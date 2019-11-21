Экономика

ВедомостиВедомости«Газпром газораспределение» продаст 3,6% акций «Газпрома»

«Газпром газораспределение» выставит на продажу на Московской бирже 850,59 млн, или 3,59%, обыкновенных акций «Газпрома», говорится в материалах газового холдинга.
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Компания «Газпром газораспределение» продала 3,59% акций «Газпрома»

ТАССвчера в 05:51

«Газпром» вновь продал весь объем квазиказначейских акций одному покупателю

Интерфаксвчера в 08:29

«Газпром» и его друзья: что стоит за сделкой с акциями газового монополиста на $3 млрд

Forbesвчера в 07:40

Продажа акций «Газпрома» и реформа «Яндекса»: 5 важных событий недели

РБКвчера в 11:43

«Газпром» оценил выставленные на продажу акции в 220 рублей

РИА Новостивчера в 01:32

Пакет акций «Газпрома» на 188 млрд рублей получил один покупатель

Ведомостивчера в 06:49

Продажа 3,6% «Газпрома» единственному покупателю помогла компании избежать коррекции цены акций

Finam.Ruвчера в 08:30
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Финансы

Эксперты спрогнозировали ослабление рубля к Новому году

Курс рубля к Новому году ослабнет до 64–65 за доллар, считают опрошенные РБК аналитики.
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Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии

Всего в операции участвовали Сергей Федотов (его настоящее имя, как утверждают расследователи, — Денис Сергеев), Сергей Павлов (Сергей Лютенко), Георгий Горшков (Петр Борисов), Иван Лебедев (Иван Терентьев), Николай Кононихин (Николай Ежов), Алексей Никитин (Алексей Калинин), Владимир Попов (Владимир Моисеев) и Данил Степанов (Данил Капралов).
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Вице-премьер Гордеев сообщил о рекордном урожае свеклы в 2019 году

Вице-премьер Алексей Гордеев в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным отчитался о рекордном за всю историю страны сборе сахарной свеклы.
РИА Новости 12:18
Общество

В Малайзии умер последний в стране суматранский носорог

ТАСС 18:57
Спорт

Сборная России по пляжному футболу стартовала на ЧМ с победы

В стартовом матче чемпионата мира по пляжному футболу сборная России переиграла Сенегал - 8:7.
Российская газета 00:35
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Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru 18:00
Наука

CRISPR пока не может помогать рожать умных и высоких детей

Несколько лет назад в распоряжении ученых появилась уникальная программа под названием CRISPR, которая позволяет вносить редактирование в геном будущего ребенка еще на стадии эмбриона.
Собеседник вчера в 06:59
Авто

Dodge Charger с двигателем 9,4 литра из «Форсажа» продадут на аукционе

Под капотом кастома установлен 9,4-литровый двигатель Hemi V8 с двойным турбонаддувом, который выдаёт более 2250 лошадиных сил на специальном гоночном бензине и около 600 лошадиных сил на обычном американском 91-м топливе.
Motor вчера в 03:24
Общество

Светлана Лобода попала на постер группы Тилля Линдеманна

Певица Светлана Лобода, которой приписывают роман с Тиллем Линдеманном, попала на постер группы Lindemann.
Дни24 вчера в 01:10
Политика

Будущий посол США назвал условие улучшения отношений с Россией

«Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы Минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов», — говорится в заявлении официального представителя Госдепа Морган Ортагус.
РБК 17:57
Общество

Tesla получила уже 146 тысяч заказов на электропикап Cybertruck

Основатель Tesla Илон Маск сообщил, что компания получила уже 146 тысяч заказов на новый электромобиль - пикап Cybertruck.
РИА Новости 17:17
Кино

Минкульт начнет собирать данные о просмотрах сериалов в Сети

Министерство культуры подготовило поправки в закон о кинематографии, которые предполагают сбор данных о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах.
VSE42.RU 21 ноября в 23:38
Происшествия

В Малайзии задержали судно с россиянином и украинцами на борту

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Министр иностранных дел Швеции Анн Линде сообщила, что иностранные граждане не хотят приезжать в Швецию, так как у этой страны негативный образ за рубежом.
Pravda.Ru вчера в 12:29
Шоу-бизнес

Сын Наташи Королевой вышел в свет с новой девушкой

Неожиданно для всех сын певицы Наташи Королевой и стриптизера Сергея Глушко пришел в кинотеатр "Октябрь" с новой девушкой.
КП - Новосибирск вчера в 09:05
Общество

Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле

РИА Новости 15:32
Политика

Министр ВМС США был готов уйти в отставку из-за несогласия с Трампом

Министр военно-морских сил (ВМС) США Ричард Спенсер выражал готовность уйти в отставку из-за несогласия с американским лидером Дональдом Трампом о наказании обвиненного в преступлении военного.
Известия 18:21
Политика

Зеленского высмеяли за форму с черепом на шевроне

Президент Украины Владимир Зеленский одел форму с черепом на шевроне, на котором изображен череп.
Газета.Ru 19:38
Энергетика

Кабмин Украины хочет утвердить страховую цену на газ для населения

Кабинет министров Украины планирует утвердить с 1 января 2020 года страховую цену на газ для населения, заявил глава минэнерго Украины Алексей Оржель.
РИА Новости 21 ноября в 17:00
Политика

Путин обсудил возвращение старообрядцев в Россию

РИА Новости 10:14
Происшествия

Мэр Тулуна попал в ДТП, его жена погибла

Мэр города Тулуна Юрий Карих попал вечером в серьезную аварию в Черемховском районе Иркутской области.
Российская газета 09:29
Технологии

Google Stadia предрекли «монументальный провал» сразу после релиза

Западные СМИ не заставили себя долго ждать и уже предрекли Google Stadia «монументальный провал».
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Технологии

Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp

"WhatsApp не только не защищает ваши сообщения, это приложение постоянно используется в качестве троянского коня для отслеживания фотографий и сообщений, не имеющих отношения к мессенджеру", — написал он в Telegram-канале.
РИА Новости 20 ноября в 21:06
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Пожар в жилом доме в Королеве ликвидировали

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Медведев выступил против жесткого определения неполного рабочего дня

Премьер-министр и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев выступил против жесткого определения понятия «неполный рабочий день» в Трудовом кодексе, потому что оно «толкуется по-разному».
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Косторная снова обошла Загитову на Гран-при в Японии

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Оказывается, во время отпуска на Шри-Ланке мужчину укусил комар, это и стало причиной появления трехсантиметрового червя в глазу.
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Интернет

Twitter разрешил пользователям скрывать ответы к своим публикациям

Американская компания Twitter, владеющая одноименной социальной сетью, приняла решение позволить пользователям скрывать ответы на свои публикации.
Известия 21 ноября в 13:02
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Чушь победила: Когда протрезвеет Минздрав во главе со Скворцовой

«Мужчина почувствовал ухудшение здоровье, была проведена реанимация силами соседей по очереди, быстро прибыли сотрудники диспансера, подъехала скорая, но, к сожалению, спасти мужчину не удалось», - сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя министра здравоохранения Татарстана Альмира Абашева.
Свободная Пресса 02:22
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Путин предостерег единороссов от словоблудия и конъюнктурщины

Пустословы и конъюнктурщики, причисляющие себя к «Единой России», легко могут ее предать, предостерег президент Владимир Путин.
Ведомости 07:46
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