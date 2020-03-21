Пакет стимулирования американской экономики объемом не менее $1,4 трлн не смог набрать необходимое количество голосов в Сенате США, сообщает Reuters. Ему не удалось набрать необходимые 60 голосов на процедурном голосовании.

Пакет помощи американской экономике не прошел голосование в Сенате

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