Общество

РБКРБКПахмутова ответила Путину на слова о награждении орденом

Композитор Александра Пахмутова пожелала президенту России Владимиру Путину, чтобы «получалось все доброе, хорошее, высокое, что вы хотели для нашей страны». Так она отреагировала на слова российского лидера о том, что он решил наградить ее орденом Андрея Первозванного.
Читать в источнике
Комментировать199

Подробнее о событии

Пахмутова встретила юбилей в Большом театре под песни «Главное, ребята» и «Нежность»

ТАСС11:34

Пахмутова ответила Путину на слова о награждении орденом

РБК13:50

Пахмутову наградили орденом Андрея Первозванного

Московский Комсомолец12:19

Мелодия надежды: Александра Пахмутова отметила юбилей на сцене

Известия16:01

Путин наградил Пахмутову орденом Андрея Первозванного

РИА Новости09:24

Путин наградит Пахмутову орденом Андрея Первозванного

RT на русском09:14

Путин поздравил Пахмутову с юбилеем и наградил её самым высоким орденом — видео

Life.ru09:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 17:14, Вашингтон
Политика

Президент Боливии объявил об отставке

Президент Боливии Эво Моралес заявил, что уходит в отставку после того, как военные страны призвали его оставить пост.
Газета.Ru 16:15
Общество

Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении

РИА Новости 07:43
Шоу-бизнес

Навка показала счастливую Заворотнюк на фото

На снимках звезда сериала "Моя прекрасная няня" позирует вместе с участниками Navka Show. В кадре Анастасия Заворотнюк выглядит счастливой.
Дни.ру 05:25
Политика

Зеленский подписал указ о неотложных мерах по реформам на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства», сообщается на его официальном сайте.
Коммерсантъ вчера в 08:22
Происшествия

Камера сняла избавляющегося от тела девушки преподавателя СПбГУ

Камера наружного наблюдения в Санкт-Петербурге сняла человека, выбрасывающего ночью тяжелый пакет в реку Мойку.
Известия 14:53
Армия и оружие

В ДНР сообщили об обстреле украинскими националистами автомобиля ВСУ

Ранее в ДНР сообщили, что утром 10 ноября украинские силовики из стрелкового оружия обстреляли участок разведения сил и средств в Петровском.
РБК 16:50
Космос

Роскосмос создал Центр по освоению планет Солнечной системы

Головной институт Роскосмоса - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИмаш) - создал Центр по исследованию и освоению планет и тел Солнечной системы.
ТК Звезда 07 ноября в 13:10
Политика

Хейли обвинила экс-госсекретаря Тиллерсона в действиях против Трампа

Экс-постпред США при ООН Никки Хейли в своей книге «При всем уважении» (With All Due Respect) рассказала о сотрудниках Белого дома, которые действовали против Дональда Трампа.
Известия 16:54
Общество

Леонида Якубовича прооперировали в Москве

В одной из московских клиник был прооперирован 74-летний шоумен и телеведущий Леонид Якубович, передает РЕН ТВ.
Газета.Ru 02:14
Футбол

Роналду заменили во 2-м матче подряд. Он сразу ушел в раздевалку

Sports.ru 16:09
Космос

НАСА завершает строительство ракеты для полета на Луну

Соединенные штаты приближаются к завершающей стадии космической программы, результатом которой обещается полет на Луну.
Аргументы недели 04:37
Футбол

Матч «Шахтер» – «Динамо» прерывался из-за расизма со стороны фанатов

РИА Новости 11:59
Политика

The Times назвала имена российских спонсоров Консервативной партии

Межпартийный комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности (ISC) подготовил доклад, в который вошли имена девяти российских бизнесменов, делавших пожертвования в пользу правящей Консервативной партии (тори) Великобритании.
Известия 09:14
Авто

В Россию привезли эксклюзивный гиперкар за 160 млн рублей

В общей сложности было выпущено 10 единиц данного купе. В 2017 году модель стоила 2,3 млн рублей (примерно 161 млн рублей).
CarsWeek.ru вчера в 01:37
Политика

