Экономика
ВедомостиПакет акций «Газпрома» на 188 млрд рублей получил один покупатель
«Газпром» продал 3,59% своих квазиказначейских акций одному покупателю, свидетельствуют данные Московской биржи. Согласно им, неизвестный инвестор провел одну сделку с 850,59 акции компании на 187,7 млрд руб.
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«Газпром» вновь продал весь объем квазиказначейских акций одному покупателю
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«Газпром» и его друзья: что стоит за сделкой с акциями газового монополиста на $3 млрд
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