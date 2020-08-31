Пакет новых законопроектов начнет действовать в России с 1 сентября
Новые законы вступят в силу с 1 сентября текущего года. Школьников будут обеспечивать бесплатным одноразовым горячим питанием. Учителя начнут получать надбавку в объеме 5 тысяч рублей за классное руководство.В источнике
С чего всё началось
Стало известно, что изменится в жизни россиян с 1 сентября
С 1 сентября в России вступает в силу закон, согласно которому все школьники с первого по четвертый класс должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день.
ФАН30 августа в 07:05
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