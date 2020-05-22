Налоговая помощь гражданам, бизнесу и НКО Депутаты также приняли закон о налоговых мерах поддержки россиян, бизнеса и социальных некоммерческих организаций на фоне эпидемии COVID-19.

с чего всё началось

Ежемесячные пособия по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет будут увеличены в два раза. Соответствующий пакет мер поддержки был одобрен в Госдуме в третьем и окончательном чтении. Принятые меры поддержки затрагивают семьи с детьми, а также безработных граждан и самозанятых россиян.

Пакет мер поддержки граждан и бизнеса был принят в Госдуме

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