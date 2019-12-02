Экономика
РБКПакистан решил вернуть России $93,5 млн долга бывшего СССР
Россия и Пакистан подписали двухстороннее соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств по операциям бывшего СССР, согласно которому Исламабад обязан выплатить Москве долг в размере $93,5 млн.
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Шоу-бизнес
Ходченкова в черном, Мороз в белом и другие звезды на церемонии вручения кинопремии «Золотой единорог»
В Лондоне состоялась грандиозная церемония вручения международной премии «Золотой Единорог» (Golden Unicorn Awards ) – 2019.
Экономика
Путин перенес на год полную компенсацию советских вкладов
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке еще на год - до 1 января 2023 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Кино
Миллиардер Леонард Блаватник станет инвестором российских фильмов
Американский бизнесмен, выходец из СССР Леонард Блаватник будет инвестировать в производство российского кино, пишут «Ведомости».
Политика
Путин разрешил силовикам сбивать дроны-нарушители
Представители силовых структур получили законное разрешение на ликвидацию незаконно используемых беспилотников.
Футбол
Почеттино хочет вернуться к работе в Европе
Хочу найти способ перестроиться и вернуть себе мотивацию. Я намерен вернуться к работе в Европе.
Общество
Путин подписал закон о штрафах за отказ от локализации данных россиян
Президент России Владимир Путин подписал закон о миллионных штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в РФ - соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Футбол
Роналду не прилетит на церемонию вручения «Золотого мяча»
Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду не прилетит на церемонию вручения "Золотого мяча", которая пройдет в Париже 2 декабря, сообщает GFFN.
Спорт
Португальцы стали трёхкратными чемпионами мира по пляжному футболу
Бронзовым призёром ЧМ по пляжному футболу в Парагвае стала сборная России, в поединке за третье место обыграв соперников из Японии.
Происшествия
Кот задушил младенца на Украине
В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.
Политика
На Донбассе убиты два офицера «Альфы» СБУ
Сегодня на официальной странице СБУ в "Фейсбуке" появилась информация о гибели на Донбассе двух бойцов спецподразделения "Альфа" подполковников Дениса Волочаева и Дмитрия Каплунова.
Общество
Сексолог рассказала о появлении новой сексуальной ориентации в России
Несколько лет назад в России возникла новая сексуальная ориентация — асексуал.
Политика
В Кремле заявили, что какое-либо обсуждение статуса Крыма невозможно
Представитель Кремля добавил, что в любом случае это не приведет к сворачиванию переговоров лидеров "четверки".
Общество
Зеленский: власти Украины нашли способ снизить тарифы на отопление
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские власти нашли способ снизить тарифы на отопление почти вполовину.
Общество
«Газпром» запустил газопровод «Сила Сибири» в Китай
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт поставкам российского природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
Происшествия
В Киеве застрелили ребенка в салоне Range Rover
Неизвестный обстрелял автомобиль Range Rover в центре Киева. В результате скончался трехлетний ребенок в салоне машины.
Футбол
Барриоса не пугает русская зима
Колумбийский полузащитник петербургского «Зенита» Вильмар Барриос рассказал о том, как ощущает себя с наступлением морозной погоды в Северной столице.
Транспорт
В ГИБДД предложили пересадить автомобилистов на общественный транспорт
Российская Госавтоинспекция выступает за пересадку водителей легковых автомобилей на комфортабельный общественный транспорт.
Футбол
Антонио Кассано: «У Роналду есть большие проблемы с Сарри»
Бывший форвард сборной Италии Антонио Кассано высказал мнение, что у форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду проблемы в отношениях с главным тренером команды Маурицио Сарри.
Политика
Зеленский сравнил отсутствие диалога с Путиным с бегом на месте
Встреча лидеров России, Франции, Германии и Украины в "нормандском формате" состоится 9 декабря в Елисейском дворце в Париже.
Гаджеты
Неубиваемый телефон от Nokia вышел в России
Политика
Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России
Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
Происшествия
Историка Соколова поместили в психбольницу СИЗО «Бутырка»
Обвиняемый в убийстве аспирантки доцент Олег Соколов переведен в психбольницу московского СИЗО «Бутырка».
Наука
Что хотят сказать кошки, рассказали ученые
Общество
Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров истратил миллион на праздник дочери
Как пишет "Комсомольская правда", в честь восьмилетия дочери Филиппа Киркорова ресторан оформили в восточном стиле, чтобы была ассоциация с ее любимой сказкой "Аладдин".
Музыка
Егор Крид сломал палец на съёмках клипа
Армия и оружие
Опубликовано фото боевого российского робота в Сирии
Боевой российский многофункциональный робот «Уран-9» запечатлели в Сирии.
Происшествия
В Киеве в кафе произошла перестрелка, сообщили СМИ
Перестрелка произошла в кафе "Баку" в Киеве, есть пострадавшие, сообщило издание Dtp.kiev.ua.