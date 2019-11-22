«Газпром» продал 3,59% своих квазиказначейских акций одному покупателю, свидетельствуют данные Московской биржи. Согласно им, неизвестный инвестор провел одну сделку с 850,59 акции компании на 187,7 млрд руб.

Пакет акций «Газпрома» на 188 млрд рублей получил один покупатель

Политика Савченко предрекла исчезновение Украины в 2023 году Законопроект о продаже сельскохозяйственных земель положит конец государственности Украины, заявила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в интервью телеканалу КРТ.

Политика Советник Трампа заявил о нежелании НАТО конфликтовать с Россией Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что НАТО пока не заинтересовано в приеме Украины в ряды альянса, поскольку это не понравится России.

Общество Назван мотив умершего пилота скрывать проблемы с сердцем Умерший от сердечного приступа после экстренной посадки пилот российского лайнера мог скрывать проблемы со здоровьем и обманывать врачей на осмотрах, чтобы сохранить работу.

Армия и оружие В России разработают тактику применения роботов в уличных боях К началу следующего года в России планируют разработать тактику применения роботов в уличных боях, сообщается на сайте РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Единоборства Уайлдер нокаутировал Ортиса и защитил титул чемпиона мира WBC Американский боксёр Деонтей Уайлдер одержал победу нокаутом над кубинцем Луисом Ортисом и защитил титул чемпиона мира в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC).

Шоу-бизнес Постаревшая Наталья Андрейченко вышла в свет Периодически Андрейченко таки появляется на публике в России, и каждый такой её выход в свет становится огромным событием для всех поклонников и журналистов.

Армия и оружие Шведские военные обвинили российское судно в нарушении границ «Поскольку у судна не было действующего разрешения, Вооруженные силы расценивают это как нарушение правил пребывания на территории страны», — цитирует сообщение ведомства ТАСС в пятницу, 22 ноября.

Политика Поклонская прокомментировала планы Ротару выступить в России Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская считает, что гастроли украинских звезд эстрады в России и наоборот — отличный шаг для нормализации отношений, поэтому критика в адрес певицы Софии Ротару неуместна.

Политика Путин потребовал от «Единой России» терзать и трясти чиновников Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал правящую партию «Единая Россия» добиться партийного контроля за деятельностью чиновников и внимательно следить за тем, как они принимают и выполняют решения во всех сферах.