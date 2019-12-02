Экономика

РБКРБКПакистан решил вернуть России $93,5 млн долга бывшего СССР

Россия и Пакистан подписали двухстороннее соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств по операциям бывшего СССР, согласно которому Исламабад обязан выплатить Москве долг в размере $93,5 млн.
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Пакистан вернёт России $93,5 млн долга

RT на русском11:10

Пакистан вернет России $93,5 миллиона долга по операциям бывшего СССР

РИА Новости10:48

Пакистан решил вернуть России $93,5 млн долга бывшего СССР

РБК10:30

Пакистан вернет РФ долг в $93,5 млн по операциям бывшего СССР

ТАСС10:48

Пакистан вернет России долг по операциям бывшего СССР

Известия10:26

Пакистан обязался вернуть России долг в 93,5 млн долларов

Взгляд.ру10:06

Пакистан вернет России $93,5 млн долга времен СССР

Московский Комсомолец10:06
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Бывший форвард сборной Италии Антонио Кассано высказал мнение, что у форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду проблемы в отношениях с главным тренером команды Маурицио Сарри.
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Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России

Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
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Историка Соколова поместили в психбольницу СИЗО «Бутырка»

Обвиняемый в убийстве аспирантки доцент Олег Соколов переведен в психбольницу московского СИЗО «Бутырка».
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Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий

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Как пишет "Комсомольская правда", в честь восьмилетия дочери Филиппа Киркорова ресторан оформили в восточном стиле, чтобы была ассоциация с ее любимой сказкой "Аладдин".
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В Киеве в кафе произошла перестрелка, сообщили СМИ

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