Коронавирус
КоммерсантъПакет помощи американской экономике не прошел голосование в Сенате
Пакет стимулирования американской экономики объемом не менее $1,4 трлн не смог набрать необходимое количество голосов в Сенате США, сообщает Reuters. Ему не удалось набрать необходимые 60 голосов на процедурном голосовании.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Деньготерапия коронавируса: как бороться с экономическими последствиями пандемии?
BFM.ru20 марта в 20:09
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 20:17, Ашберн
Общество
Financial Times: в Германии возникла аномалия с коронавирусом
Немецкое издание сообщает об аномалии с распространением коронавируса нового типа в Германии, которая заключается в том, что в стране наблюдается очень низкий уровень смертности от опасного вируса при достаточно большом числе заболевших.
Политика
Саакашвили заявил о неготовности Украины к кризису в отличие от России
«У государства нет ресурсов, потому что, по большому счету, на Украине нет государства, нет государственных институтов», — заявил Саакашвили.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $25 за баррель
После открытия торгов на лондонской бирже ICE, цена на нефть марки Brent упала до значения $24,83 за баррель.
Здоровье
Инфекционист Цыганова рассказала, кому вреден чеснок
Врач-инфекционист Елена Цыганова рассказала, при каких заболеваниях употребление чеснока может навредить здоровью.
Армия и оружие
Первые самолёты ВКС РФ с военными врачами приземлились в Италии
Москва, 23 марта 2020, 00:27 — REGNUM Первые два самолета военно-транспортной авиации ВКС России с передовой группой российских военных специалистов и оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий прибыли на авиабазу ВВС Италии Практик де Маре, расположенную неподалёку от Рима, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Политика
В Германии осудили телеканал ARD за поздравление Лаврова с юбилеем
Немецкий телеканал назвал главу российского МИДа Сергея Лаврова «марафонцем», порекомендовав купить книгу с его фотографиями в честь 70-летнего юбилея политика.
Здоровье
Назвали сроки, когда эпидемия коронавируса в России пойдет на спад
Распространение коронавируса на территории России, предположительно, пойдет на спад через два месяца.
Политика
Минобороны РФ: США беспардонно разворовывают национальные недра Сирии
США разворовывают нефтяные ресурсы Сирии и с помощью санкций пытаются задушить ее экономику, заявил заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин.
Политика
Минздрав Украины предложил ввести в стране чрезвычайное положение
Министр здравоохранения Украины Илья Емец выступает за введение в стране чрезвычайного положения из-за угрозы распространения коронавируса.
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
Происшествия
При столкновении рейсовых автобусов под Тамбовом погибли люди
В результате ДТП погибли два человека, пострадали 15 человек. Пострадавших развозят в Жердевскую и Уваровскую районные больницы.
Экономика
Миронов предложил провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат работников учреждений и предприятий всех форм собственности.
Происшествия
В Нью-Йорке почти сто полицейских заразились коронавирусом
В Нью-Йорке почти сто полицейских заразились коронавирусом.
Экономика
Какие продукты могут подорожать в России вслед за долларом
Подорожание возникнет из-за роста валют по отношению к рублю, так как стоимость рыбной продукции зависит от мировых долларовых цен.
Происшествия
Глава села на Камчатке попал под статью за махинацию с пятью диванами
По версии следствия, в период с августа по сентябрь 2019 года глава сельского поселения "село Каменское" Пенжинского муниципального района из корыстных побуждений, заключил фиктивный договор купли-продажи с физическим лицом о покупке для нужд сельского поселения пяти диванов на сумму около 300 тысяч рублей.
Армия и оружие
Силы Хафтара впервые захватили турецкую БМП ACV-15 в Ливии
В ходе недавних боев бойцам Ливийской национальной армии фельдмаршала Хафтара удалось захватить в районе Триполи ценный трофей - боевую машину турецкого производства ACV-15.
Энергетика
Цены на газ в Европе упали к историческим минимумам
Цены на газ в Европе упали к историческим минимумам «Газпром» в этом году может получить самую низкую за 15 лет стоимость газа на своем основном экспортном рынке — в Европе.
Общество
Названы преимущества российских систем диагностики коронавируса
Российские тест-системы для диагностики инфекционного заболевания COVID-19 имеют преимущества перед разработками других стран.
Общество
В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом
В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Общество
Шойгу объяснил выбор места строительства Главного храма ВС России
Решение о строительстве главного храма Вооруженных Сил России в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке обусловлено тем, что именно с этого места советские войска в 1941 году начали движение на Запад.
Экономика
Первый туроператор в России ушел на дно из-за коронавируса
Руководитель списал потерю компании на мировую пандемию нового коронавируса и резкий скачок валюты из-за падения нефтяных цен.
Энергетика
Сечин прогнозирует стоимость нефти на уровне $60
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин прогнозирует стоимость барреля нефти на уровне $60 к концу года в случае ухода с рынка сланцевой нефти.
Гаджеты
Стартовали предварительные заказы на смартфон Redmi Note 9S
Авторитетный инсайдер Судханшу Амбхоре поделился информацией о том, что смартфон Redmi Note 9S, который официально анонсируют 26 марта, уже можно предзаказать во вьетнамских интернет-магазинах.
Происшествия
Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта
Здоровье
Установлен средний инкубационный период коронавируса
"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
Общество
Камеры будут фиксировать еще одно нарушение ПДД российскими водителями
Ранее, в феврале, сообщалось, что российские водители смогут обжаловать штрафы за нарушения ПДД, зафиксированные автоматическими камерами, через портал госуслуг.
Шоу-бизнес
Подольская показала, как Пресняков отдыхает на карантине
Певица Наталья подольская ошарашила подписчиков видео, на котором «пьяный папа» Владимир Пресняков играет с сыном.
Политика
Хаменеи назвал странным предложение США помощи Ирану с коронавирусом
Предложение властей США оказать помощь Ирану в борьбе с коронавирусом звучит странно, поскольку в Соединенных Штатах ситуация с SARS-CoV-2 стоит острее.
Автоспорт