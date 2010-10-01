Экономика
REGNUMПакистан решил выплатить России долг советских лет
Давний долг Пакистана перед Россией в размере $93,5 млн будет возвращен, что позволит привлечь в страну российские инвестиции. Об этом пишет газета The Express Tribune.
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Пакистан планирует вернуть РФ долг 30-летней давности в 93 млн долларов
Аргументы и Фактывчера в 10:47
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В Иране произошло мощное землетрясение
Мощное землетрясение в Иране магнитудой 5,9. Погибли по меньшей мере 5 человек. Еще свыше 120 пострадали, передает "Россия 24".
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Российский бомбардировщик Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35
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Немецкий парламент в ночь на пятницу не смог принять закон, который регулирует применение поправок к газовой директиве ЕС в Германии.
РИА Новости вчера в 21:31
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В Будапеште произошли беспорядки с участием фанатов ЦСКА
Венгерская полиция задержала нескольких россиян после столкновений болельщиков и местных жителей перед матчем "Ференцварош" - ЦСКА, сообщили в посольстве России.
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Названы четыре случая, когда можно списать долги по ЖКХ
В рамках закона существуют исключительные случаи, когда гражданин может списать свои долги по ЖКХ.
Радио Комсомольская правда 01:27
Происшествия
В аэропорту Хабаровска у самолета загорелся двигатель
Двигатель самолета Embraer 190 загорелся при подготовке к вылету в аэропорту Хабаровска.
РБК вчера в 19:47
Хоккей
Овечкин вышел на 39-е место по очкам в регулярном чемпионате НХЛ
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на 39-е место по количеству набранных очков в матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:01
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем
В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
Lenta.ru вчера в 08:54
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у «Чувашкредитпромбанка»
«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 7 ноября 2019 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Чувашкредитпромбанк» (Публичное акционерное общество) АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО, рег. №1280, город Чебоксары», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 00:45
Игры
Руководитель Guerrilla Games стал главой внутренних студий Sony
Президент PlayStation Джим Райан рассказал, что все перестановки связаны реструктуризацией внутри компании в преддверии релиза PlayStation 5, а также заявил о том, что он не сомневается в правильности выбора нового главы SIE Worldwide Studios, так как Герман Хульст - выдающийся лидер и руководитель.
Gmbox.ru вчера в 06:55
Общество
Богомолов прокомментировал попытку сорвать премьеру спектакля «Норма»
Художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов прокомментировал инцидент на премьере спектакля «Норма» в Москве.
Мойка78 вчера в 09:30
Происшествия
В Австрии подтвердили задержание экс-чиновника Минкультуры России Мазо
Австрия по запросу Испании задержала бывшего директора департамента Минкультуры России Бориса Мазо.
RT на русском вчера в 10:18
Политика
Рябков считает, что США тянут время, чтобы избавиться от СНВ-3
Соединенные Штаты специально тянут время и ищут повод для того, чтобы избавиться от Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
ТАСС 01:47
Авто
Первый кроссовер Rolls-Royce стал мощнее и получил «звездный потолок»
Компания Rolls-Royce расширила «бунтарскую» линейку Black Badge, добавив в нее кроссовер Cullinan.
Motor вчера в 08:07
Политика
Комитет ООН поддержал резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма
Россия ежегодно представляет резолюцию ООН о борьбе с героизацией нацизма, против которой традиционно голосуют только две страны — США и Украина.
РБК вчера в 19:23
Политика
Матвиенко отреагировала на заявления депутата Рашкина
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Происшествия
В Волгограде в офисе Сбербанка прогремел взрыв
В волгоградском областном центре в отделении Сбербанка, расположенном на улице 8-ой воздушной армии, дом 9 в Дзержинском районе, в ночь на 8 ноября прогремел взрыв.
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Политика
Майкл Блумберг планирует баллотироваться в президенты США
Экс-мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг намерен подать документы на участие в выборах президента США от Демократической партии.
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Шоу-бизнес
Валерия Гай Германика стала мамой в третий раз
Валерия Гай Германика стала многодетной мамой: ее третий малыш появился на свет накануне.
7Дней.ру вчера в 03:00
Политика
Песков прокомментировал данные Счётной палаты о сокращении населения
В ранее опубликованном докладе об исполнении бюджета говорилось, что Счётная палата отмечает сокращение численности населения России.
RT на русском вчера в 07:35
Происшествия
В Екатеринбурге умерла девушка после драки подростков
Девушка-подросток скончалась в результате драки между двумя группами молодых людей в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 01:38
Общество
Вячеслав Володин прогуливается по проспекту Кирова
Сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин работает в Саратове.
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Лариса Гузеева высказалась о болезни 19-летней дочери
Недавно дочь Ларисы Гузеевой не на шутку напугала поклонников, поведав, что у нее диагностирована опухоль.
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Штрафы переводят на иностранный язык
Минтранс поправки уже разработал: вводится право Ространснадзора при выезде машины из страны проверить наличие штрафов и, если они не оплачены, задержать транспортное средство, поставив на колеса блокираторы.
Коммерсантъ вчера в 17:53