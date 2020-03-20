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КоммерсантъКоммерсантъПакет помощи американской экономике может превысить $2 трлн

Из-за пандемии вируса COVID-19 и падения цен на нефть пакет стимулирования американской экономики может превысить $2 трлн. Об этом сообщил телеканалу Fox News главный экономический советник президента США Ларри Кудлоу. Если пакет на эту сумму будет принят, он станет крупнейшим в истории.
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