Экономика

РБКРБКПакистан решил вернуть России $93,5 млн долга бывшего СССР

Россия и Пакистан подписали двухстороннее соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств по операциям бывшего СССР, согласно которому Исламабад обязан выплатить Москве долг в размере $93,5 млн.
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России вернут долг времен СССР

Lenta.ru12:22

Пакистан вернет России долг по операциям бывшего СССР

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Пакистан решил вернуть России $93,5 млн долга бывшего СССР

РБК10:30

Пакистан вернёт России $93,5 млн долга

RT на русском11:10

Пакистан вернет России $93,5 млн долга времен СССР

Московский Комсомолец10:06
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