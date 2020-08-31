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Политика Сегодня
Политика Сегодня

Пакет новых законопроектов начнет действовать в России с 1 сентября

Новые законы вступят в силу с 1 сентября текущего года. Школьников будут обеспечивать бесплатным одноразовым горячим питанием. Учителя начнут получать надбавку в объеме 5 тысяч рублей за классное руководство.В источнике
С чего всё началось
ФАН

Стало известно, что изменится в жизни россиян с 1 сентября

С 1 сентября в России вступает в силу закон, согласно которому все школьники с первого по четвертый класс должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день.
ФАН30 августа в 07:05
Подробнее о событии
ИА Красная Весна

С сентября в РФ вступает в силу несколько новых законов

ИА Красная Веснавчера в 00:33
Gazeta.SPb

Какие изменения ждут жителей России с 1 сентября

Gazeta.SPbвчера в 02:27
iReactor

В РФ с 1 сентября вступит в силу пакет новых законопроектов

iReactorвчера в 00:43
РБК

Что изменится в законах в сентябре 2020 года

РБК17:00
Газета Кемерова

Стало известно, что изменится в школьных правилах с 1 сентября

Газета Кемеровавчера в 22:13
Экономика сегодня

СМИ опубликовали список «осенних» изменений в жизни россиян

Экономика сегоднявчера в 22:12
ФАН

Стало известно, что изменится в жизни россиян с 1 сентября

ФАН30 августа в 07:05

Суд в Минске вынес приговор двум россиянам по делу о взрывах на салюте

Суд в Минске признал двух россиян — Константина Денисова и Максимилиана Сапронова — виновными в нарушении правил обращения с пиротехническими изделиями, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 299 Уголовного кодекса Белоруссии) и приговорил каждого к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, сообщает издание Tut.by.
РБК05:40
10

Суд вынес приговор фигуранту дела о фотографии генерала Власова

Следствие установило, что житель Перми опубликовал на сайте акции «Бессмертный полк» фотографию генерала Андрея Власова, который во время Великой Отечественной войны участвовал в боевых действиях на стороне нацистской Германии против СССР и был признан изменником Родины.
Известия07:20
115

В Госдуму внесли законопроект об основах регулирования маркетплейсов

Первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" Федот Тумусов внес в Госдуму законопроект о магазинах мобильных приложений, согласно которому владелец или правообладатель ОС не должен ограничивать или запрещать установку на нее стороннего маркетплейса.
Газета.Ru06:35
1

Ученые рассказали, почему физические упражнения снимают стресс

Группа исследователей из Медицинской школы Университета Эмори предположила, что бороться со стрессом поможет нейропептид галанин, который вырабатывает организм некоторых животных и человека во время физической активности.
Naked Science08:43

В ООН ответили Поклонской по вопросу о водной блокаде Крыма Украиной

Управление верховного комиссара ООН по правам человека затребовало дополнительные сведения по вопросу водоснабжения Крыма и перекрытии украинскими властями поставок воды по Северо-Крымскому каналу.
Газета.Ru03:24
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Почти 2 млн автомобилей проехало по Крымскому мосту за лето 2020 года

Как сообщает пресс-служба Росавтодора, почти 2 млн машин воспользовались транспортным переходом через Керченский пролив этим летом, включая почти 200 тыс. грузовых автомобилей и 14 тыс. автобусов.
Тарантас Ньюс08:23
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Силуанов подтвердил переговоры с Минском о рефинансировании госдолга

Министерства финансов России и Белоруссии начинают обсуждать технические условия и объем кредитов, которые Минск получит для рефинансирования долга перед Москвой, сообщил глава российского Минфина Антон Силуанов.
Интерфакс07:06
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Таш Саркисян: «Поздравляю Алексея Миранчука с тем, что он вырвался из этого ада — „Локомотива“ и РПЛ»

Известный российский продюсер, шоумен и болельщик «Локомотива» Арташес Саркисян прокомментировал переход Алексея Миранчука в «Аталанту» и слухи о возможном возвращении Дениса Глушкова в «Локомотив».
Sport24.ru07:27