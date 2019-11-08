Экономика
REGNUMПакистан решил выплатить России долг советских лет
Давний долг Пакистана перед Россией в размере $93,5 млн будет возвращен, что позволит привлечь в страну российские инвестиции. Об этом пишет газета The Express Tribune.
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Пакистан решил вернуть России долг советских времен в 90 миллионов долларов
Эхо Москвы07 ноября в 09:30
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 14:36, Ашберн
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ТАСС 07 ноября в 04:38
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Футбол
«Лестер» одержал победу над «Арсеналом» в матче чемпионата Англии
"Лестер Сити" одержал победу над лондонским "Арсеналом" в матче 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
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Паша «Фейсконтроль» Пичугин умер в Москве
В Москве скончался Павел Пичугин, известный многим как Паша «Фейсконтроль». Как сообщают пользователи соцсетей, мужчину «подвело» сердце.
Регион online 14:10
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Зеленский назвал спутник и вертолет изобретениями украинцев
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Общество
В России изменили порядок расчета тарифов на вывоз мусора
В России меняют правила расчета тарифа коммунальной услуги за вывоз мусора.
Газета.Ru 03:52
Экономика
В 2018 году миллиардеры потеряли $8,5 трлн
Суммарное состояние миллиардеров в мире сократилось на $8,5 трлн в 2018 году.
Известия вчера в 03:57
Гаджеты
Владельцы смартфонов OnePlus и Xiaomi сообщили о проблемах с WhatsApp
Пользователи смартфонов некоторых моделей от компаний OnePlus и Xiaomi столкнулись с быстрым разрядом батареи при использовании мессенджера WhatsApp.
REGNUM 02:10
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Щербакова прокомментировала победу на Гран-при в Китае
15-летняя фигуристка вышла в финал Гран-при благодаря победе в Китае. Финальные состязания состоятся в Италии с 5 по 8 декабря.
ProstoProSport 08:07
Общество
В РВИО отреклись от убившего девушку историка Соколова
Историк и доцент СПбГУ Олег Соколов, которого подозревают в убийстве девушки, не является членом Российского военно-исторического общества.
Газета.Ru 10:33
Экономика
РБК: «Почта России» попросила из ФНБ почти 40 млрд рублей
Накануне «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что «Почта России» попросила правительство предоставить ей средства ФНБ на финансирование инфраструктурного развития предприятия.
Ведомости 03:58
Политика
Путин призвал обеспечить свободу стартаперам в области ИИ
Путин назвал стартапы в области искусственного интеллекта смелым вызовом для талантливых и увлеченных людей.
Известия 11:14
Футбол
Гильерме — РБК: «Я не знаю, что такое быть русским»
В последнее время приходится больше смотреть телевизор, новости — для развития моего русского языка учитель посоветовал.
РБК 01:59
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Брата Нурмагомедова задушили в первом бою в UFC
Российский боец смешанного стиля (ММА) Абубакар Нурмагомедов проиграл немцу Давиду Заваде в первом раунде боя на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 163 в Москве.
Lenta.ru 12:58
Культура
100 тысяч рублей выиграл в стендап-шоу чернокожий воронежец
Чернокожий воронежец заработал 100 тысяч рублей, выступив в стендап-шоу на телеканале СТС.
Горком 13:43
Политика
Писатель Быков назвал присоединение Крыма к России ошибкой и трагедией
Крым стал частью России в марте 2014 года по результатам референдума. За присоединение проголосовали больше 95% жителей полуострова.
URA.Ru вчера в 18:56
Политика
Трамп назвал дату публикации стенограммы второго разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп сообщил, что расшифровка второго разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским будет опубликована Белым домом 12 ноября.
RT на русском 14:11
Политика
Зеленский поручил разработать стандарты новостей для СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров страны разработать законопроект о стандартах для новостей, говорится в соответствующем указе, опубликованном на сайте президента.
Коммерсантъ 10:39
Политика
В Польше по запросу России задержали лидера украинских националистов
Зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО* Игоря Мазура задержали в Польше.
РИА Новости 10:42
Космос
Система наблюдения за космическим мусором поможет отследить кометы
Систему по наблюдению за космическим мусором в будущем модернизируют для контроля за астероидами и кометами, сообщил исполнительный директор "Роскосмоса" по перспективным проектам и науке Александр Блошенко.
Интерфакс вчера в 23:56
Хоккей
Сборная Чехии победила по буллитам Финляндию в матче Кубка Карьяла
Хоккеисты сборной Чехии победили в серии буллитов команду Финляндии в матче первого этапа Евротура - Кубка Карьяла, который проходит в Хельсинки.
РИА Новости 13:41
Шоу-бизнес
Преобразившуюся Ксению Собчак перепутали с Юлией Барановской
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Политика
Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить «язык силы»
Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз "учиться говорить на языке силы".
РИА Новости вчера в 14:33
Политика
В Брюсселе началась трехсторонняя встреча России, Украины и ЕК по газу
Трехсторонние консультации на экспертном уровне по транзиту российского газа в ЕС через Украину после 2019 года началась в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 08:00
Общество
Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР
Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.
РИА Новости 06:50
Общество
В офис пермского «Мемориала» пришли журналисты РЕН ТВ, которые хотели снять сюжет о педофилии
В офис пермского «Мемориала» пришли журналисты РЕН ТВ, чтобы снять сюжет.
Новая газета 13:52