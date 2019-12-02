Экономика
REGNUMПакистан и РФ подписали договор о возврате долгов времён СССР
Напомним, речь идёт о соглашении, по которому теперь Пакистан сможет вернуть России $93,5 млн, которые он должен был Советскому Союзу. До сих пор Исламабад блокировал это соглашение из-за встречных претензий к Москве, которые в итоге удалось урегулировать, о чём стало известно месяц назад.
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Общество
Россияне готовятся к праздникам на распродажах
Россияне готовятся к праздникам на распродажах Самый дорогой подарок на новогодние праздники россияне хотят сделать сами себе: на это они готовы потратить в среднем 10 тыс. руб.— вдвое больше, чем годом ранее, выяснила Nielsen.
Происшествия
Кот задушил младенца на Украине
В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.
Экономика
Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов
В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Культура
Фильм о таинственном Алтае показали на федеральном канале
Посмотреть фильм можно на официальном Youtube-канале "Мира". Это четвертый фильм телеканала о Республике Алтай.
Шоу-бизнес
Впервые дочь Юлии Началовой отпраздновала свой день рождения без мамы
Накануне Вера Алдонина отмечала свой день рождения – 13-летие. Для неё это был первый день рождения, который она провела без своей мамы.
Происшествия
В Казахстане опрокинулся автобус с пассажирами
Автобус, перевозивший пассажиров, опрокинулся на трассе в Казахстане. ДТП произошло во вторник утром на автодороге Кызылорда - Кумколь.
Общество
Названы регионы России с самыми большими зарплатами
Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.
Политика
Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Происшествия
СК назвал виновных в крушении SSJ-100 в Шереметьево
Следственный комитет объявил о завершении расследования дела о гибели людей в результате крушения самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, сообщает "Интерфакс".
Общество
Трансграничный маркетплейс «Яндекса» и Сбербанка не принимает заказы
Трансграничный маркетплейс «Яндекса» и Сбербанка Bringly прекратил принимать новые заказы от пользователей.
Происшествия
Взрыв произошел в центре Джакарты
Взрыв произошел в столице Индонезии Джакарте, сообщает РИА "Новости".
Футбол
«Зенит» лидирует в РПЛ с отрывом в 8 очков от «Локомотива» и «Краснодара», «Спартак» отстает на 20
«Спартак» идет восьмым с отставанием от лидера в 20 очков. «Зенит» уйдет на зимнюю паузу лидером чемпионата.
Политика
Венедиктов посоветовал Ройзману партию для выборов в Госдуму
Участие экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана в выборах депутатов Госдумы в 2021 году было бы полезным для политической системы России.
Происшествия
В Оренбурге обрушился автомобильный мост
На окраине Оренбурга обрушился мост, который находился на реконструкции.
Общество
Гороскоп на неделю с 1 декабря: эти знаки ждет белая полоса
Продукты долголетия назвал доктор Мясников Новогодняя сказка: 3 знака зодиака встретят любовь в конце декабря Эти подарки не стоит дарить на Новый, 2020 год Служба информации ИД "Волгоградская правда".
Политика
Зеленский объяснил важность диалога с Путиным по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о важности переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Шоу-бизнес
Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни
Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
Авто
Tesla хочет сделать свою мультимедийную систему еще более увлекательной
Стремясь догнать Tesla, многие другие автопроизводители работают над тем, чтобы сделать свои мультимедийные системы более разнообразными и интересными в использовании, сообщает стратег по контенту из Edmunds Уилл Кауфман.
Музыка
Pussycat Dolls объявили о воссоединении
Ещё одна участница группы, Мелоди Торнтон, в Pussycat Dolls не вернётся.
Политика
Зеленский ввел неотложные меры по энергобезопасности Украины
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.
Футбол
Обладателем «Золотого мяча» стал Лионель Месси
Обладателем «Золотого мяча» стал нападающий ФК «Барселона» Лионель Месси, пишет 2 декабря France Football.
Культура
Гусман ответил Светлакову по поводу вырезанной из КВН шутки о нем
Экономика
Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой
Сбербанк объявил о запуске зимних рублевых депозитов с повышенной ставкой - "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
Экономика
В новом ТРЦ Благовещенска будет круговая смотровая площадка и самый большой в России фитнес-зал
Согласно первоначальному замыслу, торгово-развлекательный комплекс должен был занять 30 тысяч квадратных метров.
Авто
Вступили в силу новые правила для автомобилистов с 1 декабря
Что же касается других изменений, то с декабря будет расширен перечень товаров подлежащих обязательной маркировке.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 2 декабря, запустили в режиме телемоста газопровод «Сила Сибири».
Армия и оружие
Forbes рассказал о «винтажной» обороне России в Арктике
Арктическое побережье Российской Федерации защищают мобильные ракетные комплексы (БРК) «Рубеж» (SSC-3 Styx — по классификации Североатлантического альянса), использующие «винтажные» дозвуковые противокорабельные ракеты П-15 «Термит» (SS-N-2 Styx).