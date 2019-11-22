Экономика
ВедомостиПакет акций «Газпрома» на 188 млрд рублей получил один покупатель
«Газпром» продал 3,59% своих квазиказначейских акций одному покупателю, свидетельствуют данные Московской биржи. Согласно им, неизвестный инвестор провел одну сделку с 850,59 акции компании на 187,7 млрд руб.
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Общество
Вассерман высказался о планах Ротару выступить в России
Политика
Лавров назвал условие для заключения мирного договора с Японией
Лавров напомнил, что лидеры двух стран договорились обсуждать данную проблему на основе декларации 1956 года.
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Изменится заработная плата работников медицины уже в этом месяце: зарплата за ноябрь, по словам главы региона, уже будет повышенной.
Экономика
Каждый второй заёмщик в России отдал за кредиты более 50% дохода
Каждый второй заёмщик в России тратил в 2019 году на выплаты по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода.
Политика
Между Турцией и Крымом возобновлено паромное сообщение
Прерванное в 2017 году паромное сообщение между Турцией и Крымом возобновлено.
Происшествия
У миллиардов Кирилла Черкалина объявился другой хозяин
Кому могли принадлежать деньги «Миллиарды не мои, их просто попросили подержать» — в деле полковника ФСБ Кирилла Черкалина, подозреваемого в коррупции, новый интересный поворот.
Общество
Китайский журналист объяснил причины быстрого старения россиянок
Общество
Симоньян назвала YouTube главным российским телеканалом
В России с каждым годом уменьшается аудитория зрителей телевидения и растёт численность людей, черпающих информацию в соцсетях и видеохостингах интернета, заявила 22 ноября главный редактор МИА Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Космос
Ученые предупредили о столкновении с Землей гигантского астероида
Авто
Новый Kia Optima показали официально
Компания KIA рассекретила седан KIA K5 (Optima) нового поколения и уже начала прием заказов на него.
Общество
Путин назвал чушью новые правила медосмотра водителей
Президент России Владимир Путин назвал чушью информацию о введении нового порядка медицинского осмотра водителей, который якобы может привести к росту цен на справки.
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
Общество
Минкультуры предлагает ограничить показы одного фильма в кинотеатрах
Минкультуры предлагает ввести норму для кинотеатров, согласно которой число сеансов одного фильма не сможет превышать 35% от общего числа фильмов в прокате заведения.
Происшествия
«Вор в законе» Таро стал фигурантом дела о взятках в Каталонии
Российский криминальный авторитет Тариел Ониани (Таро) подозревается в даче взяток делегату правительства Каталонии Эдуардо Планелсу.
Политика
МИД Швеции пожаловался на боязнь россиян посещать страну
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что иностранцы не хотят посещать страну из-за её негативного образа за рубежом.
Кино
В прокат вышел фильм «Аббатство Даунтон»
Политика
Пушков прокомментировал поставку американского СПГ на Украину
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter начало поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину.
Авто
Илон Маск представил бронированный пикап Tesla Cybertruck
Бронированный электромобиль Tesla Cybertruck представил генеральный директор Tesla Илон Маск в дизайн-студии Tesla в Лос-Анджелесе.
Авто
Назван наиболее выгодный тип автомобиля в России
Эксперт Центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при правительстве РФ Ирина Сосенкина назвала тип автомобиля, наиболее выгодный для россиян.
Хоккей
«Рейнджерс» потерпел поражение от «Оттавы» в матче НХЛ
«Нью-Йорк Рейнджерс» потерпел поражение от «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Авто
Раскрыли салон обновленной Lada 4x4
В Сети опубликован новый снимок "посвежевшего" внедорожника Lada 4x4.
Происшествия
Еще одна жертва Соколова рассказала о жутких отношениях с историком
Общество
Медведев озвучил вариант своей идеи о четырехдневной рабочей неделе
Медведев предложил вместо укороченной рабочей недели для всех вариант неполного рабочего дня для матерей с маленькими детьми, чтобы у них остались соцвыплаты.
Транспорт
Перемещения российских автомобилей отследят
В ЦОДД пояснили, что контроль за автомобилями позволит автоматизировать взаимодействие оперативных служб, выявлять опасных водителей, контролировать перевозчиков и грузовой транспорт, а также анализировать передвижения по федеральному округу.
Теннис
Хачанов и Рублёв вывели Россию в полуфинал Кубка Дэвиса
Карен Хачанов и Андрей Рублёв смогли сломить сопротивление Новака Джоковича и Виктора Троицки,благодаря чему команда вышла в полуфинал Кубка Дэвиса.
Политика
Вучич прокомментировал скандал с российским разведчиком в Сербии
Президент Сербии Александр Вучич отреагировал на опубликованную в сети видеозапись, на которой якобы запечатлена передача денег российским разведчиком в Сербии некоему агенту.
Происшествия
Пожар в жилом доме в Свердловской области ликвидирован
Космос
Космонавт Рязанский: МКС тянет Россию на дно
Космонавт Сергей Рязанский заявил, что Международная космическая станция «тянет на дно» Россию.
Шоу-бизнес
Николай Басков устроил потасовку на юбилейном концерте Игоря Крутого
Общество
Аэропорт Благовещенска закрыли из-за обледенения полосы
Аэропорт Благовещенска закрылся на отправку и прием самолетов из-за обледенения взлетно-посадочной полосы.