Экономика
REGNUMПакистан решил выплатить России долг советских лет
Давний долг Пакистана перед Россией в размере $93,5 млн будет возвращен, что позволит привлечь в страну российские инвестиции. Об этом пишет газета The Express Tribune.
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Пакистан решил вернуть России долг советских времен в 90 миллионов долларов
Эхо Москвы07 ноября в 09:30
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 13:01, Вашингтон
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РИА Новости вчера в 17:50
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Ургант высмеял заявление Малахова о зарплатах ведущих Первого канала
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Президент России Владимир Путин предложил подумать над формированием свода этических правил взаимодействия искусственного интеллекта и человека.
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Газета.Ru 12:42
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Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе
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Газета.Ru вчера в 12:19
Общество
Игоря Верника госпитализировали
Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru вчера в 13:39
Наука
Комнатные растения не очищают воздух в помещении
Уфимские Заметки 07 ноября в 08:02
Экономика
Кабмин внес изменения в распределение субсидий многодетным семьям
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ТАСС 02:33
Армия и оружие
Серийный Су-57 впервые показали
Первый серийный истребитель пятого поколения, который в конце текущего года должны получить Воздушно-космические силы (ВКС) России, «практически готов», передает РИА Новости заявление замминистра обороны Алексея Криворучко.
Lenta.ru вчера в 10:18
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Фарион раскритиковала бойцов ВСУ, говорящих на русском языке
Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион в эфире украинского телеканала НТА раскритиковала военнослужащих, говорящих по-русски.
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Privet-Rostov.ru 11:25
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Названы самые продаваемые кроссоверы и внедорожники России в октябре
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В отношении экс-главы Элисты возбудили дело
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Суд не стал разводить Лолиту с мужем
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Роспотребнадзор рассказал об опасности губок для мытья посуды
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Шэрон Стоун повторила сцену из картины «Основной инстинкт»
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Газета.Ru 00:38