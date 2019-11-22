Экономика

ВедомостиВедомостиПакет акций «Газпрома» на 188 млрд рублей получил один покупатель

«Газпром» продал 3,59% своих квазиказначейских акций одному покупателю, свидетельствуют данные Московской биржи. Согласно им, неизвестный инвестор провел одну сделку с 850,59 акции компании на 187,7 млрд руб.
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«Газпром» вновь продал весь объем квазиказначейских акций одному покупателю

Интерфаксвчера в 08:29

Половина акций «Газпрома» оказалась в свободном обращении

РБКвчера в 07:47

Пакет акций «Газпрома» на 188 млрд рублей получил один покупатель

Ведомостивчера в 06:49

Компания «Газпром газораспределение» продала 3,59% акций «Газпрома»

ТАССвчера в 05:51

«Газпром» оценил выставленные на продажу акции в 220 рублей

РИА Новостивчера в 01:32

«Газпром» и его друзья: что стоит за сделкой с акциями газового монополиста на $3 млрд

Forbesвчера в 07:40

Продажа 3,6% «Газпрома» единственному покупателю помогла компании избежать коррекции цены акций

Finam.Ruвчера в 08:30
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Фигуристка Косторная поставила новый мировой рекорд

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Lenta.ru 21 ноября в 05:11
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Во Львове самолет выкатился за пределы взлетной полосы

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Следствие просит отправить под домашний арест главу Чехова

Следственный комитет России просит суд отправить под домашний арест главу подмосковного города Чехова Марину Кононову.
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Пожар в плавнях усилился. В Анапе ввели режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности введён в Анапе в связи с горящими в районе посёлка Чембурка плавнями.
REGNUM вчера в 19:23
Происшествия

Мать Анастасии Ещенко сама расследует убийство дочери

Собственное расследование убийства аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко проводят ее родственники – мать погибшей девушки, Галина Георгиевна является офицером полиции.
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Глава МИД Испании Жозеп Боррель заявил, что его российский коллега Сергей Лавров в беседе с ним на полях министерской встречи G20 в Японии сообщил, что "ничего не знает" об информации, распространенной рядом испанских СМИ, о действиях неких представителей "российских разведслужб" в Каталонии.
РИА Новости 06:14
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Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе

Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Московский Комсомолец вчера в 07:43
Общество

Объяснена разница в старении россиянок и китаянок

Lenta.ru 04:51
Политика

Медведев вручил партбилеты «Единой России» Аксенову и Развожаеву

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев вручил партбилеты главе республики Крым Сергею Аксенову и врио главы Севастополя Михаилу Развожаеву.
РИА Новости 05:35
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В Уфе покажут новые приключения Эльзы из мультфильма «Холодное сердце»

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Минтруд назвал условия досрочного выхода на пенсию

Если попытки найти новую работу не увенчаются успехом, сотрудники центра занятости предложат безработному досрочно выйти на пенсию, пишет РИА Новости.
Вести.Ru 05:32
Общество

Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького

Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
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Шляхтин подал заявление об отставке с поста главы ВФЛА

Отстранённый от своей должности президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин подал заявление об отставке.
RT на русском 05:47
Авто

Представлен электрический бронированный пикап Tesla Cybertruck

Американская компания Tesla показала первый в своей истории электрический пикап Cybertruck.
Автоновости дня вчера в 00:38
Происшествия

У миллиардов Кирилла Черкалина объявился другой хозяин

Кому могли принадлежать деньги «Миллиарды не мои, их просто попросили подержать» — в деле полковника ФСБ Кирилла Черкалина, подозреваемого в коррупции, новый интересный поворот.
Коммерсантъ FM вчера в 13:38
Общество

В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России

РИА Новости вчера в 08:46
Футбол

Бразилец нелепо исполнил решающий пенальти и лишил команду кубка

Защитник бразильского клуба «Куяба» Каик Оливейра не забил пенальти в послематчевой серии против «Пайсанду».
Lenta.ru 21 ноября в 23:50
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Москва и Киев не разрешили разногласия в ходе арбитража в Гааге

России и Украине не удалось разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе в ходе первого заседания межгосударственного арбитража в Гааге, которое прошло 21 ноября.
RT на русском 04:31
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Эмилию Кларк заставляли сниматься обнаженной в «Игре Престолов»

Исполнительница роли Дейенерис в сериале «Игра престолов» Эмилия Кларк приняла участие в записи подкаста Armchair Expert, где рассказала, как ее заставляли сниматься обнаженной в сериале.
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Политика

Джонсон сравнил роль России в Brexit с Бермудским треугольником

Премьер Великобритании Борис Джонсон, выступивший, по словам оппозиции, против публикации доклада о якобы имевших место попытках вмешательства России в референдум по Brexit, на предвыборных дебатах сравнил подобные теории с бермудским треугольником.
Газета.Ru 06:06
Экономика

Минэкономразвития не станет менять прогноз по росту ВВП

Об ускорении роста ВВП в октябре, как писал News.ru, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
News.ru 05:59
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Путин рассказал об испытаниях под Северодвинском уникального оружия

Lenta.ru 21 ноября в 13:43
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В центре Сухуми произошла стрельба

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Спорт

В РУСАДА прокомментировали рекомендацию ВАДА о лишении статуса

Пахноцкая согласилась с тем, что, скорее всего, исполком ВАДА лишит РУСАДА статуса. Исполком WADA рассмотрит ситуацию с РУСАДА 9 декабря.
Спорт-Экспресс 05:35
Авто

Компания Kia презентовала новый кроссовер Kia KX3

В китайском Гуанчжоу марка представила обновленный внедорожник Kia KX3, который в России известен под именем Seltos.
SpeedMe вчера в 03:30
Космос

Впервые обнаружена галактика с тремя сверхмассивными черными дырами

До сих пор астрономы предполагали, что она образовалась в результате столкновения двух меньших галактик и поэтому содержит в своем ядре две черные дыры.
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Игорь Крутой и Николай Басков устроили потасовку в аэропорту

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Минкультуры подготовило поправки, согласно которым, с 2021 года власти начнут собирать данные о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах.
Дождь вчера в 00:31
Политика

Турция возобновила паромное сообщение с Крымом

Возобновлено грузовое паромное сообщение между Крымом и Турцией, прерванное несколько лет назад.
Вести Крым вчера в 06:01
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