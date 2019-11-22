Экономика
ВедомостиПакет акций «Газпрома» на 188 млрд рублей получил один покупатель
«Газпром» продал 3,59% своих квазиказначейских акций одному покупателю, свидетельствуют данные Московской биржи. Согласно им, неизвестный инвестор провел одну сделку с 850,59 акции компании на 187,7 млрд руб.
Читать в источнике
Оценить176
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 15:06, Ашберн
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал своим преемником Путина
Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
Общество
«Роскосмос» сообщил о приближающемся к Земле неизвестном астероиде
«Роскосмос» сообщил, что объект обнаружили в интервале наибольшего сближения, минимальное расстояние от центра Земли составило 139 тыс. 410 км. «Обнаруженный объект ранее не наблюдался и является новым астероидом, периодически сближающимся с Землей», — указывается в сообщении.
Политика
МИД Швеции пожаловался, что россияне боятся посещать страну
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде пожаловалась, что иностранцы не хотят посещать страну из-за ее негативного образа за рубежом.
Спорт
Совет IAAF приостановил процесс восстановления ВФЛА
Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) принял решения приостановить процесс восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Общество
Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького
Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
Политика
В команде Зеленского рассказали о стратегии «возвращения» Крыма
Команда президента Украины Владимира Зеленского работает над стратегией «возвращения» Крыма.
Фигурное катание
Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Общество
Роспотребнадзор оценил ситуацию с радиацией в Южно-Китайском море
Футбол
Дубль Крыховяка помог «Локомотиву» обыграть «Тамбов» в матче РПЛ
Шоу-бизнес
Развод с Меладзе не отрицает Вера Брежнева
37-летняя артистка прокомментировала слухи о разладе в отношениях с Константином Меладзе.
Происшествия
Суд отправил под домашний арест пенсионера за пост в соцсети
Приморский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест Александра Коваленко за посты в соцсетях.
Происшествия
Крупный пожар в районе Анапы: горит камыш в плавневой зоне
Крупный пожар произошёл на Кубани — в районе х. Чембурка в плавневой зоне горит камыш, сообщили 22 ноября ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Происшествия
В Абхазии убиты два криминальных авторитета
Политика
Путин вручил награды вдовам испытателей, погибших под Северодвинском
Президент России Владимир Путин вручил государственные награды вдовам сотрудников «Росатома», погибших при взрыве на испытаниях нового ракетного двигателя на полигоне под Северодвинском.
Общество
Медведев выступил против жесткого определения неполного рабочего дня
Премьер-министр и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев выступил против жесткого определения понятия «неполный рабочий день» в Трудовом кодексе, потому что оно «толкуется по-разному».
Общество
Лобода украсила собой постер группы Тилля Линдеманна
Певица Светлана Лобода попала на постер сайд-проекта Lindemann солиста немецкой метал-группы Rammstein Тилля Линдеманна.
Авто
Илон Маск представил бронированный пикап Tesla Cybertruck
Бронированный электромобиль Tesla Cybertruck представил генеральный директор Tesla Илон Маск в дизайн-студии Tesla в Лос-Анджелесе.
Общество
Чиновницу, одобрившую новую систему медосмотра водителей, уволили
Была уволена директор Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяна Клименко.
Здоровье
Врач-кардиолог развеял распространённые мифы о вреде кофе и вина
Медицинские работники развеяли очередной миф о вреде кофе для сердца человека.
Футбол
Роналду не включили в заявку «Ювентуса» на матч с «Аталантой»
Общество
Мединский признался в своем увлечении стрелялкой Doom
Владимир Мединский «не поощряет», когда его дети играют в компьютерные игры, и сам имел опыт увлечения играми.
Общество
В Новороссийске ввели режим ЧС из-за урагана
Режим чрезвычайной ситуации введен в Новороссийске в связи с ураганным ветром до 38 метров в секунду.
Политика
Бутина нашла работу в аппарате уполномоченного по правам человека
По словам Москальковой, Бутина «приняла такое предложение».
Общество
Симоньян: аудитория российского телевидения «умирает»
Главный редактор RT и "России сегодня" Маргарита Симоньян заявила, что в настоящее время аудитория российского телевидения "умирает".
Политика
В Кремле прокомментировали опубликованное в СМИ видео убийства сирийца
Опубликованное в СМИ видео убийства сирийца не может иметь отношения к российским военным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Общество