Экономика

ВедомостиВедомостиПакет акций «Газпрома» на 188 млрд рублей получил один покупатель

«Газпром» продал 3,59% своих квазиказначейских акций одному покупателю, свидетельствуют данные Московской биржи. Согласно им, неизвестный инвестор провел одну сделку с 850,59 акции компании на 187,7 млрд руб.
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Пакет акций «Газпрома» на 188 млрд рублей получил один покупатель

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Продажа 3,6% «Газпрома» единственному покупателю помогла компании избежать коррекции цены акций

Finam.Ru22 ноября в 08:30
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