Путин опередил Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса

Президент России Владимир Путин занял первую строчку в рейтинге доверия жителей Донбасса после проведения опроса.
Газета.Ru 06:10
Кино

Шесть российских фильмов стали претендентами на «Золотой глобус»

Мойка78 08 ноября в 21:43
Политика

Путин предложил разработать правила общения человека с ИИ

Президент РФ Владимир Путин предложил разработать свод этических правил взаимодействия человека с искусственным интеллектом.
Вести.Ru вчера в 11:08
Армия и оружие

В США назвали «худший кошмар» России

Худшим кошмаром Китая и России могла бы стать продажа атомных подводных лодок (АПЛ) США своим союзникам, пишет The National Interest.
Lenta.ru 16:03
Кино

Мультфильм «Семейка Аддамс» вновь возглавил российский прокат в выходные

Мультфильм "Семейка Аддамс" (The Addams Family) вновь стал лидером российского проката, собрав 157,5 млн рублей за минувшие четыре дня.
ТАСС 16:54
Политика

Премьер Польши раскритиковал ЕС за поддержку «Северного потока — 2»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил страны Евросоюза в поддержке строительства газопровода "Северный поток — 2".
РИА Новости 15:00
Авто

Конкурент BMW X5 от Genesis показал салон без камуфляжа

По прогнозам экспертов, после выхода на американский авторынок модель составит конкуренцию знаменитому Maybach от Mercedes.
CarsWeek.ru 00:40
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» в матче Английской премьер-лиги

Газета.Ru 15:13
Футбол

Хед-трик Месси помог «Барселоне» победить «Сельту»

Спорт день за днем вчера в 17:14
Шоу-бизнес

Ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова госпитализирована на Сейшелах

Врачи пытаются стабилизировать состояние ведущей «Дома-2». Ефременкова сильно переживала из-за отъезда Мондезира.
Актуальные Новости вчера в 09:19
Происшествия

Бывшего главу полиции чеченского города Аргун избили около бара в Москве

Собеседник 08:16
Политика

В «Слуге народа» сменят председателя на съезде партии

В Киеве в воскресенье, 10 ноября, пройдет съезд партии "Слуга народа" президента Украины Владимира Зеленского.
Газета.Ru вчера в 17:37
Наука

Ученые выяснили, предсказывает ли дежавю будущее

Энн Клири из Университета штата Колорадо представила научному сообществу новую теорию, которая раскрывает причины не только ощущения повторения события, то есть дежавю, но и "способности" предсказывать ближайшее будущее, пишет Science Daily.
Хайтек+ 07 ноября в 06:10
Происшествия

Московский поджигатель получил пожизненный срок

Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению 32-летнего Виктора Бондаренко за поджог квартиры на востоке столицы в прошлом году.
Вести.Ru 13:22
Общество

Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl

Коммерсантъ вчера в 16:04
Происшествия

На Украине убили адвоката по делу Вороненкова

На Украине в Житомирской области в лесу застрелили адвоката Святослава Пархоменко.
Московский Комсомолец 14:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александра Пахмутова
Композитор
Советский и российский композитор, пианистка, автор более 400 песен, общественный деятель. Герой Социалистического Труда. Народная артистка СССР. Лауреат двух Государственных премий СССР, Государственной премии РФ и Премии Ленинского комсомола. Кавалер двух Орденов Ленина. Жена и соавтор поэта Николая Николаевича Добронравова.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Апостол Андрей
Апостол Иисуса Христа
Один из двенадцати апостолов, учеников Иисуса Христа; первым, согласно Евангелию от Иоанна, был призван Иисусом Христом, поэтому назван Первозванным. В списках апостолов, приводимых в Евангелиях от Матфея и Луки, занимает второе место после своего брата, апостола Петра, но в Евангелии от Марка - четвёртое место. Персонаж книг Нового Завета.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное