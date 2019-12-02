Экономика

РБКРБКПакистан решил вернуть России $93,5 млн долга бывшего СССР

Россия и Пакистан подписали двухстороннее соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств по операциям бывшего СССР, согласно которому Исламабад обязан выплатить Москве долг в размере $93,5 млн.
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России вернут долг времен СССР

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Пакистан вернет России $93,5 млн долга времен СССР

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Пакистан решил вернуть России $93,5 млн долга бывшего СССР

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Известия10:26

Пакистан вернет России $93,5 миллиона долга по операциям бывшего СССР

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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 13:24, Ашберн
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RuNews24.ru 10:03
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National Interest перечислил самое странное оружие СССР

Авторы статьи подчеркнули, что, несмотря на то, что все перечисленные образцы стрелкового оружия так и не были приняты на вооружение, они создали площадку для дальнейших экспериментов и помогли советским оружейникам расширить свои возможности.
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Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
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В свежей MIUI нашли секретные функции фотокамер смартфонов Xiaomi

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Российская газета 08:40
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Глава СНБО Украины назвал провокацией «план реинтеграции Донбасса»

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что целью «плана реинтеграции Донбасса» является запугивание жителей самопровозглашенных республик.
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В результате стрельбы в киевском ресторане пострадал мужчина

В ресторане в центральной части Киева произошла стрельба, пострадал человек.
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Политика

США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»

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Голландская прокуратура обвинила Россию в отказе арестовывать Цемаха

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WSJ назвала срок окончания добычи нефти Brent

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В Петербурге владельцы гаражей взялись за автоматы и гранаты

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Volkswagen показал «заряженный» Polo новой генерации

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Происшествия

Суд отклонил жалобу Голунова на следователей

Адвокат журналиста Сергей Бадамшин жаловался суду на волокиту: по его словам, следователь не торопится расследовать этот случай, до сих пор не возбудил уголовное дело именно по этому факту, не признал Голунова потерпевшим и не ознакомил с уже полученными материалами.
РИА Новости 03:09
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Медики рассказали, как определить рак легких по рукам

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Фигурное катание

Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию

За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
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СК задержал организатора перевозок после ДТП с автобусом в Забайкалье

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Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой

Сбербанк объявил о запуске зимних рублевых депозитов с повышенной ставкой - "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
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Экран смартфона оказался лидером по содержанию опасных бактерий

Экран смартфона может быть рассадником опасных инфекций, и с этой точки зрения он представляет большую опасность, чем, например, поручни в общественном транспорте и ручки магазинных тележек.
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Астронавты МКС возобновили ремонт магнитного альфа-спектрометра

Астронавты Эндрю Морган и Лука Пармитано вышли на внешнюю поверхность Международной космической станции (МКС) для продолжения работ по ремонту магнитного альфа-спектрометра (AMS), НАСА ведет прямую трансляцию.
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