Экономика

ИнфоросПакистан вернет России долг советских времен в $93 млн

Власти Пакистана приняли решение вернуть России долг в $93,5 млн, ставшие предметом 30-летнего спора между странами. Об этом информирует газета The Express Tribune.
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СМИ: Пакистан решил вернуть России долг советских времен в $93 млн

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Экономика

Мировой долг достиг рекордных $188 трлн

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