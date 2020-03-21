Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъПакет помощи американской экономике может превысить $2 трлн

Из-за пандемии вируса COVID-19 и падения цен на нефть пакет стимулирования американской экономики может превысить $2 трлн. Об этом сообщил телеканалу Fox News главный экономический советник президента США Ларри Кудлоу. Если пакет на эту сумму будет принят, он станет крупнейшим в истории.
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Пакет стимулирования экономики США может превысить $2 триллиона

РИА Новости21 марта в 02:18

В США обсуждается выделение $2 трлн на борьбу с COVID-19

Красная веснавчера в 05:22

Пакет помощи американской экономике может превысить $2 трлн

Коммерсантъ21 марта в 07:34

Белый дом подтвердил планы стимулирования экономики на $2 трлн

ПРАЙМ21 марта в 12:44

Пакет стимулирования экономики США может превысить 2 триллиона долларов

Ореанда-Новости21 марта в 02:39

Американская экономика может получить крупнейший в истории пакет помощи

Эхо Москвы21 марта в 08:32

Трамп: пакет экстренных экономических мер США не предусматривает помощь другим странам

ТАССвчера в 20:25
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Хоккей

Хоккейный клуб «Трактор» приостановил тренировки

Для челябинских хоккеистов на две недели приостановили тренировки из-за коронавируса. Решение об этом приняло руководство хоккейного клуба.
Эхо Москвы в Челябинске 02:14
Общество

В России зарегистрировали 71 новый случай заражения коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировали 71 новый случай заражения коронавирусом.
Дождь 02:12
Общество

Названы самые высокооплачиваемые профессии по России

Названы профессии, на которых работники получают самые высокие зарплаты в российских регионах. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 19:13
Энергетика

Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%

Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает 8-9%, свидетельствуют данные бирж.
РИА Новости вчера в 18:35
Общество

Роскачество обнаружило в молоке кишечную палочку

Роскачество при повторном исследовании молока шести популярных торговых марок обнаружила в одном из товаров кишечную палочку, следует из сообщения компании.
РИА Новости 01:29
Общество

Собянин: москвичи старше 65 лет обязаны соблюдать домашний режим с 26 марта

Москвичи старше 65 лет обязаны соблюдать домашний режим с 26 марта - Собянин.
ТАСС 02:08
Политика

Китай передал России более 25 млн защитных масок

«Самолёт Ан-124 ВКС России доставил из Китайской Народной Республики на аэродром Чкаловский 25,5 млн индивидуальных защитных масок», — приводит РИА Новости сообщение оборонного ведомства.
RT на русском вчера в 23:18
Общество

Более 120 тысяч человек обратились на горячую линию Депздрава Москвы

Более 120 тысяч жителей столицы обратились на горячую линию Департамента здравоохранения Москвы с вопросами о коронавирусе.
Вечерняя Москва 01:39
Общество

Россия ограничит авиасообщение с Турцией

Ограничение начнет действовать с 00:00 23 марта. Чартерные рейсы будут выполняться при условии перевозки граждан России до полного вывоза.
АТВмедиа вчера в 11:45
Киберспорт

Steam вновь установила рекорд по пиковому онлайну

Steam обновила рекорд по пиковому онлайну.
CyberSport.ru вчера в 04:41
Общество

Правительство приостановило Всероссийскую диспансеризацию

Правительство приостановило проведение Всероссийской диспансеризации взрослого населения.
Российская газета 02:13
Здоровье

В Италии назвали еще одну причину высокой смертности

Причиной высокой смертности заразившихся коронавирусом в Италии, помимо демографических особенностей страны, является система тестирования, предполагающая проверку только пациентов с ярко выраженными симптомами.
Lenta.ru 00:52
Общество

В Гидрометцентре предупредили о приходе необычного антициклона

Иными словами, по ночам в антициклоне и ясном небе происходит сильнейшее охлаждение воздуха.
Российская газета вчера в 21:00
Наука

