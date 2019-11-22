Экономика
ТАССПакет в 3,59% акций «Газпрома» продается одному покупателю
Пакет в 3,59% акций "Газпрома", принадлежащий "Газпром газораспределение" (дочерняя компания холдинга), продается одному покупателю, следует из данных Московской биржи. Цена продажи пакета акций холдинга была установлена в размере 220,72 рубля за акцию.
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«Газпром» вновь продал весь объем квазиказначейских акций одному покупателю
Интерфакс22 ноября в 08:29
Продажа 3,6% «Газпрома» единственному покупателю помогла компании избежать коррекции цены акций
Finam.Ru22 ноября в 08:30
«Газпром» и его друзья: что стоит за сделкой с акциями газового монополиста на $3 млрд
Forbes22 ноября в 07:40
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