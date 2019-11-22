Экономика
ВедомостиПакет акций «Газпрома» на 188 млрд рублей получил один покупатель
«Газпром» продал 3,59% своих квазиказначейских акций одному покупателю, свидетельствуют данные Московской биржи. Согласно им, неизвестный инвестор провел одну сделку с 850,59 акции компании на 187,7 млрд руб.
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Фигуристка Косторная поставила новый мировой рекорд
Политика
Кремль прокомментировал данные о казни сирийца бойцами ЧВК Вагнера
В Кремле не видели опубликованную в СМИ видеозапись, на которой якобы бойцы частной военной компании (ЧВК) Вагнера жестоко убивают сирийского военнослужащего, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Происшествия
Во Львове самолет выкатился за пределы взлетной полосы
Происшествия
Следствие просит отправить под домашний арест главу Чехова
Следственный комитет России просит суд отправить под домашний арест главу подмосковного города Чехова Марину Кононову.
Происшествия
Пожар в плавнях усилился. В Анапе ввели режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности введён в Анапе в связи с горящими в районе посёлка Чембурка плавнями.
Происшествия
Мать Анастасии Ещенко сама расследует убийство дочери
Собственное расследование убийства аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко проводят ее родственники – мать погибшей девушки, Галина Георгиевна является офицером полиции.
Политика
Глава МИД Испании прокомментировал ситуацию с «русскими шпионами»
Глава МИД Испании Жозеп Боррель заявил, что его российский коллега Сергей Лавров в беседе с ним на полях министерской встречи G20 в Японии сообщил, что "ничего не знает" об информации, распространенной рядом испанских СМИ, о действиях неких представителей "российских разведслужб" в Каталонии.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе
Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Политика
Медведев вручил партбилеты «Единой России» Аксенову и Развожаеву
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев вручил партбилеты главе республики Крым Сергею Аксенову и врио главы Севастополя Михаилу Развожаеву.
Культура
В Уфе покажут новые приключения Эльзы из мультфильма «Холодное сердце»
Общество
Минтруд назвал условия досрочного выхода на пенсию
Если попытки найти новую работу не увенчаются успехом, сотрудники центра занятости предложат безработному досрочно выйти на пенсию, пишет РИА Новости.
Общество
Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького
Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
Спорт
Шляхтин подал заявление об отставке с поста главы ВФЛА
Отстранённый от своей должности президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин подал заявление об отставке.
Авто
Представлен электрический бронированный пикап Tesla Cybertruck
Американская компания Tesla показала первый в своей истории электрический пикап Cybertruck.
Происшествия
У миллиардов Кирилла Черкалина объявился другой хозяин
Кому могли принадлежать деньги «Миллиарды не мои, их просто попросили подержать» — в деле полковника ФСБ Кирилла Черкалина, подозреваемого в коррупции, новый интересный поворот.
Общество
В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России
Футбол
Бразилец нелепо исполнил решающий пенальти и лишил команду кубка
Защитник бразильского клуба «Куяба» Каик Оливейра не забил пенальти в послематчевой серии против «Пайсанду».
Политика
Москва и Киев не разрешили разногласия в ходе арбитража в Гааге
России и Украине не удалось разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе в ходе первого заседания межгосударственного арбитража в Гааге, которое прошло 21 ноября.
Кино
Эмилию Кларк заставляли сниматься обнаженной в «Игре Престолов»
Исполнительница роли Дейенерис в сериале «Игра престолов» Эмилия Кларк приняла участие в записи подкаста Armchair Expert, где рассказала, как ее заставляли сниматься обнаженной в сериале.
Политика
Джонсон сравнил роль России в Brexit с Бермудским треугольником
Премьер Великобритании Борис Джонсон, выступивший, по словам оппозиции, против публикации доклада о якобы имевших место попытках вмешательства России в референдум по Brexit, на предвыборных дебатах сравнил подобные теории с бермудским треугольником.
Экономика
Минэкономразвития не станет менять прогноз по росту ВВП
Об ускорении роста ВВП в октябре, как писал News.ru, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
Политика
Путин рассказал об испытаниях под Северодвинском уникального оружия
Происшествия
В центре Сухуми произошла стрельба
Спорт
В РУСАДА прокомментировали рекомендацию ВАДА о лишении статуса
Пахноцкая согласилась с тем, что, скорее всего, исполком ВАДА лишит РУСАДА статуса. Исполком WADA рассмотрит ситуацию с РУСАДА 9 декабря.
Авто
Компания Kia презентовала новый кроссовер Kia KX3
В китайском Гуанчжоу марка представила обновленный внедорожник Kia KX3, который в России известен под именем Seltos.
Космос
Впервые обнаружена галактика с тремя сверхмассивными черными дырами
До сих пор астрономы предполагали, что она образовалась в результате столкновения двух меньших галактик и поэтому содержит в своем ядре две черные дыры.
Музыка
Игорь Крутой и Николай Басков устроили потасовку в аэропорту
Накануне у известного 65-летнего композитора Игоря Крутого состоялся юбилейный концерт в Минске, где собрались его близкие друзья: Николай Басков, Сергей Лазарев, Жасмин, Филипп Киркоров, Ани Лорак и другие.
Кино
Минкультуры начнет собирать данные о просмотрах сериалов в интернете
Минкультуры подготовило поправки, согласно которым, с 2021 года власти начнут собирать данные о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах.
Политика
Турция возобновила паромное сообщение с Крымом
Возобновлено грузовое паромное сообщение между Крымом и Турцией, прерванное несколько лет назад.