Экономика

REGNUMREGNUMПакистан решил выплатить России долг советских лет

Давний долг Пакистана перед Россией в размере $93,5 млн будет возвращен, что позволит привлечь в страну российские инвестиции. Об этом пишет газета The Express Tribune.
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