Экономика
ВедомостиПакет акций «Газпрома» на 188 млрд рублей получил один покупатель
«Газпром» продал 3,59% своих квазиказначейских акций одному покупателю, свидетельствуют данные Московской биржи. Согласно им, неизвестный инвестор провел одну сделку с 850,59 акции компании на 187,7 млрд руб.
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Трансфер Миранчука обойдется «Ювентусу» в 20 млн евро
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На оккупированной территории ДНР военный грузовик ВСУ был подбит точным выстрелом из противотанкового управляемого ракетного комплекса на территории населенного пункта Шумы близ Торецка, передаёт пропагандистский центр штаба оккупационной операции.
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Выход Half-Life: Alyx состоится в марте 2020 года. До выхода игру можно приобрести со скидкой в 10% – 976 pублей.
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Некоторые россияне бояться посещать Швецию из-за негативного образа страны, сообщила глава шведского МИДа Анн Линде в интервью Aftonbladet.
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Оказалось, что Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова узнали о своем диагнозе в один день.
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Компания Tesla представила электрический пикап Cybertruck с необычным дизайном и высокими характеристиками.
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Ученые назвали одну из возможных причин возникновения болезни Паркинсона.
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Премьер-министр и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев выступил против жесткого определения понятия «неполный рабочий день» в Трудовом кодексе, потому что оно «толкуется по-разному».
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Общество
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Американская компания L Brands, владелец бренда нижнего белья Victoria's Secret, официально объявила об отмене ежегодного Victoria's Secret Fashion Show, сообщает журнал Fortune.
Политика
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Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал заявление команды президента Украины Владимира Зеленского о разработке плана по "возвращению" полуострова Крым.
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Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
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Космические струны, кротовые норы и черные дыры: что ученые знают о путешествиях во времени и телепортации
Кротовые норы представляют собой своего рода перемычку, соединяющую две точки пространства-времени.
Общество
Генпрокурор США уверен в самоубийстве финансиста Эпштейна
Расследования ФБР и генерального инспектора Минюста США убедили Барра в том, что Эпштейн совершил самоубийство.
Теннис
Сборная России по теннису вышла в полуфинал Кубка Дэвиса
Сборная России пробилась в полуфинал Кубка Дэвиса по теннису, одолев Сербию со счетом 2:1. Командный турнир с участием 18 сборных проходит в Мадриде.
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Суд отправил под домашний арест пенсионера за пост в соцсети
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Экономика
Каждый второй заёмщик в России отдал за кредиты более 50% дохода
Каждый второй заёмщик в России тратил в 2019 году на выплаты по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода.