэра Тулуна Юрия Кариха.
Фигурное катание
Четыре россиянки вышли в финал Гран-при по фигурному катанию
Четыре российские фигуристки отобрались в финал Гран-при, который состоится в Турине с 5 по 8 декабря.
Политика
Сенат Боливии одобрил новые выборы президента
Верхняя палата парламента Боливии одобрила законопроект, открывающий путь к новым выборам президента, передает AFP.
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Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
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На востоке Москвы автомобиль врезался в подземный переход
Водитель иномарки не справился с управлением и врезался в подземный переход на востоке Москвы.
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Фанаты «Факела» напали на игроков команды после матча ФНЛ
Теннис
Россия уступила Канаде в полуфинале Кубка Дэвиса
Россия уступила Канаде в полуфинале Кубка Дэвиса Решающий матч Davis Cup Finals, финальной части реформированного Кубка Дэвиса, которая завершается в воскресенье в Мадриде, пройдет без участия российских теннисистов.
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Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев удалил все фото в Instagram. Теперь его профиль абсолютно пустой.
Футбол
Мадридский «Реал» обыграл «Реал Сосьедад» и догнал «Барселону»
Подопечные Зинедина Зидана догнали лидирующую «Барселону». У «Реала Сосьедада» осталось 23 очка.
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Савченко заявила о возможности исчезновения Украины в 2023 году
Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что законопроект о продаже сельскохозяйственных земель на Украине положит конец украинской государственности.
Шоу-бизнес
Крутой и Басков устроили драку в аэропорту Минска
Известный композитор Игорь Крутой опубликовал ролик, в котором запечатлел свою шуточную потасовку с певцом Николаем Басковым.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе
Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Челси» в АПЛ
В матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» одержал победу над «Челси».
Происшествия
В Иркутской области задержан напавший на женщину в лесу мужчина
В Иркутской области задержан по обвинению в покушении на убийство 31-летний житель города Железногорска-Илимского, совершивший нападение на женщину в лесу.
Происшествия
Пожар на газопроводе в Нальчике потушен
Ранее стало известно, что более 5,5 тыс. человек оказались без газа в результате пожара в Нальчике после того, как автомобиль врезался в газопровод.
Политика
Путин призвал единороссов «терзать и трясти» чиновников в регионах
Президент Владимир Путин призвал членов партии «Единая Россия» не дожидаться, пока проблемные вопросы в регионах всплывут на прямой линии, а решать их самостоятельно.
Армия и оружие
Российский военный спутник сгорел в атмосфере
Российский спутник «Космос-2422», входивший в систему обеспечения раннего предупреждения о ракетном нападении (СПРН), сошел с орбиты в ночь 23 ноября и сгорел в атмосфере.
Общество
В Москве прошел митинг против закона о домашнем насилии
Общество
Доронина обсудила с Путиным ситуацию во МХАТе
Заслуженный артист России Александр Титоренко рассказал "Газете.Ru", о чем в ходе церемонии вручения госнаград, которая прошла 21 ноября в Кремле, говорила основательница МХАТа им. Горького и его нынешний президент Татьяна Доронина с главой государства Владимиром Путиным.
Здоровье
Project Syndicate (США): самая важная новость, которую вы не узнали в 2019 году (Project Syndicate)
Кризис СПИДа был в самом разгаре, в новостях описывали вирус как «косу зла», делающую свое черное дело в Африке южнее Сахары.
Технологии
В открытый доступ попали данные более миллиарда человек
Тройя предположил, что база появилась в открытом доступе из-за взлома хакера или потому, что её опубликовал клиент компании.
Экономика
У крупнейшего российского страховщика появился новый совладелец
Российский бизнесмен Владимир Колбин перестал быть абсолютным владельцем компании «Спектр», миноритария СОГАЗа.
Хоккей
«Вашингтон» проиграл. Овечкин отметился жестким силовым приемом
В текущем сезоне россиянин успел отметиться несколькими очень жесткими силовыми приёмами против соперников и в игре с "Кэнакс" провел очередной хит.