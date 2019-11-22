Экономика

ВедомостиВедомостиПакет акций «Газпрома» на 188 млрд рублей получил один покупатель

«Газпром» продал 3,59% своих квазиказначейских акций одному покупателю, свидетельствуют данные Московской биржи. Согласно им, неизвестный инвестор провел одну сделку с 850,59 акции компании на 187,7 млрд руб.
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Продажа акций «Газпрома» и реформа «Яндекса»: 5 важных событий недели

РБКвчера в 11:43

«Газпром» вновь продал весь объем квазиказначейских акций одному покупателю

Интерфаксвчера в 08:29

Продажа 3,6% «Газпрома» единственному покупателю помогла компании избежать коррекции цены акций

Finam.Ruвчера в 08:30

Компания «Газпром газораспределение» продала 3,59% акций «Газпрома»

ТАССвчера в 05:51

«Газпром» оценил выставленные на продажу акции в 220 рублей

РИА Новостивчера в 01:32

Пакет акций «Газпрома» на 188 млрд рублей получил один покупатель

Ведомостивчера в 06:49

«Газпром» и его друзья: что стоит за сделкой с акциями газового монополиста на $3 млрд

Forbesвчера в 07:40
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Общество

Вассерман высказался о планах Ротару выступить в России

Известия вчера в 16:17
Политика

Лавров назвал условие для заключения мирного договора с Японией

Лавров напомнил, что лидеры двух стран договорились обсуждать данную проблему на основе декларации 1956 года.
Московский Комсомолец вчера в 23:50
Здоровье

Медработникам Мурманской области повысят зарплату

Изменится заработная плата работников медицины уже в этом месяце: зарплата за ноябрь, по словам главы региона, уже будет повышенной.
ТВ-21 21 ноября в 12:19
Экономика

Каждый второй заёмщик в России отдал за кредиты более 50% дохода

Каждый второй заёмщик в России тратил в 2019 году на выплаты по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода.
RT на русском вчера в 05:08
Политика

Между Турцией и Крымом возобновлено паромное сообщение

Прерванное в 2017 году паромное сообщение между Турцией и Крымом возобновлено.
Известия вчера в 06:19
Происшествия

У миллиардов Кирилла Черкалина объявился другой хозяин

Кому могли принадлежать деньги «Миллиарды не мои, их просто попросили подержать» — в деле полковника ФСБ Кирилла Черкалина, подозреваемого в коррупции, новый интересный поворот.
Коммерсантъ FM вчера в 13:38
Общество

Китайский журналист объяснил причины быстрого старения россиянок

Известия вчера в 20:08
Общество

Симоньян назвала YouTube главным российским телеканалом

В России с каждым годом уменьшается аудитория зрителей телевидения и растёт численность людей, черпающих информацию в соцсетях и видеохостингах интернета, заявила 22 ноября главный редактор МИА Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире радиостанции «Говорит Москва».
REGNUM вчера в 15:14
Космос

Ученые предупредили о столкновении с Землей гигантского астероида

Профиль 21 ноября в 07:35
Авто

Новый Kia Optima показали официально

Компания KIA рассекретила седан KIA K5 (Optima) нового поколения и уже начала прием заказов на него.
Автоновости дня 21 ноября в 08:00
Общество

Путин назвал чушью новые правила медосмотра водителей

Президент России Владимир Путин назвал чушью информацию о введении нового порядка медицинского осмотра водителей, который якобы может привести к росту цен на справки.
Профиль 21 ноября в 08:28
Политика

Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником

Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
РИА Новости вчера в 11:18
Общество

Минкультуры предлагает ограничить показы одного фильма в кинотеатрах

Минкультуры предлагает ввести норму для кинотеатров, согласно которой число сеансов одного фильма не сможет превышать 35% от общего числа фильмов в прокате заведения.
Национальная служба новостей вчера в 12:46
Происшествия

«Вор в законе» Таро стал фигурантом дела о взятках в Каталонии

Российский криминальный авторитет Тариел Ониани (Таро) подозревается в даче взяток делегату правительства Каталонии Эдуардо Планелсу.
News.ru вчера в 23:56
Политика

МИД Швеции пожаловался на боязнь россиян посещать страну

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что иностранцы не хотят посещать страну из-за её негативного образа за рубежом.
RT на русском вчера в 15:16
Кино

В прокат вышел фильм «Аббатство Даунтон»

RuNews24.ru 21 ноября в 09:55
Политика

Пушков прокомментировал поставку американского СПГ на Украину

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter начало поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину.
РИА Новости вчера в 17:23
Авто

Илон Маск представил бронированный пикап Tesla Cybertruck

Бронированный электромобиль Tesla Cybertruck представил генеральный директор Tesla Илон Маск в дизайн-студии Tesla в Лос-Анджелесе.
Автоновости дня вчера в 00:38
Авто

Назван наиболее выгодный тип автомобиля в России

Эксперт Центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при правительстве РФ Ирина Сосенкина назвала тип автомобиля, наиболее выгодный для россиян.
Автоновости дня 21 ноября в 21:39
Хоккей

«Рейнджерс» потерпел поражение от «Оттавы» в матче НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» потерпел поражение от «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
RT на русском вчера в 23:31
Авто

Раскрыли салон обновленной Lada 4x4

В Сети опубликован новый снимок "посвежевшего" внедорожника Lada 4x4.
Новые автомобили 21 ноября в 02:49
Происшествия

Еще одна жертва Соколова рассказала о жутких отношениях с историком

Газета.Ru вчера в 08:57
Общество

Медведев озвучил вариант своей идеи о четырехдневной рабочей неделе

Медведев предложил вместо укороченной рабочей недели для всех вариант неполного рабочего дня для матерей с маленькими детьми, чтобы у них остались соцвыплаты.
Российская газета вчера в 20:04
Транспорт

Перемещения российских автомобилей отследят

В ЦОДД пояснили, что контроль за автомобилями позволит автоматизировать взаимодействие оперативных служб, выявлять опасных водителей, контролировать перевозчиков и грузовой транспорт, а также анализировать передвижения по федеральному округу.
Lenta.ru вчера в 22:19
Теннис

Хачанов и Рублёв вывели Россию в полуфинал Кубка Дэвиса

Карен Хачанов и Андрей Рублёв смогли сломить сопротивление Новака Джоковича и Виктора Троицки,благодаря чему команда вышла в полуфинал Кубка Дэвиса.
Metaratings вчера в 14:15
Политика

Вучич прокомментировал скандал с российским разведчиком в Сербии

Президент Сербии Александр Вучич отреагировал на опубликованную в сети видеозапись, на которой якобы запечатлена передача денег российским разведчиком в Сербии некоему агенту.
Пятый канал 21 ноября в 18:05
Происшествия

Пожар в жилом доме в Свердловской области ликвидирован

REGNUM вчера в 20:59
Космос

Космонавт Рязанский: МКС тянет Россию на дно

Космонавт Сергей Рязанский заявил, что Международная космическая станция «тянет на дно» Россию.
Свободная Пресса 21 ноября в 01:47
Шоу-бизнес

Николай Басков устроил потасовку на юбилейном концерте Игоря Крутого

Комсомольская правда вчера в 17:43
Общество

Аэропорт Благовещенска закрыли из-за обледенения полосы

Аэропорт Благовещенска закрылся на отправку и прием самолетов из-за обледенения взлетно-посадочной полосы.
РБК 00:01
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