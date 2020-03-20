Коронавирус
КоммерсантъПакет помощи американской экономике может превысить $2 трлн
Из-за пандемии вируса COVID-19 и падения цен на нефть пакет стимулирования американской экономики может превысить $2 трлн. Об этом сообщил телеканалу Fox News главный экономический советник президента США Ларри Кудлоу. Если пакет на эту сумму будет принят, он станет крупнейшим в истории.
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Деньготерапия коронавируса: как бороться с экономическими последствиями пандемии?
BFM.ru20 марта в 20:09
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США стали третьей по числу зараженных коронавирусом страной
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Общество
В России могут приостановить работу кинотеатров
Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.
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Итальянская журналистка: «Почему умирающих людей нельзя обеспечить ватными палочками, а Дибалу и его подругу можно?»
Журналистка Сельваджия Лукарелли выразила недовольство тем, что в Италии в первую очередь оказывают помощь состоятельным людям, которые заражены коронавирусом.
Экономика
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В Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение
Материальный ущерб пока не оценен. По словам премьера Хорватии Андрея Пленковича, землетрясение в Загребе стало сильнейшим за 140 лет.
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ЦБ не увидел необходимости во введении прямых выплат гражданам России
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Энергетика
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«Яндекс.Эфир» открыл платформу для видеоблогеров
«Яндекс.Эфир» открыл новую платформу для видеоблогеров. Сообщает новостное интернет-издание Evo-rus.com.
Экономика
Страховщики предложили временно расширить тарифный коридор ОСАГО
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Футбол
Тренеры Российской премьер-лиги выбрали лучшего игрока сезона
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал тремя лучшими игроками сезона «железнодорожников» Маринато Гилерме, Крыховяка и Алексея Миранчука.
Армия и оружие
Немецкие журналисты высмеяли американский антироссийский ролик
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Экономика
Минэкономики разработало механизм поддержки туроператоров из-за вируса
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Музыка
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Эпизод нового фильма Бекмамбетова сняли дистанционно в Петербурге
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Выставочники России попросили Мишустина ввести выплаты персоналу на период простоя
Руководители выставочных комплексов и конгресс-центров России опубликовали меморандум, адресованный председателю правительства страны Михаилу Мишустину, о необходимости господдержки отрасли в связи с пандемией коронавируса, из-за чего во всех регионах запрещено проведение массовых мероприятий численностью более 50 человек.
Армия и оружие
Американский военный журнал нашел единственный недостаток у Ту-160
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Голикова поручила Минфину ускорить подготовку закона о социальном заказе
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова поручила Минфину ускорить подготовку закона о социальном заказе, — сообщает АСИ.