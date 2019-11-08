Давний долг Пакистана перед Россией в размере $93,5 млн будет возвращен, что позволит привлечь в страну российские инвестиции. Об этом пишет газета The Express Tribune.

Культура Участница «Голоса» из КБР Светлана Мамрешева играет в театре и кино В пятница, 8 ноября, в эфире Первого канала показали очередные «слепые» прослушивания вокального шоу «Голос», в котором поучаствовала певица из КБР Светлана Мамрешева.

Шоу-бизнес Анфиса Чехова поделилась откровенным снимком в кружевном белье Известная телеведущая Анфиса Чехова показала подписчикам откровенную фотографию, на которой позирует в кружевном нижнем белье.

Общество Генпрокуратура подаст новый иск об изъятии имущества у Шестуна Генпрокуратура подготовила новый иск к бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну и еще 45 ответчикам об обращении имущества в доход государства, сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

Кино Цифровой Джеймс Дин появится в кино спустя 60 лет после смерти Цифровая версия актера «сыграет» в фильме «В поисках Джека». Сюжет ленты посвящен войне во Вьетнаме.

Гаджеты Apple прекращает поддержку iOS 11 Магазин приложений App Store прекратил поддержку устройств, которые работают под управлением операционной системы iOS 11.

Происшествия Мужчину похитили в автоцентре на Рублевском шоссе Двое неизвестных связали и похитили мужчину в одном из автоцентров, а затем скрылись на своем автомобиле.

Транспорт На поезда в Крым продано 3,4 тысячи билетов По всей России было продано 3,4 тыс. билетов в Крым на поезда, которые проследуют по мосту через Керченский пролив.

Политика Депутат Рады рассказал об изъятиях транзитного газа и денег Депутат Рады Александр Дубинский описал схему, по которой транзитный российский газ, направляемый в Словакию, выкачивается из трубы.

Общество Чубайс обозвал советских граждан лентяями и идиотами По мнению Чубайса, вся жизнь в СССР была построена на клевете, о которой все знали и понимали, кроме "нескольких тысяч идиотов".

Политика Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить «язык силы» Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз "учиться говорить на языке силы".

Фигурное катание Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая Анна Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая, Елизавета Туктамышева, упавшая после фирменного "трикселя", осталась четвертой, а действующая чемпионка Европы Софья Самодурова заняла шестое место.

Общество В день падения Берлинской стены советский посол в ГДР ушел в запой В ночь на 9 ноября 1989 года власти Германской Демократической Республики (ГДР) приняли решение разрешить свободный проход через Берлинскую стену.

Общество Правительство установило размеры пособий по безработице на 2020 год Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год.

Общество В Гидрометцентре предупредили о похолодании Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила «Российской газете», что теплая погода в центральной части России продлится до конца недели, после чего вследствие северного антициклона наступит похолодание.

Политика Почему Китай отказался заключить с США договор о ядерном разоружении Китай отверг предложение Трампа заключить многостороннее соглашение по контролю над вооружениями с участием США и России, которое, по планам Вашингтона, может прийти на смену СНВ-III.

Общество Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2» Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.

Политика Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.

Политика Чиновник в Карелии предложил расстреливать недовольных граждан Глава Олонецкого муниципального района в Карелии Сергей Прокопьев предложил расправляться с недовольными гражданами, расстреливая их.

Общество Гороскоп на 8 ноября: у Дев есть шанс найти вторую половинку Проведите трансформацию своей рабочей деятельности, а внутри семьи старайтесь найти компромиссы, которые устроили бы всех.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова похудела на два килограмма и сменила имидж Российская балерина Анастасия Волочкова предстала перед поклонниками с новой прической и укладкой. Об этом она рассказала своим в соцсетях.