В Израиле из военного беспилотника сделали аэротакси

News.ru 01:56
Энергетика

Bloomberg: Нефтяная война с Россией станет концом роскошной жизни в Саудовской Аравии

На нефтяные державы Персидского залива надвигается упадок из-за ценовой войны с Россией, пишет обозреватель Дэвид Фиклинг в новой колонке на Bloomberg.
Комсомольская правда вчера в 04:10
Общество

В Москве закрыли фитнес-клубы и бассейны

В Москве с 21 марта прекращается доступ посетителей в бассейны, а также фитнес-центры и аквапарки.
Московский Комсомолец 21 марта в 11:23
Политика

Гордон заявил о риске распада Украины

Киев, 23 марта 2020, 08:41 — REGNUM Украина может прекратить своё существование из-за пандемии коронавируса и нефтяного кризиса, заявил украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон в эфире телеканала «НАШ».
REGNUM 01:41
Шоу-бизнес

Ольга Бузова легла в клинику, чтобы провериться на онкологию

Недавно Бузова сообщила, что легла в клинику в Подмосковье, дабы провериться на различные заболевания, в том числе и на онкологию.
Bimru.ru вчера в 11:25
Происшествия

Еще у троих жителей Челябинской области выявили коронавирус

Анализы на коронавирусную инфекцию показали положительный результат еще у троих жителей Челябинской области, передает РИА "Новости" со ссылкой на заместителя губернатора региона Ирину Гехт.
Газета.Ru 01:12
Космос

Рогозин объявил об успешном выводе спутников OneWeb на орбиту

Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин заявил, что 34 британских спутника OneWeb были успешно выведены на орбиту ракетой-носителем «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат- М».
ФАН 21 марта в 18:45
Политика

В Германии осудили телеканал ARD за поздравление Лаврова с юбилеем

Немецкая ежедневная газета Bild раскритиковала телеканал ARD за поздравление министра иностранных дел России с юбилеем.
Известия вчера в 18:26
Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 23 марта

Погибшие и пострадавшие По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество зараженных новым коронавирусом в мире превысило 292 тыс. Лидером по количеству подтвержденных случаев, по данным SCMP, остается материковый Китай (81093), на втором месте — Италия (59138), на третьем — США (32057), где количество выявленных носителей превысило число заразившихся в Испании (28572).
РБК 01:15
Хоккей

«Лучший хоккеист в мире прямо сейчас» - нью-йоркские болельщики о Панарине

Cassano: - Я не хочу показаться упрямцем, но, по моему мнению, Панарин является лучшим хоккеистом в мире прямо сейчас и, наверное, выдает один из самых впечатляющих сезонов среди всех игроков «Нью-Йорк Рейнджерс» в истории клуба.
ИноПроСпорт 21 марта в 23:36
Общество

В Марокко вылетел спецрейс для эвакуации россиян

Спецрейс российской авиакомпании Azur air вылетел в Марокко для вывоза россиян, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя компании.
Газета.Ru 02:04
Общество

ГИБДД установит камеры для фиксации использования телефонов водителями

ГИБДД планирует ввести в работу камеры, фиксирующие использование водителями мобильного телефона за рулем.
Известия 00:47
Политика

Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь

Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Ведомости вчера в 16:55
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
РИА Новости 21 марта в 14:59
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова вернулась в Россию с детьми, но без Джигана

На своей странице в соцсети Instagram Оксана Самойлова опубликовала короткое видео со стоящими в аэропорту чемоданами и надписью Home.
RuNews24.ru вчера в 18:31
Армия и оружие

Новые украинские десантные катера сравнили с братской могилой

Украинские десантно-штурмовые катера «Кентавр» оказались такими же сырыми и некачественными, как и их предшественники.
Известия вчера в 18:00
Армия и оружие

На авиабазе «Хмеймим» заметили странную площадку

На российской авиабазе "Хмеймим" в Сирии специалисты заметили странную разрушенную площадку. Ее видно с опубликованных спутниковых снимков.
Piter.tv 01:57
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