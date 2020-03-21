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КоммерсантъКоммерсантъПакет помощи американской экономике не прошел голосование в Сенате

Пакет стимулирования американской экономики объемом не менее $1,4 трлн не смог набрать необходимое количество голосов в Сенате США, сообщает Reuters. Ему не удалось набрать необходимые 60 голосов на процедурном голосовании.
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Пакет по стимулированию экономики США не получил поддержку в сенате

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Пакет помощи американской экономике не прошел голосование в Сенате

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В США обсуждается выделение $2 трлн на борьбу с COVID-19

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Пакет стимулирования экономики США может превысить 2 триллиона долларов

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Американская экономика может получить крупнейший в истории пакет помощи

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Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $25 за баррель

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Инфекционист Цыганова рассказала, кому вреден чеснок

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Первые самолёты ВКС РФ с военными врачами приземлились в Италии

Москва, 23 марта 2020, 00:27 — REGNUM Первые два самолета военно-транспортной авиации ВКС России с передовой группой российских военных специалистов и оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий прибыли на авиабазу ВВС Италии Практик де Маре, расположенную неподалёку от Рима, сообщили в Министерстве обороны РФ.
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Политика

В Германии осудили телеканал ARD за поздравление Лаврова с юбилеем

Немецкий телеканал назвал главу российского МИДа Сергея Лаврова «марафонцем», порекомендовав купить книгу с его фотографиями в честь 70-летнего юбилея политика.
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Назвали сроки, когда эпидемия коронавируса в России пойдет на спад

Распространение коронавируса на территории России, предположительно, пойдет на спад через два месяца.
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Минобороны РФ: США беспардонно разворовывают национальные недра Сирии

США разворовывают нефтяные ресурсы Сирии и с помощью санкций пытаются задушить ее экономику, заявил заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин.
РИА Новости 17:51
Политика

Минздрав Украины предложил ввести в стране чрезвычайное положение

Министр здравоохранения Украины Илья Емец выступает за введение в стране чрезвычайного положения из-за угрозы распространения коронавируса.
РИА Новости 17:41
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Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
РИА Новости вчера в 14:59
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При столкновении рейсовых автобусов под Тамбовом погибли люди

В результате ДТП погибли два человека, пострадали 15 человек. Пострадавших развозят в Жердевскую и Уваровскую районные больницы.
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Экономика

Миронов предложил провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат работников учреждений и предприятий всех форм собственности.
ТАСС вчера в 03:24
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В Нью-Йорке почти сто полицейских заразились коронавирусом

В Нью-Йорке почти сто полицейских заразились коронавирусом.
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Экономика

Какие продукты могут подорожать в России вслед за долларом

Подорожание возникнет из-за роста валют по отношению к рублю, так как стоимость рыбной продукции зависит от мировых долларовых цен.
AmurMedia.ru 06:10
Происшествия

Глава села на Камчатке попал под статью за махинацию с пятью диванами

По версии следствия, в период с августа по сентябрь 2019 года глава сельского поселения "село Каменское" Пенжинского муниципального района из корыстных побуждений, заключил фиктивный договор купли-продажи с физическим лицом о покупке для нужд сельского поселения пяти диванов на сумму около 300 тысяч рублей.
Кам 24 19:14
Армия и оружие

Силы Хафтара впервые захватили турецкую БМП ACV-15 в Ливии

В ходе недавних боев бойцам Ливийской национальной армии фельдмаршала Хафтара удалось захватить в районе Триполи ценный трофей - боевую машину турецкого производства ACV-15.
Российская газета 09:07
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Цены на газ в Европе упали к историческим минимумам

Цены на газ в Европе упали к историческим минимумам «Газпром» в этом году может получить самую низкую за 15 лет стоимость газа на своем основном экспортном рынке — в Европе.
Коммерсантъ 18:24
Общество

Названы преимущества российских систем диагностики коронавируса

Российские тест-системы для диагностики инфекционного заболевания COVID-19 имеют преимущества перед разработками других стран.
Комсомольская правда 11:56
Общество

В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом

В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
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Оперный певец Пласидо Доминго заразился коронавирусом

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Общество

Шойгу объяснил выбор места строительства Главного храма ВС России

Решение о строительстве главного храма Вооруженных Сил России в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке обусловлено тем, что именно с этого места советские войска в 1941 году начали движение на Запад.
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Первый туроператор в России ушел на дно из-за коронавируса

Руководитель списал потерю компании на мировую пандемию нового коронавируса и резкий скачок валюты из-за падения нефтяных цен.
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Сечин прогнозирует стоимость нефти на уровне $60

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин прогнозирует стоимость барреля нефти на уровне $60 к концу года в случае ухода с рынка сланцевой нефти.
Коммерсантъ 20 марта в 16:52
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Стартовали предварительные заказы на смартфон Redmi Note 9S

Авторитетный инсайдер Судханшу Амбхоре поделился информацией о том, что смартфон Redmi Note 9S, который официально анонсируют 26 марта, уже можно предзаказать во вьетнамских интернет-магазинах.
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РИА Новости 20 марта в 04:35
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Установлен средний инкубационный период коронавируса

"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
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Камеры будут фиксировать еще одно нарушение ПДД российскими водителями

Ранее, в феврале, сообщалось, что российские водители смогут обжаловать штрафы за нарушения ПДД, зафиксированные автоматическими камерами, через портал госуслуг.
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Подольская показала, как Пресняков отдыхает на карантине

Певица Наталья подольская ошарашила подписчиков видео, на котором «пьяный папа» Владимир Пресняков играет с сыном.
ФАН вчера в 07:50
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Хаменеи назвал странным предложение США помощи Ирану с коронавирусом

Предложение властей США оказать помощь Ирану в борьбе с коронавирусом звучит странно, поскольку в Соединенных Штатах ситуация с SARS-CoV-2 стоит острее.
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Определились участники виртуальной гонки в Бахрейне

F1news.ru 14:51
Как работают Яндекс.Новости?
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