Экономика

ВедомостиВедомостиПакет акций «Газпрома» на 188 млрд рублей получил один покупатель

«Газпром» продал 3,59% своих квазиказначейских акций одному покупателю, свидетельствуют данные Московской биржи. Согласно им, неизвестный инвестор провел одну сделку с 850,59 акции компании на 187,7 млрд руб.
Читать в источнике
Комментировать249

Подробнее о событии

Компания «Газпром газораспределение» продала 3,59% акций «Газпрома»

ТАСС05:51

Продажа акций «Газпрома» и реформа «Яндекса»: 5 важных событий недели

РБК11:43

«Газпром» и его друзья: что стоит за сделкой с акциями газового монополиста на $3 млрд

Forbes07:40

Рынок акций РФ в пятницу подрос вслед за миром

Интерфакс11:28

«Газпром» оценил выставленные на продажу акции в 220 рублей

РИА Новости01:32

Пакет акций «Газпрома» на 188 млрд рублей получил один покупатель

Ведомости06:49

Продажа 3,6% «Газпрома» единственному покупателю помогла компании избежать коррекции цены акций

Finam.Ru08:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 15:06, Ашберн
Политика

Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал своим преемником Путина

Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
РИА Новости 11:18
Общество

«Роскосмос» сообщил о приближающемся к Земле неизвестном астероиде

«Роскосмос» сообщил, что объект обнаружили в интервале наибольшего сближения, минимальное расстояние от центра Земли составило 139 тыс. 410 км. «Обнаруженный объект ранее не наблюдался и является новым астероидом, периодически сближающимся с Землей», — указывается в сообщении.
РБК 14:26
Политика

МИД Швеции пожаловался, что россияне боятся посещать страну

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде пожаловалась, что иностранцы не хотят посещать страну из-за ее негативного образа за рубежом.
РИА Новости 10:04
Спорт

Совет IAAF приостановил процесс восстановления ВФЛА

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) принял решения приостановить процесс восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Газета.Ru 14:25
Общество

Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького

Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
RT на русском 11:04
Общество

В Совете Федерации отреагировали на планы Ротару выступить в России

Известия 13:22
Политика

В команде Зеленского рассказали о стратегии «возвращения» Крыма

Команда президента Украины Владимира Зеленского работает над стратегией «возвращения» Крыма.
RT на русском 11:49
Фигурное катание

Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе

Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Газета.Ru 04:29
Общество

Роспотребнадзор оценил ситуацию с радиацией в Южно-Китайском море

RT на русском 03:09
Футбол

Дубль Крыховяка помог «Локомотиву» обыграть «Тамбов» в матче РПЛ

RT на русском 13:30
Шоу-бизнес

Развод с Меладзе не отрицает Вера Брежнева

37-летняя артистка прокомментировала слухи о разладе в отношениях с Константином Меладзе.
Privet-Rostov.ru 12:14
Теннис

Сборная России по теннису вышла в полуфинал Кубка Дэвиса

РБК 10:36
Происшествия

Еще одна жертва Соколова рассказала о жутких отношениях с историком

Газета.Ru 08:57
Происшествия

Суд отправил под домашний арест пенсионера за пост в соцсети

Приморский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест Александра Коваленко за посты в соцсетях.
BFM.ru 13:29
Происшествия

Крупный пожар в районе Анапы: горит камыш в плавневой зоне

Крупный пожар произошёл на Кубани — в районе х. Чембурка в плавневой зоне горит камыш, сообщили 22 ноября ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
REGNUM 12:59
Происшествия

В Абхазии убиты два криминальных авторитета

Вести.Ru 14:18
Политика

Путин вручил награды вдовам испытателей, погибших под Северодвинском

Президент России Владимир Путин вручил государственные награды вдовам сотрудников «Росатома», погибших при взрыве на испытаниях нового ракетного двигателя на полигоне под Северодвинском.
REGNUM вчера в 13:55
Общество

Медведев выступил против жесткого определения неполного рабочего дня

Премьер-министр и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев выступил против жесткого определения понятия «неполный рабочий день» в Трудовом кодексе, потому что оно «толкуется по-разному».
Коммерсантъ 10:24
Общество

Лобода украсила собой постер группы Тилля Линдеманна

Певица Светлана Лобода попала на постер сайд-проекта Lindemann солиста немецкой метал-группы Rammstein Тилля Линдеманна.
Газета.Ru 07:08
Авто

Илон Маск представил бронированный пикап Tesla Cybertruck

Бронированный электромобиль Tesla Cybertruck представил генеральный директор Tesla Илон Маск в дизайн-студии Tesla в Лос-Анджелесе.
Автоновости дня 00:38
Общество

Чиновницу, одобрившую новую систему медосмотра водителей, уволили

Была уволена директор Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяна Клименко.
Туапсинские вести 01:04
Здоровье

Врач-кардиолог развеял распространённые мифы о вреде кофе и вина

Медицинские работники развеяли очередной миф о вреде кофе для сердца человека.
Evo-rus.com 11:43
Футбол

Роналду не включили в заявку «Ювентуса» на матч с «Аталантой»

Спорт день за днем 12:37
Общество

Мединский признался в своем увлечении стрелялкой Doom

Владимир Мединский «не поощряет», когда его дети играют в компьютерные игры, и сам имел опыт увлечения играми.
РБК 14:03
Общество

В Новороссийске ввели режим ЧС из-за урагана

Режим чрезвычайной ситуации введен в Новороссийске в связи с ураганным ветром до 38 метров в секунду.
ТАСС вчера в 12:25
Происшествия

Суд отправил под домашний арест экс-главу подмосковного Чехова

Известия 09:43
Политика

Бутина нашла работу в аппарате уполномоченного по правам человека

По словам Москальковой, Бутина «приняла такое предложение».
РБК 12:13
Общество

Симоньян: аудитория российского телевидения «умирает»

Главный редактор RT и "России сегодня" Маргарита Симоньян заявила, что в настоящее время аудитория российского телевидения "умирает".
Московский Комсомолец 14:57
Политика

В Кремле прокомментировали опубликованное в СМИ видео убийства сирийца

Опубликованное в СМИ видео убийства сирийца не может иметь отношения к российским военным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 05:15
Общество

Молодую учительницу из Санкт-Петербурга уволили за блог в Twitter

АМИТЕЛ вчера в 11:18
Как работают Яндекс.Новости?
Главное