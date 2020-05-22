Коронавирус

Экономика сегодняЭкономика сегодняПакет мер поддержки граждан и бизнеса был принят в Госдуме

Ежемесячные пособия по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет будут увеличены в два раза. Соответствующий пакет мер поддержки был одобрен в Госдуме в третьем и окончательном чтении. Принятые меры поддержки затрагивают семьи с детьми, а также безработных граждан и самозанятых россиян.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Госдума приняла закон об увеличении пособий на детей

Налоговая помощь гражданам, бизнесу и НКО Депутаты также приняли закон о налоговых мерах поддержки россиян, бизнеса и социальных некоммерческих организаций на фоне эпидемии COVID-19.
РИА Новостивчера в 15:15

Подробнее о событии

Госдума приняла пакет законов по поддержке граждан и бизнеса

Daily Stormвчера в 06:11

Госдума приняла третий «антивирусный» пакет законов по поддержке граждан и бизнеса

Росбалтвчера в 05:44

Госдума в окончательном чтении утвердила новый пакет поддержки населения и экономики

Вести.Ruвчера в 05:54

Новый пакет мер по поддержке граждан и бизнеса: что принято

Государственная Дума РФвчера в 05:35

Госдума приняла пакет антикризисных мер поддержки

Право.рувчера в 05:58

В Госдуме одобрили пакет неотложных мер поддержки при пандемии

Комсомольская правдавчера в 05:42

С 1 июня в России увеличатся пособия родителям на ребенка в возрасте до полутора лет

Первый каналвчера в 00:35
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 23:43, Ашберн
Политика

Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность голосования на выборах дистанционно и по почте.
RT на русском 09:02
4,3K
Политика

Экс-депутат Рады назвала условие непобедимости России

Экс-депутат Верховной рады Украины Анна Герман назвала условие непобедимости России. Соответствующее заявление она сделала в эфире NewsOne.
Газета.Ru 22:40
9
Общество

Всероссийский последний звонок для школьников пройдет онлайн 25 мая

Эхо Москвы 06:30
115
Фигурное катание

Загитова начнет тренировки в Новогорске позднее других фигуристок

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова возобновит тренировки в составе сборной России позднее других фигуристок.
Metaratings 10:11
Общество

NYT отвела первую полосу газеты именам жертв коронавируса в США

В воскресенье газета New York Times отвела всю первую полосу статье о погибших от коронавируса в США.
Московский Комсомолец 23:28
Общество

Пик коронавируса в России прошёл только столичный регион

Москва и Подмосковье — единственные регионы в России, которые преодолели пик заболеваемости коронавирусом.
RT на русском 22:16
31
Политика

В ЛНР рассказали о результатах переговоров с Украиной

Заявление о провале переговоров на заседании Контактной группы сделал полномочный представитель ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего, сообщает 23 мая Луганский информационный центр.
ИА Красная Весна 16:58
9
Политика

Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму

Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Коммерсантъ 04:40
2,1K
Происшествия

Захвативший заложников в банке мужчина требовал Ольгу Бузову

Заложник из банка Федор П. вел прямую трансляцию из отделения на Земляном валу, захваченного неизвестным.
Московский Комсомолец 08:27
71
Шоу-бизнес

Елена Степаненко: «После 74 лет мужчин тянет к марамойкам»

Территория новостей 09:15
3
Общество

Стало известно, как будут работать магазины одежды после пандемии

Шишкин добавил, что подобные сервисы станут массовыми уже к концу 2020 года.
News.ru 22:15
1
Здоровье

В Ростовской области выявлен крупный очаг заражения коронавирусом

В Ростовской области число новых выявленных случаев коронавируса составило 353, в то время, как накануне было зарегистрировано 138 человек с коронавирусом.
Газета.Ru 09:37
502
Происшествия

Полиция разыскивает пропавшую в Иркутске девушку

Полиция Иркутска разыскивает пропавшую без вести 25-летнюю Надежду Полякову, которая накануне отправилась Еловку Иркутского района, и до настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно.
ИркСиб 22:18
Политика

Иранский топливный танкер достиг вод Венесуэлы, несмотря на угрозы США

Первый из пяти иранских танкеров с топливом приблизился в субботу к водам Венесуэлы, несмотря на предупреждение со стороны Вашингтона о возможности применения мер в отношении Ирана за поставку топлива в южноамериканскую страну.
ТАСС 21:40
15
Армия и оружие

Российские «Панцири» и «Тигры» заметили в Ливии

Lenta.ru 16:52
1,1K
Шоу-бизнес

Шнуров в стихах высмеял слова Пригожина о «бедствиях»

Газета.Ru 09:04
61
Футбол

«Барселона» исключила уход шестерых игроков летом

Единственным игроком, которого сине-гранатовые хотели бы приобрести летом, является Лаутаро Мартинес, и ради его перехода клуб готов пожертвовать некоторыми игроками.
Газета.Ru 08:26
Происшествия

Офис Медведчука в Киеве атаковали радикалы

В Киеве радикалы атаковали офис главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутата Верховной рады Виктора Медведчука.
Lenta.ru 09:26
90
Армия и оружие

Крейсеру «Аврора» — 120 лет

Символ Октябрьской революции — крейсер «Аврора» — был спущен на воду в Петербурге ровно 120 лет назад, 24 мая 1900 года.
Парламентская газета 17:12
Политика

Ким Чен Ын впервые за три недели появился на публике

Российская газета 21:52
8
Общество

Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет

Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ вчера в 07:28
2,4K
Общество

Названо условие остановки распространения коронавируса в России

«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95-процентный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском 23:15
278
Шоу-бизнес

Адвокат Лолиты заявил в полицию на ее бывшего мужа

РИА Новости 18:13
14
Армия и оружие

В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ

Народная милиция ДНР за последние сутки уничтожила позиции ВСУ, с которых велись обстрелы населенного пункта Верхнеторецкое, передает оперативное командование самопровозглавшенной республики.
Российская газета вчера в 07:16
1,9K
Общество

Вывозной рейс с россиянами вылетел из Нью-Йорка

Газета.Ru 20:45
8
Шоу-бизнес

Константина и Софью Эрнст поздравили с рождением ребенка

Новость о рождении еще одного малыша в семье Константина и Софьи Эрнст появилась на Telegram-канале вслед за сообщением о том, что стала мамой и известная стилистка Оксана Он.
Летидор 09:27
Общество

Работавшую в бикини тульскую медсестру поддержал глава Минздрава

Медсестру регионального инфекционного госпиталя, вышедшую на работу в купальнике под прозрачным защитным костюмом, поддержали министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк, губернатор Алексей Дюмин и главврач больницы.
Русская Планета вчера в 03:29
3K
Космос

SpaceX провела успешное испытание Falcon 9 перед запуском Crew Dragon

Компания SpaceX провела успешное испытание ракеты-носителя Falcon 9, которой на следующей неделе предстоит осуществить запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС, сообщила компания в своем Twitter-аккаунте.
РИА Новости вчера в 19:58
62
Общество

Эксперт предположила снижение пенсионного возраста в России

Возраст выхода на пенсию в России могут снизить из-за сокращения рынка труда, заявила доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.
Daily Storm 09:58
1,9K
Авто

Компания Renault готовит кросс-универсал — преемника Lada Largus

Компания Dacia (румынская «дочка» Renault) выпустит бюджетный кросс-универсал, который станет близким «родственником» следующего Renault Logan.
Автоновости дня 04:55
8
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное