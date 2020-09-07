Пакистан проводит тендер на импорт пшеницы
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По информации операторов рынка, Торговая Корпорация Пакистана объявила о проведении тендера на закупку 175 тыс. тонн пшеницы произвольного происхождения.В источнике
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