Экономика
REGNUMПакистан решил выплатить России долг советских лет
Давний долг Пакистана перед Россией в размере $93,5 млн будет возвращен, что позволит привлечь в страну российские инвестиции. Об этом пишет газета The Express Tribune.
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Пакистан планирует вернуть РФ долг 30-летней давности в 93 млн долларов
Аргументы и Фактывчера в 10:47
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Происшествия
Министр строительства Ставрополья арестован
В ведомстве пояснили, что на основании решения суда министра арестовали на период расследования уголовного дела.
Это Кавказ 09:06
Технологии
МТС представила устройство для наблюдения за подчиненными
МТС вывела на рынок систем безопасности собственные устройства из сферы интернета вещей.
Ведомости вчера в 15:05
Кино
Павел Деревянко рассказал о новом сезоне сериала «Дылды»
Таганрогский актер рассказал, что второй сезон сериала «Дылды» выйдет на экраны осенью следующего года.
Блокнот Ростов-на-Дону 05:15
Футбол
«Ахмат» и «Урал» откроют второй круг премьер-лиги
Ахмат сыграет дома с Уралом в 16-м туре премьер-лиги. Этот матч станет первым во втором круге турнира.
Советский спорт 08:32
Здоровье
Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде заболеваний
Страдающим сахарным диабетом людям следует употреблять не больше одного плода хурмы в день, поскольку в противном случае та может вызвать существенный выброс инсулина, заявила «Вечерней Москве» нутрициолог, тренер-диетолог Наталья Прохорова.
Rambler News Service 06 ноября в 11:09
Общество
Профессор ВШЭ Гусейнов отказался извиняться за «клоачный» русский язык
Профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Гасан Гусейнов заявил, что пока не готов извиняться за публикацию о клоачном русском языке, так как дал руководству вуза все объяснения.
Lenta.ru 07:42
Происшествия
Сбившего курсанта МЧС воронежца отправили лечиться
Мужчина, находясь за рулем автомобиля Mercedes-Benz, умышленно сбил курсанта академии МЧС России, сообщили в пресс-службе регуправления Следственного комитета России (СКР).
Обозреватель Врн 05:34
Общество
Васильева рассказала о нехватке в школах молодых учителей
Более трети российских учителей являются пенсионерами или людьми предпенсионного возраста, только 5,9% педагогов в школах РФ младше 29 лет, заявила министр просвещения Ольга Васильева.
РИА Новости 04:33
Политика
В «Нафтогазе Украины» ответили на условия Миллера цитатой из Булгакова
Наличие неурегулированных судебных споров между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» и отсутствие соглашения о закупках российского газа не может помешать заключению нового контракта на его транзит в Европу.
РБК 08:10
Фигурное катание
Анна Щербакова выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Китае
Российская фигуристка Анна Щербакова занимает первое место после короткой программы на этапе Гран-при в китайском Чунцине.
РИА Новости 05:50
Армия и оружие
ПВО Ирана сбили иностранный беспилотник
Губернатор иранской провинции Хузестан Голамреза Шариати сообщил, что силами противовоздушной обороны сбит иностранный беспилотник, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 07:49
Общество
Умер друг тигра Амура козел Тимур
Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.
Lenta.ru вчера в 20:45
Шоу-бизнес
Суд отказался разводить Лолиту с мужем
Мировой суд отказал в разводе мужу певицы Лолиты Дмитрию Иванову, сообщает РЕН ТВ. Дело будет передано в Басманный суд столицы.
Рамблер 05:57
Космос
Россияне выберут имя для звезды в Большой Медведице
К участию в проекте были приглашены, в том числе, и россияне, которые смогут предложить имена для оранжевого карлика в созвездии Большой Медведицы.
Московский Комсомолец 08:30
Общество
Роман Абрамович побывал на месте приземления Юрия Гагарина
Взгляд-инфо 07:36
Авто
Haval назвала цены на купе-кроссовер Haval F7x для России
Стоимость версии кросс-купе Comfort с передним приводом получилась абсолютно такая же, как и аналогичный кроссовер Haval F7 с 2-литровым двигателем.
SpeedMe вчера в 13:59
Религия
Православная церковь Украины сообщила о признании церковью всея Африки
Как пояснили в ПЦУ, предстоятель Александрийской православной церкви — папа и Патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II, помянул предстоятеля ПЦУ Епифания во время пятничного богослужения в списке прочих глав официально признанных православных церквей.
РБК 08:51
Политика
Трамп рассказал об «очень хорошем» телефонном разговоре с Эрдоганом
В Белом доме сообщили, что собеседники «обсудили двухсторонние отношения и региональные проблемы», сам же хозяин Овального кабинета рассказал, что разговор был «очень хорошим».
Комсомольская правда 06 ноября в 16:23
Армия и оружие
Глава ДНР пообещал ответить на ввод украинской полиции в Петровское
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в случае появления подразделений украинских полицейских и нацгвардейцев в районе населенного пункта Петровское после разведения там сил и средств, ДНР ответит симметрично.
РИА Новости 01:58
Происшествия
В Дании нашли причастного к крушению российского А321 над Синаем
Датский террорист Базил Хассан, предположительно, может быть причастен к подрыву российского лайнера A321 в небе над Синайским полуостровом в 2015 году, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на датскую телерадиокомпанию DR.
Газета.Ru 06:41
Армия и оружие
Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35
Издание пишет, что бомбардировщик-ракетоносец оказался в поле радаров истребителей, причем вторые не смогли приблизиться к первому, который внезапно установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
Lenta.ru вчера в 11:42
Политика
США захотели лишить Киев «поддержки с тыла»
Foreign Policy отмечает, что упразднение должности лишит Киев «поддержки с тыла», которую обеспечивал Вашингтон.
Lenta.ru 08:06
Финансы
Reuters: Минфин РФ намерен с 2020 года снизить долю доллара в ФНБ
Минфин России планирует с 2020 года изменить валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ) и снизить долю доллара с 45% до уровня близкого с структуре резервов Центрального банка - 23,6%. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в российском ведомстве.
ТАСС вчера в 10:44
Общество
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
По данным сервиса Downdetector, неполадки в работе «Сбербанк Онлайн» стали наблюдаться примерно с 16:00 по московскому времени.
Коммерсантъ 09:06
Здоровье
Жителям Подмосковья рассказали, как снизить влияние погоды на сердце
Подмосковные врачи рассказали жителям, как смена погодных условий влияет на работу сердца и как это влияние снизить, передает пресс-служба областного Минздрава.
Подмосковье Сегодня 06:47
Общество
Engie оспорит штраф польского регулятора за «Северный поток — 2»
Французская нефтегазовая компания Engie обжалует штраф Управления по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) в размере 172 млн злотых (около $44,7 млн) за отсутствие содействия по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 06:20