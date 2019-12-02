Экономика

REGNUMREGNUMПакистан и РФ подписали договор о возврате долгов времён СССР

Напомним, речь идёт о соглашении, по которому теперь Пакистан сможет вернуть России $93,5 млн, которые он должен был Советскому Союзу. До сих пор Исламабад блокировал это соглашение из-за встречных претензий к Москве, которые в итоге удалось урегулировать, о чём стало известно месяц назад.
Читать в источнике
Комментировать182

Подробнее о событии

России вернут долг времен СССР

Lenta.ru12:22

Пакистан вернёт России $93,5 млн долга

RT на русском11:10

Пакистан вернет России долг по операциям бывшего СССР

Известия10:26

Пакистан вернет РФ долг в $93,5 млн по операциям бывшего СССР

ТАСС10:48

Пакистан решил вернуть России $93,5 млн долга бывшего СССР

РБК10:30

Пакистан вернет России $93,5 млн долга бывшего СССР

РИА Новости10:48

Пакистан вернет России $93,5 млн долга времен СССР

Московский Комсомолец10:06
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 15:42, Ашберн
Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

REGNUM 04:34
Футбол

Вратарь «Ливерпуля» Алиссон получил премию имени Льва Яшина

Бразильский вратарь английского «Ливерпуля» Алиссон Бекер получил приз имени легендарного Льва Яшина от издания France Football.
Нева Спорт 15:18
Политика

Зеленский предложил сторонникам России покинуть Украину

Президент Украины Владимир Зеленский в свое интервью западным изданиям предложил всем украинцам, которые «за Россию», переехать в РФ, сообщает Der Spiegel.
Московский Комсомолец 07:34
Происшествия

Глава полиции Украины рассказал о расследовании убийства сына депутата

Комментируя ход расследования убийства сына депутата облсовета Киева Вячеслава Соболева, Клименко пояснил, что версия, согласно которой по автомобилю, в котором находилась семья депутата, стреляли из другой машины, оказалось ложной.
REGNUM 11:44
Экономика

Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой

Сбербанк объявил о запуске зимних рублевых депозитов с повышенной ставкой - "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
Российская газета 06:02
Общество

В РПЦ ответили на слова Киселева о суррогатном материнстве

Ранее журналист, автор и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев заявил, что Русская православная церковь могла бы изменить позицию по суррогатному материнству через религиозно-светские дискуссии.
РИА Новости 09:53
Здоровье

Подорожание справки для водительских прав отложили до июля

Минздрав России минимум на полгода отложил введение новых правил медосмотра водителей при получении и обновлении прав.
Красный Север 06:47
Футбол

Антонио Кассано: «У Роналду есть большие проблемы с Сарри»

Бывший форвард сборной Италии Антонио Кассано высказал мнение, что у форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду проблемы в отношениях с главным тренером команды Маурицио Сарри.
Спорт-Экспресс 11:14
Спорт

Российские гандболистки одержали вторую победу на чемпионате мира

Женская сборная России по гандболу обыграла Аргентину в матче второго тура группового этапа чемпионата мира.
РБК 04:02
Шоу-бизнес

Каменских пошла в народ без трусов и в маске

Перед началом церемонии Каменских прошлось перед публикой и фотографами.
Утро.ru вчера в 06:25
Энергетика

После отопительного сезона Украина переходит на рыночные цены на газ

Чиновник напомнил, что правительство приняло решение, которым зафиксировало цену на газ для населения Украины на весь нынешний отопительный сезон.
REGNUM 05:26
Происшествия

Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»

Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Интерфакс вчера в 14:53
Технологии

Президент Qualcomm: смартфоны начнут отмирать уже через два года

Хайтек+ 03:11
Политика

Зеленский поручил диверсифицировать поставки топлива на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский поручил диверсифицировать поставки нефти, газа и других видов топлива (кроме ядерного), чтобы поставки от одного источника были не более 30%.
Коммерсантъ 14:20
Общество

На Чукотке заметили белого медведя с надписью «Т-34» на боку

Российские ученые выясняют, в какой точке Чукотки было снято видео с белым медведем, у которого на боку черной краской было написано «Т-34».
Lenta.ru 07:14
Политика

Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель получил гражданство Германии

Бывший комиссар молодежного движения «Наши» и экс-депутат Госдумы Роберт Шлегель весной 2019 г. получил гражданство Германии, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
Ведомости 07:07
Происшествия

Названа версия обрушения моста в Оренбурге

В Оренбурге вероятной причиной обрушения пролета автомобильного моста по ул. Терешковой названо превышение допущенной массы груза, с которым по инженерному сооружению двигался один из автомобилей.
REGNUM 12:22
Армия и оружие

Во Франции призвали США прекратить навязывать вооружения странам НАТО

Признавая, что Соединенные Штаты являются важным актором НАТО, министр подчеркнула, что президент США Дональд Трамп сам призывает европейские страны взять ответственность за свою безопасность.
РИА Новости вчера в 13:24
Армия и оружие

ВМФ и «Циркон»: совещание прошло в режиме секретности

В Сочи на совещание с президентом вызвано все руководство российского оборонного ведомства.
Вести.Ru 13:16
Происшествия

Прекращены поиски пропавшего в Саратовской области школьника

Газета.Ru 14:06
Здоровье

Каабак рассказал, что оперировать умершую девочку было нельзя

Mockva.ru 29 ноября в 11:58
Армия и оружие

Опубликовано фото боевого российского робота в Сирии

Боевой российский многофункциональный робот «Уран-9» запечатлели в Сирии.
Lenta.ru 08:56
Происшествия

Кот задушил младенца на Украине

В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.
Lenta.ru 11:52
Кино

Критики посчитали сериал «Ведьмак» удачнее «Игры престолов»

По мнению критиков, в "Ведьмаке" боевые сцены построены более удачно, нежели в "Игре престолов".
VSE42.RU 05:53
Политика

Греческая делегация со скандалом ушла с церемонии с участием Эрдогана

Греческая делегация во главе с заместителем министра энергетики и окружающей среды Димитрисом Иконому со скандалом покинула церемонию открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP) в знак протеста против "провокационных заявлений" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает телеканал Skai.
РИА Новости 30 ноября в 16:14
Хоккей

Хет-трик Барабанова принес СКА гостевую победу над ЦСКА в КХЛ

Bookmaker-ratings.ru 14:02
Технологии

Работающую PlayStation 5 показали на фото

В сети опубликовали снимок комплекта для разработчиков PlayStation 5. На фотографии, которую разместил пользователь Twitter @Alcoholikaust, запечатлены две консоли и геймпады Dualshock 5. Автор поста отмечает, что получил снимки от разработчиков.
Lenta.ru 05:45
Энергетика

WSJ назвала срок окончания добычи нефти марки Brent

Ведомости 14:53
Футбол

Россия сыграет с Финляндией, Бельгией и Данией в группе Евро-2020

Онлайн жеребьевки Евро-2020: Россия сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией Евро в 12 странах – эксперимент УЕФА из-за экономического кризиса.
Sports.ru 30 ноября в 12:50
Происшествия

Суд Екатеринбурга арестовал сектанта, обвиняемого в убийстве сына

Газета.Ru 12:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Пакистан
Государство в Индийском субконтиненте
Государство в Южной Азии. В качестве суверенной политической организации Пакистан был образован в 1947 году в результате раздела территории Британской Индии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное