Экономика
РБКПакистан решил вернуть России $93,5 млн долга бывшего СССР
Россия и Пакистан подписали двухстороннее соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств по операциям бывшего СССР, согласно которому Исламабад обязан выплатить Москве долг в размере $93,5 млн.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 13:24, Ашберн
Политика
Путин подписал закон о физлицах-иноагентах
Президент России Владимир Путин подписал закон о физических лицах—иностранных агентах.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Политика
Зеленский заявил о «плане Б» по ситуации в Донбассе
Владимир Зеленский заявил о существовании «плана Б» по ситуации в Донбассе.
Политика
Китай вводит санкции против США из-за Гонконга
Стоит отметить, что Китай ввел санкции против американских организаций после того, как глава Штатов Дональд Трамп подписал закон о правах человека в Гонконге.
Происшествия
Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»
Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Энергетика
Европа обвалила цены на российский газ до минимума
Стоимость российского трубопроводного газа для Европы опустилась до минимума за последние 15 лет.
Политика
В ДНР предложили сделать русский язык единственным государственным
Отмечается, что на сегодняшний день, согласно Конституции ДНР, государственными языками в республике являются русский и украинский.
Транспорт
В ГИБДД предложили пересадить автомобилистов на общественный транспорт
Российская Госавтоинспекция выступает за пересадку водителей легковых автомобилей на комфортабельный общественный транспорт.
Шоу-бизнес
Константин Меладзе удивил Веру Брежневу неожиданным подарком
Заботливый супруг Константин Меладзе часто радует свою жену приятными сюрпризами.
Политика
В Киеве назвали условие отказа от исков к «Газпрому»
Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель ожидает, что Киев и Москва в ближайшее время начнут согласовывать условия поставок газа и детали транзитного договора.
Общество
National Interest перечислил самое странное оружие СССР
Авторы статьи подчеркнули, что, несмотря на то, что все перечисленные образцы стрелкового оружия так и не были приняты на вооружение, они создали площадку для дальнейших экспериментов и помогли советским оружейникам расширить свои возможности.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»
Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
Гаджеты
В свежей MIUI нашли секретные функции фотокамер смартфонов Xiaomi
В коде некоторых тестовых прошивок энтузиасты сообщества мобильных разработчиков XDA Developers нашли интересные детали, которые указывают на то, что китайская компания добавит новые функции в приложение камеры.
Политика
Глава СНБО Украины назвал провокацией «план реинтеграции Донбасса»
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что целью «плана реинтеграции Донбасса» является запугивание жителей самопровозглашенных республик.
Происшествия
В результате стрельбы в киевском ресторане пострадал мужчина
В ресторане в центральной части Киева произошла стрельба, пострадал человек.
Политика
США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»
Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
Политика
Голландская прокуратура обвинила Россию в отказе арестовывать Цемаха
Прокуратура заявила, что направила российским властям просьбу об аресте, а затем несколько раз связывалась с представителями РФ и, в частности, высказывала опасения, что Цемах может вернуться на восток Украины.
Происшествия
В Петербурге владельцы гаражей взялись за автоматы и гранаты
Авто
Volkswagen показал «заряженный» Polo новой генерации
Немецкий бренд представил серийную версию седана Volkswagen Virtus GTS, который известен в России под названием Polo.
Происшествия
Суд отклонил жалобу Голунова на следователей
Адвокат журналиста Сергей Бадамшин жаловался суду на волокиту: по его словам, следователь не торопится расследовать этот случай, до сих пор не возбудил уголовное дело именно по этому факту, не признал Голунова потерпевшим и не ознакомил с уже полученными материалами.
Здоровье
Медики рассказали, как определить рак легких по рукам
Фигурное катание
Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию
За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
Происшествия
СК задержал организатора перевозок после ДТП с автобусом в Забайкалье
Экономика
Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой
Сбербанк объявил о запуске зимних рублевых депозитов с повышенной ставкой - "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
Технологии
Экран смартфона оказался лидером по содержанию опасных бактерий
Экран смартфона может быть рассадником опасных инфекций, и с этой точки зрения он представляет большую опасность, чем, например, поручни в общественном транспорте и ручки магазинных тележек.
Космос
Астронавты МКС возобновили ремонт магнитного альфа-спектрометра
Астронавты Эндрю Морган и Лука Пармитано вышли на внешнюю поверхность Международной космической станции (МКС) для продолжения работ по ремонту магнитного альфа-спектрометра (AMS), НАСА ведет прямую трансляцию.