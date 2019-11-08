Экономика

REGNUMREGNUMПакистан решил выплатить России долг советских лет

Давний долг Пакистана перед Россией в размере $93,5 млн будет возвращен, что позволит привлечь в страну российские инвестиции. Об этом пишет газета The Express Tribune.
Читать в источнике
Комментировать30

Подробнее о событии

СМИ: Пакистан решил вернуть России долг советских времен в $93 млн

ТАСС07 ноября в 08:53

России вернут многомиллионный советский долг

Lenta.ruвчера в 15:59

Сторчак: Пакистан вернет России советский долг в $93 млн

Газета.Ruвчера в 15:06

Власти Пакистана решили вернуть Москве долг времён СССР

News.ru07 ноября в 09:51

Пакистан решил вернуть России долг советских времен в 90 миллионов долларов

Эхо Москвы07 ноября в 09:30

Пакистан спустя 30 лет решил вернуть России 93,5 млн долларов

Взгляд.ру07 ноября в 09:09

Совсем крохи остались. Минфин РФ подтвердил, что Пакистан вернет долги

Красная веснавчера в 18:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 19:04, Ашберн
Происшествия

Подозреваемый в убийстве доцент СПбГУ Соколов оформил явку с повинной

Преподаватель СПбГУ, подозреваемый в жестоком убийстве 24-летней аспирантки, оформил явку с повинной.
Газета.Ru 15:54
Общество

Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России

RT на русском 09:44
Происшествия

Украинский самолет загорелся после посадки в аэропорту Шарм-эш-Шейха

Вести.Ru 15:48
Спорт

Мэддисон про Death Stranding: «Это шедевр на года»

Популярный стример Илья Maddyson Давыдов назвал игру Death Stranding «пушкой» и «шедевром на года».
CyberSport.ru вчера в 01:32
Политика

У киевского консульства Польши националисты устроили акцию

В Киеве у польского консульства проходит акция националистов против задержания ветерана войны в Донбассе Игоря Мазура, передает интернет-издание "Громадське".
Интерфакс 14:01
Технологии

Инновационный российский самолет-амфибию представят в 2020 году

Результатом проектного этапа стало создание "цифрового двойника" самолета-амфибии и подготовка цифровой же рабочей конструкторской документации.
РИА Новости 07 ноября в 08:44
Футбол

Хусаинов назвал арбитра Турбина случайным человеком в футболе

Бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов раскритиковал главного судью матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Рубином» и московским «Динамо» Евгения Турбина после того, как арбитр показал вторую жёлтую карточку полузащитнику казанской команды Александру Зуеву.
News.ru 09:23
Политика

В Кремле раскрыли темы телефонного разговора Путина и Эрдогана

В пресс-службе Кремля рассказали о темах телефонного разговора российского лидера Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом, который состоялся вечером в субботу, 9 ноября.
RT на русском 15:34
Общество

Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР

Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.
РИА Новости 06:50
Общество

Новую партию белух из «китовой тюрьмы» выпустили на волю в Приморье

В бухте Успения неподалеку от Лазовского государственного природного заповедника в Приморье была выпущена партия из 19 белух, которые содержались в «китовой тюрьме», сообщил пресс-секретарь Всероссийского института океанографии (ВНИРО) Алексей Смородов.
Взгляд.ру вчера в 02:35
Единоборства

Магомедшарипов победил американца Каттара на турнире UFC в Москве

Российский боец Забит Магомедшарипов выиграл у американца Кэлвина Каттара в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Известия 17:19
Происшествия

В Башкирии в результате обвала траншеи погиб рабочий

РБК 13:09
Культура

Гагарина расплакалась и покинула студию «Голоса»

Полина Гагарина, комментируя выступление певца, не смогла сдержать слез – она призналась, что пережить смерть ребенка не каждому хватит сил.
Gazeta.SPb 14:23
Политика

Вице-премьер Украины призвал «научиться жить» рядом с Россией

Украине нужно научиться жить рядом с Россией, заявил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
РИА Новости 15:06
Общество

Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год - максимальный и минимальный размеры пособий составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей соответственно.
ТАСС вчера в 13:09
Театры

Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве

На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
Газета.Ru вчера в 10:17
Политика

В Боливии к протестующим присоединились некоторые сотрудники полиции

В Боливии к протестующим присоединились некоторые сотрудники полиции.
Эхо Москвы 05:00
Политика

Госдеп разблокировал помощь Украине до распоряжения Трампа

Госдепартамент США в сентябре принял решение возобновить выделение финансовой помощи Украине до того, как президент Дональд Трамп отдал соответствующее распоряжение.
Известия 17:11
Происшествия

Убивший аспирантку доцент лишен членства в совете института в Лионе

Доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова лишили членства в научном совете Института социологических, экономических и политических наук (ISSEP) в Лионе.
Московский Комсомолец 16:54
Происшествия

Водолаз пропал в Поронайском районе

В Поронайском районе пропал водолаз.
АСТВ 07 ноября в 23:59
Общество

Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине

РИА Новости вчера в 20:17
Здоровье

В Минздраве сочли успешным приобщение россиян к здоровому образу жизни

Российские регионы проделали «очень серьезный путь» в формировании у граждан приверженности здоровому образу жизни (ЗОЖ).
Lenta.ru вчера в 15:05
Футбол

Сборная Германии не будет играть в странах, где ущемляют права женщин

Президент Немецкого футбольного союза (НФС) Фриц Келлер высказался об отношении организации к ущемлению прав женщин, передает официальный сайт союза.
Газета.Ru вчера в 16:49
Футбол

Гол Головина позволил «Монако» победить «Дижон»

«Монако» на домашней арене победил «Дижон» в рамках 13-ого тура чемпионата Франции по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0.
РБК 16:33
Общество

Галкин заявил о цензуре на российском телевидении

Lenta.ru 16:36
Политика

Суд ООН поддержал Украину в споре с Россией

Напомним, Украина подала иск 16 января 2017 года, обвинив РФ в нарушении двух конвенций: о борьбе с финансированием терроризма в связи с событиями в Донбассе и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Росбалт вчера в 10:32
Политика

В Раде предрекли превращение Украины в «информационный концлагерь»

«Допустить превращения Украины в информационный концлагерь нельзя», - подчеркивается в сообщении партии.
ТК Звезда 18:00
Политика

Китайские СМИ предрекли захват Калининграда за два дня

На китайском портале Eastday.com был опубликован материал, в котором содержится информация о захвате Калининграда в течение двух дней в случае конфликта России и НАТО в Прибалтике.
Газета.Ru 18:11
Шоу-бизнес

Суд отказался разводить Лолиту с мужем

Брак с Ивановым стал пятым по счету для Лолиты Милявской. Счастье супругов продлилось около девяти лет.
Слово и Дело вчера в 18:03
Спорт

Люди начали покорять космос, но сделали его только хуже: Outer Worlds

Lenta.ru 16:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Пакистан
Государство в Индийском субконтиненте
Государство в Южной Азии. В качестве суверенной политической организации Пакистан был образован в 1947 году в результате раздела территории Британской Индии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное