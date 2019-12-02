Экономика

РБКРБКПакистан решил вернуть России $93,5 млн долга бывшего СССР

Россия и Пакистан подписали двухстороннее соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств по операциям бывшего СССР, согласно которому Исламабад обязан выплатить Москве долг в размере $93,5 млн.
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Пакистан вернет РФ долг в $93,5 млн по операциям бывшего СССР

ТАСС10:48

Пакистан вернёт России $93,5 млн долга

RT на русском11:10

Пакистан вернет России $93,5 миллиона долга по операциям бывшего СССР

РИА Новости10:48

России вернут долг времен СССР

Lenta.ru12:22

Пакистан решил вернуть России $93,5 млн долга бывшего СССР

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Пакистан вернет России долг по операциям бывшего СССР

Известия10:26

Пакистан вернет России $93,5 млн долга времен СССР

Московский Комсомолец10:06
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В США оценили советский супер-танк для ядерной войны

Американские аналитики оценили боевые способности супер-танка, который предназначался для ядерной войны.
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Греческая делегация во главе с заместителем министра энергетики и окружающей среды Димитрисом Иконому со скандалом покинула церемонию открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP) в знак протеста против "провокационных заявлений" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает телеканал Skai.
РИА Новости 30 ноября в 16:14
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В сети появился короткий тизер фильма «Не время умирать», 25-го в серии об агенте MI6 Джеймсе Бонде.
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Что хотят сказать кошки, рассказали ученые

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Кроме того правозащитник заявил, что слушание намерено назначили на 4 декабря, когда Трамп будет находиться на саммите НАТО в Лондоне.
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Путин перенес на год полную компенсацию советских вкладов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке еще на год - до 1 января 2023 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о том, какой он видит свою будущую карьеру.
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Опубликовано фото боевого российского робота в Сирии

Боевой российский многофункциональный робот «Уран-9» запечатлели в Сирии.
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В Китае ввели обязательное сканирование лица при покупке сим-карты

В Китае переходят на обязательное сканирование лица при покупке сим-карты.
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