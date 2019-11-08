Экономика

REGNUMREGNUMПакистан решил выплатить России долг советских лет

Давний долг Пакистана перед Россией в размере $93,5 млн будет возвращен, что позволит привлечь в страну российские инвестиции. Об этом пишет газета The Express Tribune.
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