Экономика

ТАССТАССПакет в 3,59% акций «Газпрома» продается одному покупателю

Пакет в 3,59% акций "Газпрома", принадлежащий "Газпром газораспределение" (дочерняя компания холдинга), продается одному покупателю, следует из данных Московской биржи. Цена продажи пакета акций холдинга была установлена в размере 220,72 рубля за акцию.
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