Экономика
ВедомостиПакет акций «Газпрома» на 188 млрд рублей получил один покупатель
«Газпром» продал 3,59% своих квазиказначейских акций одному покупателю, свидетельствуют данные Московской биржи. Согласно им, неизвестный инвестор провел одну сделку с 850,59 акции компании на 187,7 млрд руб.
Читать в источнике
Оценить183
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 23:18, Ашберн
Происшествия
Зоозащитница напала на женщину в церкви в США
В церкви в американском штате Огайо зоозащитница Мередит Лоуэлл напала на женщину, которая носила одежду с мехом, сообщают СМИ.
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
Футбол
Новым основным цветом «Уфы» станет фиолетовый
«Уфа» приняла решение провести ребрендинг. Клуб поменяет основной цвет с красного на фиолетовый.
Политика
Киевский бизнесмен сравнил уезд украинцев за границу с коррупцией
Киевский девелопер-миллионер Александр Меламуд заявил, что массовый отъезд украинцев за границу «страшнее коррупции».
Теннис
Хачанов: обидно за Сербию — обе страны заслуживали эту победу
Ранее сообщалось, что сборная России обыграла Сербию с Джоковичем и вышла в 1/2 финала Кубка Дэвиса.
Политика
Киев разрабатывает стратегию возвращения Крыма
Киев разрабатывает стратегию возвращения Крыма в рамках рабочей группы по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, сообщил представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич в интервью изданию «Левый Берег».
Происшествия
Опубликовано видео момента тарана автобусом рынка в Калининграде
Появилось видео момента, как пассажирский автобус врезался в центральный рынок в Калининграде.
Политика
Лавров обсудил с Салливаном проблемы отношений Москвы и Вашингтона
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что обсудил с кандидатом на пост посла США в России Джоном Салливаном решение проблем в отношениях Москвы и Вашингтона.
Кино
Минкульт начнет собирать данные о просмотрах сериалов в Сети
Министерство культуры подготовило поправки в закон о кинематографии, которые предполагают сбор данных о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах.
Фигурное катание
Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд
Российская фигуристка Алена Косторная обновила мировой рекорд по количеству набранных баллов в короткой программе на этапе Гран-при, который проходил в японском Саппоро, сообщает «РИА Новости» в пятницу, 22 ноября.
Армия и оружие
В России планируют создать группировки боевых роботов
Выполнять боевые задачи без непосредственного участия человека будут группировки боевых роботов, которые планируют создать в России к 2025 году.
Футбол
Чалов зимой может перейти в «Челси»
Нападающий московского ЦСКА и молодежной сборной России Федор Чалов зимой может перебраться на туманный Альбион.
Общество
Китайские СМИ объяснили причины быстрого старения россиянок
Журналист китайского портала Sohu объяснил, почему россиянки "стареют быстрее", чем китаянки.
Футбол
Лэмпард подтвердил систему крупных денежных штрафов в «Челси»
Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард подтвердил информацию о системе штрафов, которые он ввёл в клубе.
Авто
Названы основные ошибки при сезонной смене колес
Журнал "За рулем" назвал основные ошибки, совершаемые автовладельцами при сезонной смене колес.
Спорт
Комитет WADA рекомендовал признать РУСАДА не соответствующим кодексу
Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (CRC WADA) рекомендовал исполкому организации признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу, сообщается в релизе, опубликованном на официальном сайте WADA.
Армия и оружие
США потеряли беспилотник в Ливии
Происшествия
Еще одна жертва Соколова рассказала о жутких отношениях с историком
Выпускница СПбГУ, которая с 2004 по 2009 год была возлюбленной историка Олега Соколова, дала большое интервью, в котором рассказала, что ей пришлось пережить за время отношений с доцентом.
Происшествия
В Абхазии убиты два криминальных авторитета
Общество
Российский сенатор раскритиковал желание Софии Ротару петь в России
Считать, что культура и искусство находятся вне политики, неправильно, заявил 22 ноября глава социального комитета Совета Федерации РФ Валерий Рязанский в ответ на желание певицы Софии Ротару выступать в России.
Общество
МЧС хочет закрепить в законодательстве понятие «оправданный риск»
МЧС РФ разработало законопроект о закреплении в законодательстве понятия "оправданный риск" и запрете привлекать к ответственности руководителей спасательных подразделений и служб в случае гибели граждан, в том числе спасателей, в таких условиях.
Общество
Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького
Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
Политика
Между Турцией и Крымом возобновлено паромное сообщение
Между Турцией и Крымом возобновлено паромное сообщение.
Общество
Аэропорт Благовещенска закрыли из-за обледенения ВПП
Аэропорт Благовещенска с утра субботы закрылся на прием и отправку самолетов из-за обледенения взлетно-посадочной полосы.
Общество
Медведев озвучил вариант своей идеи о четырехдневной рабочей неделе
Медведев предложил вместо укороченной рабочей недели для всех вариант неполного рабочего дня для матерей с маленькими детьми, чтобы у них остались соцвыплаты.
Здоровье
Кардиолог Центра Алмазова рассказала, как держать давление под контролем без лекарств
Висцеральный жир гормонально активен и вырабатывает в кровоток вещества, повышающие уровень давления, холестерина, сахара.
Футбол