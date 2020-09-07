Латвия отказалась проводить ЧМ по хоккею вместе с Белоруссией

«Если ситуация с правами и свободами человека в Белоруссии не изменится и соответствующие решения не будут приняты IIHF, правительство Латвийской Республики может отозвать гарантии на организацию чемпионата мира по хоккею 2021 года», — сказано в обращении.