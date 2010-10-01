Экономика
ИнфоросПакистан вернет России долг советских времен в $93 млн
Власти Пакистана приняли решение вернуть России долг в $93,5 млн, ставшие предметом 30-летнего спора между странами. Об этом информирует газета The Express Tribune.
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Пакистан планирует вернуть РФ долг 30-летней давности в 93 млн долларов
Аргументы и Фактывчера в 10:47
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