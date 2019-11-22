Экономика

ВедомостиВедомостиПакет акций «Газпрома» на 188 млрд рублей получил один покупатель

«Газпром» продал 3,59% своих квазиказначейских акций одному покупателю, свидетельствуют данные Московской биржи. Согласно им, неизвестный инвестор провел одну сделку с 850,59 акции компании на 187,7 млрд руб.
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Компания «Газпром газораспределение» продала 3,59% акций «Газпрома»

ТАСС22 ноября в 05:51

«Газпром» вновь продал весь объем квазиказначейских акций одному покупателю

Интерфакс22 ноября в 08:29

«Газпром» и его друзья: что стоит за сделкой с акциями газового монополиста на $3 млрд

Forbes22 ноября в 07:40

Продажа акций «Газпрома» и реформа «Яндекса»: 5 важных событий недели

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РИА Новости22 ноября в 01:32

Пакет акций «Газпрома» на 188 млрд рублей получил один покупатель

Ведомости22 ноября в 06:49

Продажа 3,6% «Газпрома» единственному покупателю помогла компании избежать коррекции цены акций

Finam.Ru22 ноября в 08:30
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В финале Кубка Либертадорес «Фламенго» переиграл «Ривер Плейт» со счетом 2:1. В составе «Фламенго» трофей завоевал бывший нападающий ЦСКА Витинью.
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Более 20 человек погибли при крушении пассажирского самолета в Конго

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В Петербурге подозреваемый в убийстве сожительницы сбежал в Карелию

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«Спартак» и «Урал» сыграли вничью в чемпионате России

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Зеленский прибыл на встречу с моряками в форме с черепом на шевроне

Президент Украины Владимир Зеленский был замечен в форме с шевроном, на котором изображен череп.
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Карпин: «Над пенальти в наши ворота смеялись даже игроки „Динамо“»

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Авто

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Лавров рассказал об истории знаменитого советского мема в ООН

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о "первом меме в кругах ООН", вспоминая советского дипломата Олега Трояновского.
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Армия и оружие

Численность британской армии планируют значительно сократить

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Политика

Украинский политик призвал Киев навсегда забыть о Крыме и Донбассе

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Британский журнал The Economist показал карту Украины без Крыма

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Тульский ЗРПК «Панцирь-С1» впервые сбил американский беспилотник

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Поклонская прокомментировала планы Ротару выступить в России

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Путин потребовал от «Единой России» терзать и трясти чиновников

Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал правящую партию «Единая Россия» добиться партийного контроля за деятельностью чиновников и внимательно следить за тем, как они принимают и выполняют решения во всех сферах.
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Медведев пообещал сохранить советские льготы

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Современные обезьяны оказались умнее наших предков человека

Современные обезьяны оказались гораздо умнее, чем предки человека.
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